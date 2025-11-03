Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma (REUTERS/Remo Casilli)

Un trabajador fue rescatado con vida en la noche del lunes tras pasar casi once horas atrapado bajo los escombros de la Torre dei Conti, en el centro histórico de Roma. El operativo, que contó con la participación de más de 140 bomberos y equipos de emergencia, se desarrolló luego de que la estructura –una torre medieval del siglo XIII ubicada entre el Coliseo y el Foro Imperial– sufriera un derrumbe parcial durante labores de restauración.

El incidente ocurrió poco después de las 11:30 de la mañana, cuando parte del interior y la fachada de la torre colapsaron, levantando una nube de polvo blanco y arrojando escombros a las calles adyacentes.

Según el reporte de los servicios de emergencia, en ese momento había nueve obreros trabajando en el sitio. Cuatro de ellos lograron ser evacuados rápidamente, aunque uno permanece hospitalizado en estado crítico. El trabajador rescatado quedó sepultado entre los restos hasta alrededor de las 23:00, cuando finalmente pudo ser extraído y trasladado en ambulancia bajo pronóstico reservado.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, expresó su alivio ante el éxito del rescate, señalando que “todos esperamos que se recupere”. A su lado, el prefecto de la ciudad, Lamberto Giannini, elogió la labor de los equipos involucrados en la operación.

Las autoridades de la ciudad acudieron de inmediato al lugar, incluidos el alcalde y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quienes reconocieron la gravedad del episodio y se comprometieron a reforzar los controles y protocolos de seguridad para evitar nuevos accidentes.

Durante las labores de rescate, hacia la 1 de la tarde, se produjo un segundo colapso parcial en la torre que complicó el trabajo de los bomberos, aunque ninguno resultó herido. El uso de grúas y drones fue fundamental para inspeccionar la estructura y evaluar el riesgo de intervenir dentro del área derrumbada.

Uno de los trabajadores evacuados, identificado como Ottaviano y de 67 años, relató cómo logró escapar por un balcón.

“No era seguro. Solo quiero irme a casa”, declaró visiblemente afectado y cubierto de polvo.

La Torre dei Conti, un emblema de la arquitectura medieval romana, llevaba en proceso de recuperación desde hace más de un año tras décadas sin uso ni mantenimiento, situación que había acelerado su desgaste interior y exterior. El proyecto de restauración, financiado con fondos de la Unión Europea, tenía como objetivo principal salvaguardar la seguridad estructural del monumento y de los miles de visitantes que frecuentan la zona turística.

El accidente ha activado una investigación formal por parte de la Fiscalía de Roma y de la Inspección de Trabajo para esclarecer si existieron negligencias en la planificación y ejecución de los trabajos en la torre. Los investigadores buscan determinar si el uso de protocolos de seguridad y evaluación de riesgos fue el adecuado para una estructura de más de 800 años y si se cumplió la normativa relevante en la intervención de patrimonio histórico.

La zona alrededor de la Torre dei Conti permanece acordonada por los Carabineros, con restricciones en la circulación tanto de peatones como de vehículos, mientras se realiza la evaluación de posibles daños adicionales en la estructura y en los edificios circundantes.

Este accidente reabre el debate sobre los desafíos de la conservación patrimonial en ciudades con alto tráfico turístico y edificaciones históricas deterioradas por el paso del tiempo.

Las autoridades de la ciudad reconocieron, tras el rescate y la evacuación de todos los trabajadores, que será necesario robustecer los estándares de seguridad en todas las obras de restauración y reevaluar los procedimientos actuales para la protección efectiva de monumentos históricos.

El Ayuntamiento y la Superintendencia de Bienes Culturales de Roma adelantaron que la restauración de la torre quedará suspendida hasta nuevo aviso y se someterá a revisión todo el proyecto, con el objetivo de garantizar que tragedias similares no se repitan y de preservar el legado arquitectónico de la ciudad.

(Con información de AFP y EFE)