Mundo

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Bélgica convocó al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la amenaza, que podría estar relacionada con estrategias de presión del Kremlin

Guardar
Bélgica cerró dos aeropuertos tras
Bélgica cerró dos aeropuertos tras detectar drones cerca de las pistas

Las autoridades de inteligencia belgas sospechan que Rusia estaría detrás de los recientes sobrevuelos de drones en el país, incidentes que en el último mes han afectado a dos bases militares y que este martes forzaron el cierre temporal de los aeropuertos de Bruselas y Lieja, según informaron medios locales.

“La amenaza es seria, hay que ser conscientes de ello”, declaró ante el Parlamento el ministro de Defensa, Theo Francken. Aunque evitó nombrar directamente a un país, los servicios de inteligencia apuntan a un “actor estatal”, con Rusia como principal sospechoso. Así lo trasladaron durante la reunión preparatoria del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el primer ministro, Bart de Wever, antes del encuentro oficial previsto para este jueves.

El primer ministro belga se reunirá mañana con los titulares de Justicia, Defensa, Interior y Exteriores para evaluar la situación, tras la detección en las últimas semanas de drones en las bases militares de Elsenborn —cerca de la frontera con Alemania— y de Marche-en-Famenne, en el sur del país. Ante esta situación, el Ejército tiene órdenes de neutralizar los aparatos siempre que sea seguro hacerlo “sin causar daños colaterales”.

Un pasajero camina cerca de
Un pasajero camina cerca de unos paneles que muestran información sobre vuelos cancelados, en Zaventem, cerca de Bruselas, Bélgica. (REUTERS/Omar Havana)

En los últimos días, las autoridades también se vieron obligadas a interrumpir operaciones en los aeródromos de Ostende y Amberes, así como en los aeropuertos de Lieja y Zaventem, donde se cancelaron 54 vuelos. Según los responsables de seguridad, los drones han sido avistados volando en formación y durante la noche, un comportamiento que apunta a un elevado nivel de preparación técnica y de coordinación.

Aunque el año pasado Bélgica registró alrededor de 30.000 incidentes relacionados con drones, solo en dos casos las aeronaves comerciales tuvieron que modificar su trayectoria. Los servicios de inteligencia advierten que la situación es ahora más delicada y sostienen que el momento elegido para estos incidentes no es casual: coincide con el debate interno del Gobierno belga sobre la posible autorización para utilizar los fondos rusos congelados con destino a la reconstrucción de Ucrania.

En los últimos meses, varios incidentes drones obligaron al cierre temporal de aeropuertos europeos, entre ellos los de Copenhague y Oslo. La portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, atribuyó los episodios recientes a Rusia y advirtió sobre un patrón inquietante: “lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas apunta a Rusia en lo que respecta a sus acciones imprudentes en al menos tres Estados miembros”, expresó, al recordar que en Polonia, Rumanía y Estonia se registraron incursiones similares que podrían corresponder a maniobras deliberadas para vulnerar el espacio aéreo europeo.

Un tablero de salidas que
Un tablero de salidas que indica los vuelos cancelados aparece en el interior del aeropuerto de Múnich, Alemania, tras cerrar durante la noche debido a los avistamientos de drones que obligaron a cancelar o desviar decenas de vuelos en vísperas de una fiesta nacional y aumentaron la preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en Europa. 3 de octubre de 2025. (REUTERS/Ayhan Uyanik)

Desde la UE alertan que Rusia “está poniendo a prueba las fronteras europeas, sondeando nuestra determinación y socavando nuestra seguridad”, subrayando la urgencia de reforzar las capacidades defensivas y avanzar en la creación de un sistema europeo de protección antidrones. En el mismo sentido, el portavoz Thomas Regnier enfatizó que “los últimos ataques [...] son otro ejemplo de lo importante que es” desarrollar este escudo tecnológico.

Los incidentes en Bélgica y el norte de Europa evidencian una tendencia cada vez más frecuente: drones desconocidos operando cerca de infraestructuras críticas. Frente a este escenario, gobiernos europeos avanzan en planes de respuesta acelerados y cooperación en defensa aérea, al tiempo que las autoridades de aviación civil y militares analizan los patrones detrás de estas incursiones.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

BelgicaDronesRusiaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

El mandatario ruso pidió un análisis exhaustivo de las intenciones de Washington y planes de contingencia para un eventual reinicio del programa de ensayos nucleares

Vladimir Putin ordenó a sus

El Ejército israelí recibió el cuerpo de otro rehén retenido por Hamas en Gaza tras la mediación de la Cruz Roja

Las autoridades israelíes indicaron que realizarán una identificación forense para confirmar la identidad y determinar las circunstancias de la muerte

El Ejército israelí recibió el

Australia prohíbe el acceso a Kick y Reddit a menores de 16 años

La ministra Anika Wells confirmó la extensión de la prohibición a menores en plataformas sociales, reactivando el debate sobre privacidad y protección digital de menores en el país

Australia prohíbe el acceso a

Un hombre atropelló deliberadamente a diez personas en la isla francesa de Olerón: hay 4 heridos graves

Un residente de 35 años, conocido por su comportamiento errático, arrolló con su automóvil a peatones y ciclistas. El sospechoso gritó “Dios es el más grande” en árabe al ser arrestado, aunque su motivo aún no está claro y la fiscalía antiterrorista no ha asumido el caso

Un hombre atropelló deliberadamente a

El brazo armado de Hamas dijo que esta noche entregará a Israel el cuerpo de otro rehén hallado en Gaza

El grupo terrorista informó que encontró los restos durante trabajos en el barrio de Shujaiya, una zona que permanece bajo control israelí tras la tregua

El brazo armado de Hamas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2026: ONPE revelará en

Elecciones 2026: ONPE revelará en esta fecha la cédula de votación más grande en la historia electoral del Perú

El rey Juan Carlos acusa a Letizia de distanciar a Felipe VI de su familia y revela la invitación que la reina nunca aceptó

La dura confesión de Nicolás Arrieta sobre el consumo de drogas: “Tengo huecos en la nariz”

Robaron una camiseta de Newell’s que tenía la firma de Diego Maradona cuando la exhibían en un museo

Valor de cierre del dólar en México este 5 de noviembre de USD a MXN

INFOBAE AMÉRICA
Vladimir Putin ordenó a sus

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”

Temblor en Chile hoy 5 de noviembre: magnitud y epicentro reportados por el CSN

España copreside la primera reunión de líderes de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza

Crónica del Pafos FC - Villarreal CF, 1-0

ENTRETENIMIENTO

Kendall Jenner celebra su cumpleaños

Kendall Jenner celebra su cumpleaños número 30 con fotos desnuda

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

“Tiré el guion a la papelera sin ni siquiera leerlo”: el día que Christopher Lloyd casi deja a Volver al futuro sin el Doc Brown

Tom Hiddleston y una revelación sobre el regreso de The Night Manager: “En esta nueva temporada, nada es lo que parece”

Sabrina Carpenter arresta a Nicole Kidman en pleno concierto en Nashville