Israel confirmó que los terroristas de Hamas entregaron el cuerpo del rehén Itay Chen

Ruby Chen sostiene un cartel de su hijo, Itay Chen, durante una protesta cerca del Parlamento israelí en Jerusalén, el jueves 9 de marzo de 2024. Itay Chen murió en el ataque de Hamas del 7 de octubre (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

El gobierno de Israel confirmó este miércoles que los restos entregados por el grupo terrorista Hamas la noche anterior corresponden a Itay Chen, ciudadano israelí-estadounidense secuestrado durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023.

La devolución se produjo como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. El acuerdo, que incluye la entrega de cuerpos de rehenes, se enmarca en un proceso negociador orientado a rebajar las tensiones en la zona tras meses de enfrentamientos armados.

La Oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó que representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron a la familia del sargento Chen la identificación positiva del cuerpo.

El comunicado oficial señaló: “Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Itay Chen, que su ser querido había sido devuelto a Israel e identificado positivamente”. Además, la institución confirmó que tanto el Ejército como el servicio de inteligencia interior, Shin Bet, recibieron de la Cruz Roja el ataúd con el rehén entregado por Hamas.

Según el comunicado de la Oficina del primer ministro, el féretro ingresó a Israel tras pasar por control militar en Gaza y fue recibido con honores militares por un rabino castrense. El Centro Nacional de Medicina Forense israelí realizó los análisis definitivos para confirmar que estos restos correspondían a uno de los ocho rehenes fallecidos que permanecían en el enclave.

Un vehículo de la Cruz Roja junto a edificios dañados, después de que Hamas anunciara que había encontrado el martes el cadáver de un soldado israelí secuestrado y se preparara para devolverlo a Israel a través de la Cruz Roja, en la ciudad de Gaza, este 4 de noviembre de 2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Por su parte, Hamas explicó que el cuerpo se halló durante excavaciones en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, zona actualmente incluida en la denominada “línea amarilla”, marcada por el reciente repliegue de tropas israelíes durante la primera fase de la tregua. Mediante un mensaje difundido tras la entrega, el grupo armado islamista anunció que el cuerpo pertenecía a un soldado israelí, sin aportar detalles adicionales sobre su identidad.

Varios medios locales publicaron que en Gaza quedan ocho cuerpos de rehenes, todos ellos varones, incluido un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés que trabajaba en el kibbutz Beeri. La localización de los cuerpos, señalaron fuentes de Hamas, se ha visto dificultada por la cantidad de escombros y el acceso limitado a maquinaria pesada para las labores de búsqueda tras los bombardeos y enfrentamientos recientes.

Mientras tanto, autoridades israelíes acusaron a Hamas de demorar deliberadamente la entrega de cuerpos con el objetivo de evitar abordar la cuestión del desarme, aspecto clave que debe tratarse con los mediadores internacionales en futuras fases del acuerdo de alto el fuego.

La gestión de los restos y la repatriación de rehenes, tanto con vida como fallecidos, se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre las partes en medio de esta nueva etapa del conflicto en Gaza.

(Con información de AFP y EFE)