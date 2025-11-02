América Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque combinado con drones y misiles sobre Ucrania: hay al menos tres muertos

Un incendio se desató en un estacionamiento de camiones en la región de Odessa tras un intenso bombardeo y provocó el deceso de dos ucranianos. En Dnipropetrovsk, otras ocho personas resultaron heridas y una falleció

Guardar

Moscú lanzó un nuevo ataque combinado con drones y misiles entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Hasta el momento, se registraron tres víctimas fatales por el bombardeo nocturno que alcanzó tiendas, edificios residenciales y estacionamientos.

El distrito de Samarivskyi, región de Dnipropetrovsk, un comercio se incendió tras el bombardeo ruso, dejando ocho heridos internados —la mitad en estado grave— y una persona muerta. Así lo informó Vladyslav Gaivanenko, jefe interino de la administración regional, en Telegram.

“Una persona del distrito de Samarivskyi falleció. Lamentablemente, son datos tan decepcionantes en este momento...”, lamentó Gaivanenko.

Siete edificios residenciales quedaron dañados y la tienda fue destruida en el ataque nocturno. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania explicó que los bomberos continúan combatiendo el fuego, mientras las autoridades siguen recabando información sobre las consecuencias de la ofensiva rusa.

Por otra parte, en la región de Odessa, Rusia atacó un estacionamiento con camiones y drones, dejando un saldo de dos personas muertas y una herida, según el informe oficial. “Como consecuencia de los impactos, se produjo un incendio en un estacionamiento con camiones, que fue extinguido rápidamente por los rescatistas”, señaló el reporte.

El Servicio Estatal de Emergencias
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania apagando los incendios tras el ataque ruso (Facebook)

Las fuerzas rusas llevaron a cabo 753 ataques en 18 localidades de la región de Zaporizhzhia, según el reporte reciente de las autoridades ucranianas. Se registraron 496 ataques de drones de diversos tipos (principalmente FPV) contra y siete bombardeos con lanzacohetes múltiples (MLRS) alcanzaron Zaporizhzhia, Huliaipole, Novomykolaivka y Novoandriivka.

La ofensiva, se sumaron 242 ataques de artillería sobre la región y, en total, hubo 37 reportes de daños a viviendas, instalaciones de infraestructura y vehículos en las zonas afectadas.

Según la información difundida por el Kremlin, un bombardeo con drones ucranianos causó daños severos en el puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, y generó incendios. El contraataque afectó instalaciones petroleras y un buque cisterna.

Según un comunicado de la administración regional, uno de los drones impactó directamente en la infraestructura portuaria, provocando un incendio tras el impacto. Los fragmentos del vehículo no tripulado dañaron un buque cisterna y una terminal petrolera; la cubierta del barco sufrió daños y la tripulación fue evacuada, según reportó la agencia Interfax.

El fuego alcanzó varios edificios del área portuaria y causó rotura de cristales en la estación de tren cercana.

El Servicio Estatal de Emergencias
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania auxilió a las víctimas del ataque ruso (Facebook)

Los servicios de inteligencia de Ucrania reivindicaron este sábado un ataque que, según sus reportes, dejó fuera de servicio el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa (GUR) difundió en redes sociales un video con la explosión y afirmó que los “tres hilos” de una “importante instalación militar” rusa fueron destruidos.

“El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa ucraniano, fue inutilizado el oleoducto circular que abastece de recursos al Ejército ocupador ruso para sostener su campaña contra el pueblo ucraniano”, indicó el organismo.

El ataque, descrito como “exitoso”, alcanzó una infraestructura en el distrito de Ramenskoye, región de Moscú, según la información proporcionada por la inteligencia ucraniana.

Ucrania atacó el oleoducto que rodea la región de Moscú

“La red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda: los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”, agregó la GUR.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniabombardeodronesmisilesDnipropetrovskZaporizhzhiaOdessa

Últimas Noticias

Nancy Spielberg: “A veces me siento más segura en Israel que en Nueva York, es aterrador”

La productora cinematográfica presenta en Buenos Aires el documental sobre el rehén argentino-israelí David Cunio. Habló sin filtros con Infobae sobre el aumento del antisemitismo en Estados Unidos tras el 7 de octubre y su temor ante la posible elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad

Nancy Spielberg: “A veces me

Kim Jong-un inspeccionó una unidad de élite norcoreana y exigió un ejército preparado para “la guerra real” en plena tensión peninsular

Durante una visita al XI Cuerpo, el líder de la dictadura en Corea del Norte revisó a las fuerzas especiales responsables de apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania

Kim Jong-un inspeccionó una unidad

El apuñalamiento masivo en Inglaterra será investigado como un acto terrorista: nueve víctimas en estado crítico y 2 detenidos

Un incidente violento a bordo de un tren en el este de Huntingdon terminó con diez personas hospitalizadas, la mayoría en estado grave, mientras la policía investiga las motivaciones de los dos sospechosos bajo custodia

El apuñalamiento masivo en Inglaterra

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

El presidente de EEUU advirtió que detendrá toda ayuda al país africano si continúa la violencia contra cristianos y sugirió una intervención militar directa para eliminar a los responsables

Trump ordenó al Pentágono prepararse

Lluvias torrenciales provocaron un alud mortal en el oeste de Kenia: al menos 21 muertos y 30 desaparecidos

Equipos de rescate trabajan en la zona montañosa de Chesongoch, donde más de un millar de viviendas resultaron destruidas. El gobierno desplegó operativos de emergencia y evacuaciones ante el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra

Lluvias torrenciales provocaron un alud
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Francia Márquez calificó como “retroceso”

Francia Márquez calificó como “retroceso” la decisión de la ONU de excluir la verificación étnica

Expulsarán a los brasileños detenidos en Misiones: un intendente negó el vínculo con el Comando Vermelho

Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y cuatro provincias estarán bajo alertas por tormentas y vientos

Alfredo Ramirez Bedolla condena asesinato de alcalde de Uruapan

A 20 años del femicidio de María Florencia Morello, perdieron las pruebas genéticas para dar con el responsable

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania intercepta más de cien

Ucrania intercepta más de cien de los cerca de 150 drones lanzados esta noche por Rusia

El primer ministro ruso visitará China pocos días después de la reunión entre Xi y Trump

Dos reclutadores militares heridos en un ataque armado en el centro de Ucrania

Rusia ataca infraestructuras ferroviarias en dos regiones fronterizas de Ucrania

Mapfre gana 829 millones de euros en hasta septiembre, un 26,8% más

ENTRETENIMIENTO

Las películas de ciencia ficción

Las películas de ciencia ficción que inspiran a los físicos: de “Interestelar” a “Spider-Man”, el cine que anticipa la innovación

Los secretos no contados de la miniserie de “It”: el reto de adaptar la obra más icónica de Stephen King

“Monster”: la impactante transformación de Charlize Theron para dar vida a la asesina en serie Aileen Wuornos

Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

Sting regresa a lo grande y encabeza el concierto oficial de la NFL en San Francisco