Esta es la ciudad que tiene la brisa más perfecta del mundo

La investigación, realizada por AllClear y el meteorólogo Jim N. R. Dale, ubicó a este icónico destino en la cima de su ranking gracias a la combinación única de su clima costero, temperatura y viento suave

La fórmula científica para la
La fórmula científica para la brisa ideal combina temperatura, humedad y velocidad del viento, logrando una experiencia refrescante y natural (foto: Freepik)

Un nuevo estudio basado en una fórmula científica reveló cuál es la ciudad ideal para quienes buscan una brisa perfecta durante sus vacaciones. El análisis coloca como líder a este destino en particular, gracias a su clima costero y la suavidad de su viento, que transforma cualquier paseo en una experiencia verdaderamente refrescante.

La ciudad con la brisa perfecta

El estudio realizado por AllClear, una compañía de seguros médicos de viaje, junto con el meteorólogo Jim N. R. Dale —fundador de British Weather Services y ex Royal Navy—, desarrolló una fórmula para identificar los lugares donde se origina la brisa ideal. “Sídney es el líder mundial en la brisa ‘perfecta’ más consistente con un puntaje de 96,4 sobre 100”, comunicó el equipo investigador.

La combinación de temperaturas cálidas y la ubicación junto al mar convierten a Sídney en el punto más favorable del planeta para disfrutar de este fenómeno. Allí, tanto quienes pasan la tarde en las terrazas del Opera House como quienes recorren el icónico sendero costero entre Bondi y Coogee pueden sentirse privilegiados por esa brisa única.

El estudio señala que los parámetros para la “brisa perfecta” incluyen temperaturas entre 23 °C y 29 °C, una velocidad de viento de 10 a 15 millas por hora, y un nivel de humedad entre el 65% y 70%, siempre con viento proveniente del mar. “El viento ideal puede ser escurridizo, sobre todo en días calurosos y húmedos, cuando más lo necesitas”, explicó Jim N. R. Dale. “Pero cuando todos los elementos coinciden —velocidad del viento, dirección y el nivel justo de humedad— puede resultar más refrescante que cualquier aire acondicionado y completamente natural”.

Sídney lidera el ranking mundial
Sídney lidera el ranking mundial como la ciudad con la brisa más perfecta, según un estudio de AllClear y el meteorólogo Jim N. R. Dale (foto: REUTERS/Hollie Adams)

Cómo se calcula la brisa perfecta

Para descifrar el misterio de la brisa ideal, el equipo de AllClear y Dale evaluaron cuatro factores principales: temperatura, humedad, velocidad del viento y dirección del viento. Cuando estos elementos se combinan de manera óptima, se logra una sensación de relajación y frescura total, difícil de igualar.

La fórmula distingue entre las condiciones costeras e interiores. En la costa, la brisa ideal aparece con temperaturas templadas y vientos que toman la frescura del mar. En áreas interiores, se priorizan temperaturas algo superiores, menor humedad (55-65%) y una dirección del viento proveniente del norte, noroeste o noreste. Esta precisión logra vientos lo suficientemente fuertes para refrescar sin ser molestos, como explicó Jim N. R. Dale: “El secreto es dar con el punto exacto, ese viento que te refresca, pero no arruina tu peinado ni te hace correr detrás de tu sombrero”.

Letitia Smith, responsable de comunicaciones de AllClear, enfatizó la importancia de estos factores: “Al planificar unas vacaciones, el sol suele ser lo más buscado, pero la brisa puede marcar la diferencia para disfrutar cómodamente, sobre todo en climas cálidos. Para viajeros mayores o con condiciones médicas, la comodidad es prioritaria, y una brisa mantenida puede transformar una velada cansadora en una noche placentera”.

El ranking mundial de las mejores brisas

Aunque Sídney encabeza el ranking, otros destinos también se destacaron por su brisa perfecta. El informe elaborado por AllClear y Jim N. R. Dale posiciona a Río de Janeiro, Brasil, en segundo lugar, con 93,1 puntos, gracias a los persistentes efluvios del Atlántico. Completa el podio Paphos, Chipre, con 91,4 puntos, famosa por sus brisas mediterráneas suaves que se mantienen durante todo el año.

Varios destinos continentales también ingresaron a la lista. Zúrich, en Suiza, alcanzó el puesto número trece con 68,2 puntos, mientras que Ámsterdam, Países Bajos, quedó decimoquinta gracias a la regularidad de sus vientos frescos.

El estudio de AllClear enumeró las siguientes ciudades como las mejores para encontrar esa sensación única que ofrece una brisa equilibrada y placentera:

  • Sídney, Australia (96,4 puntos)
  • Río de Janeiro, Brasil (93,1 puntos)
  • Paphos, Chipre (91,4 puntos)
  • Zúrich, Suiza (68,2 puntos)
  • Ámsterdam, Países Bajos (67,7 puntos)
Río de Janeiro y Paphos
Río de Janeiro y Paphos completan el podio de las ciudades con la mejor brisa, gracias a sus condiciones costeras y vientos suaves (foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

Por qué la brisa importa en la experiencia turística

A menudo, la experiencia de viajar a destinos cálidos puede verse afectada por la incomodidad térmica. Una brisa constante, suave y fresca se convierte en un valor diferencial, sobre todo para quienes buscan relajarse al aire libre, explorar sin prisa o disfrutar de una cena junto al mar. El estudio recalca que, para ciertas personas, este factor puede ser incluso más relevante que la cantidad de días soleados.

“AllClear revela dónde encontrar condiciones casi perfectas para una brisa que refresca, sin esa sensación pegajosa. Es una gran noticia para quienes desean mantenerse frescos y cómodos durante sus viajes a países cálidos”, sentenció el equipo de la compañía.

