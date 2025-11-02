Rusia lanzó un nuevo ataque combinado con drones y misiles sobre Ucrania: hay al menos tres muertos

Moscú lanzó un nuevo ataque combinado con drones y misiles entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Hasta el momento, se registraron tres víctimas fatales por el bombardeo nocturno que alcanzó tiendas, edificios residenciales y estacionamientos.

El distrito de Samarivskyi, región de Dnipropetrovsk, un comercio se incendió tras el bombardeo ruso, dejando ocho heridos internados —la mitad en estado grave— y una persona muerta. Así lo informó Vladyslav Gaivanenko, jefe interino de la administración regional, en Telegram.

“Una persona del distrito de Samarivskyi falleció. Lamentablemente, son datos tan decepcionantes en este momento...”, lamentó Gaivanenko.

Siete edificios residenciales quedaron dañados y la tienda fue destruida en el ataque nocturno. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania explicó que los bomberos continúan combatiendo el fuego, mientras las autoridades siguen recabando información sobre las consecuencias de la ofensiva rusa.

Por otra parte, en la región de Odessa, Rusia atacó un estacionamiento con camiones y drones, dejando un saldo de dos personas muertas y una herida, según el informe oficial. “Como consecuencia de los impactos, se produjo un incendio en un estacionamiento con camiones, que fue extinguido rápidamente por los rescatistas”, señaló el reporte.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania apagando los incendios tras el ataque ruso (Facebook)

Las fuerzas rusas llevaron a cabo 753 ataques en 18 localidades de la región de Zaporizhzhia, según el reporte reciente de las autoridades ucranianas. Se registraron 496 ataques de drones de diversos tipos (principalmente FPV) contra y siete bombardeos con lanzacohetes múltiples (MLRS) alcanzaron Zaporizhzhia, Huliaipole, Novomykolaivka y Novoandriivka.

La ofensiva, se sumaron 242 ataques de artillería sobre la región y, en total, hubo 37 reportes de daños a viviendas, instalaciones de infraestructura y vehículos en las zonas afectadas.

Según la información difundida por el Kremlin, un bombardeo con drones ucranianos causó daños severos en el puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, y generó incendios. El contraataque afectó instalaciones petroleras y un buque cisterna.

Según un comunicado de la administración regional, uno de los drones impactó directamente en la infraestructura portuaria, provocando un incendio tras el impacto. Los fragmentos del vehículo no tripulado dañaron un buque cisterna y una terminal petrolera; la cubierta del barco sufrió daños y la tripulación fue evacuada, según reportó la agencia Interfax.

El fuego alcanzó varios edificios del área portuaria y causó rotura de cristales en la estación de tren cercana.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania auxilió a las víctimas del ataque ruso (Facebook)

Los servicios de inteligencia de Ucrania reivindicaron este sábado un ataque que, según sus reportes, dejó fuera de servicio el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa (GUR) difundió en redes sociales un video con la explosión y afirmó que los “tres hilos” de una “importante instalación militar” rusa fueron destruidos.

“El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa ucraniano, fue inutilizado el oleoducto circular que abastece de recursos al Ejército ocupador ruso para sostener su campaña contra el pueblo ucraniano”, indicó el organismo.

El ataque, descrito como “exitoso”, alcanzó una infraestructura en el distrito de Ramenskoye, región de Moscú, según la información proporcionada por la inteligencia ucraniana.

Ucrania atacó el oleoducto que rodea la región de Moscú

“La red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda: los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”, agregó la GUR.

(Con información de Europa Press)