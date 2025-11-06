Mundo

Autoridades de Austria incautaron un arsenal de armas vinculado al grupo terrorista palestino Hamas

Fiscales alemanes y servicios de inteligencia regionales coordinan pesquisas sobre una red operativa que traficaba armamento y planeaba ataques contra intereses israelíes

Hamas ha sido investigado por actividades logísticas y de financiamiento en Europa (Reuters)

Las autoridades de Austria incautaron en Viena un arsenal de armas que estaría vinculado al grupo terrorista palestino Hamas, en el marco de una investigación internacional sobre posibles atentados en Europa. Durante el operativo, hallaron cinco pistolas y diez cargadores ocultos en un trastero alquilado en la capital austriaca, resultado de la coordinación entre servicios de inteligencia y policías de distintos países.

El Ministerio del Interior de Austria informó que la incautación se realizó después de una pesquisa orientada a una organización terrorista global relacionada con Hamas.

Durante la investigación, la policía austríaca detuvo a Mohamed A., ciudadano británico de 39 años, sospechoso de mantener conexiones directas con el arsenal y con la red de Hamas en el continente. De acuerdo con The Washington Post, el arresto se realizó en Londres bajo la supervisión de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. El detenido se encuentra bajo custodia a la espera de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

El Tribunal de Magistrados de Westminster mantiene bajo custodia al sospechoso británico Mohamed A (Reuters)

La Fiscalía General alemana informó que Mohamed A. había mantenido reuniones en Berlín con Abdel Al G., arrestado previamente en Alemania por planificar ataques contra instituciones israelíes o judías.

En estos encuentros, Mohamed A. recibió armas y munición que posteriormente llevó y ocultó en Austria. La operación policial se concretó tras la emisión de una orden de detención por parte del Tribunal Federal de Justicia alemán en octubre.

La Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado austríaco (DSN) lideró la investigación en Viena. Las autoridades sostienen que el arsenal hallado formaba parte de operaciones internacionales de Hamas destinadas a facilitar futuros ataques coordinados en Europa, enfocados principalmente en intereses israelíes. El ministro del Interior, Gerhard Karner, afirmó que el caso demuestra la existencia de redes internacionales vinculadas al terrorismo y la eficacia de la colaboración policial entre países.

Gerhard Karner resaltó la importancia de la cooperación internacional contra el terrorismo (Reuters)

Según detalla The Jerusalem Post, el anuncio de la incautación ocurrió poco después de la publicación de un informe del Centro Meir Amit de Inteligencia y Terrorismo, que documenta la actividad de Hamas en Europa, incluyendo recaudación de fondos y actividades logísticas y políticas en distintos países europeos.

Las acciones de los organismos de seguridad europeos se intensificaron tras el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, que dejó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles.

Más de 1.200 personas murieron en el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel (EFE)

El Ministerio del Interior austríaco añadió el operativo como “un éxito significativo en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el terrorismo internacional”.

La organización Hamas rechazó cualquier vínculo con los sospechosos detenidos en Austria, negando las acusaciones sobre sus nexos con el arsenal y los planes frustrados.

(Con información de Europa Press)

