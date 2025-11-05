Mundo

Japón despliega tropas en Akita ante ola de ataques de osos

Las autoridades reportaron un incremento alarmante de incidentes con osos, especialmente en el norte, lo que ha llevado a la intervención de militares y la implementación de nuevas estrategias para proteger a la población

Japón envía tropas para combatir la oleada mortal de ataques de osos

El Ministerio de Defensa de Japón envió tropas el miércoles a la prefectura norteña de Akita para ayudar a contener una oleada de ataques de osos que han horrorizado a los residentes de la región montañosa.

Se han avistado osos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados e incluso un balneario de aguas termales, y se reportan ataques de estos animales casi a diario en todo Japón, principalmente en el norte.

Imagen de un oso pardo
Imagen de un oso pardo enjaulado en Sunagawa, prefectura de Hokkaido, Japón. REUTERS/Sakura Murakami

Desde abril, más de 100 personas han resultado heridas y al menos 12 han muerto en ataques de osos en todo Japón, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente a finales de octubre.

Tropas para ayudar con las trampas

“Cada día, los osos invaden zonas residenciales de la región y su impacto va en aumento”, declaró a la prensa el vicesecretario jefe del Gabinete, Fumitoshi Sato. “Es urgente dar respuesta al problema de los osos”.

Miembros de las Fuerzas de
Miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF) instalan una trampa para osos en Kazuno, prefectura de Akita, Japón, en esta fotografía tomada por Kyodo el 5 de noviembre de 2025. Kyodo/vía REUTERS

El Ministerio de Defensa y la prefectura de Akita firmaron el miércoles por la tarde un acuerdo sobre el despliegue de tropas, que autoriza a los soldados a colocar trampas con comida, transportar cazadores locales y ayudar en la eliminación de osos muertos. Los soldados no utilizarán armas de fuego para abatir a los osos, según informaron las autoridades.

El gobernador de Akita, Kenta Suzuki, dijo que las autoridades locales estaban “desesperadas” debido a la falta de personal en medio de informes diarios de ataques de osos.

Un miembro de las Fuerzas
Un miembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF) sostiene un escudo durante un ejercicio de colocación de una trampa para osos en Kazuno, prefectura de Akita, Japón, el 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Tom Bateman

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró el martes que la misión contra el oso tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población, pero que la misión principal de los miembros de las Fuerzas de Autodefensa es la defensa nacional y que no pueden brindar apoyo ilimitado para la respuesta ante el oso. Las Fuerzas de Autodefensa japonesas ya cuentan con personal insuficiente.

Hasta el momento, el ministerio no ha recibido otras solicitudes de asistencia militar por el tema de los osos, dijo.

Akita es la zona más afectada

En la prefectura de Akita, con una población de aproximadamente 880.000 habitantes, los osos han atacado a más de 50 personas desde mayo, causando la muerte de al menos cuatro, según el gobierno local. Los expertos afirman que el 70% de los ataques se han producido en zonas residenciales.

Los osos han atacado a
Los osos han atacado a más de 50 personas desde mayo, causando la muerte de al menos cuatro.

Una anciana que buscaba setas en el bosque fue hallada muerta el fin de semana en la ciudad de Yuzawa, en la prefectura homónima, tras un aparente ataque de oso. Otra anciana, residente en la ciudad de Akita, murió a finales de octubre tras ser atacada por un oso mientras trabajaba en una granja. Asimismo, un repartidor de periódicos resultó herido tras ser atacado por un oso en la misma ciudad el martes.

El descenso de la población es parte del problema

Los expertos afirman que el envejecimiento y el descenso de la población en las zonas rurales de Japón son algunas de las razones del creciente problema de los osos en los últimos años.

Los barrios abandonados y las tierras de cultivo con árboles de caqui o castaño suelen atraer osos a las zonas residenciales. Una vez que los osos encuentran comida y le cogen el gusto, siguen regresando, según los expertos.

Imagen de un oso en
Imagen de un oso en medio de una zona urbana.

Los cazadores locales también son mayores y no están acostumbrados a la caza del oso. Los expertos afirman que la policía y otras autoridades deberían recibir formación como «cazadores del gobierno» para ayudar a controlar la población de estos animales.

La semana pasada, el gobierno creó un grupo de trabajo para elaborar un plan oficial de respuesta ante la presencia de osos para mediados de noviembre. Las autoridades están considerando realizar censos de la población de osos, utilizar dispositivos de comunicación para emitir alertas sobre su presencia y revisar las normas de caza. También recomiendan capacitar a expertos en caza y ecología.

La falta de medidas preventivas en las regiones del norte, despobladas y envejecidas, también ha provocado un aumento de las poblaciones de osos pardos y osos negros asiáticos, según informó el ministerio.

(con información de AP)

