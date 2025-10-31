Mundo

Las claves de la tregua comercial de un año entre Estados Unidos y China

Las potencias entraron en una nueva fase de su relación tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario chino, Xi Jinping; conversan mientras mantienen una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Busan, Corea del Sur. 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Estados Unidos y China han entrado en una nueva fase de su pulso comercial tras la tregua de un año acordada a raíz del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, que incluye aspectos como la rebaja de aranceles, la pausa en algunos controles a exportaciones y el relanzamiento del comercio agrícola.

Estas son las claves de los acuerdos tras la reunión ayer entre ambos mandatarios en Busan, ciudad meridional de Corea del Sur, y la última ronda de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur el pasado fin de semana entre delegaciones de las dos potencias mundiales.

1. Rebaja y suspensión de aranceles

Tras el encuentro, Washington redujo del 57% al 47% los aranceles aplicados a las importaciones chinas, tras bajar del 20 al 10% los gravámenes asociados con el tráfico de fentanilo, como anunció el propio Trump.

Asimismo, los denominados “aranceles recíprocos” del 24% sobre los bienes de China (incluidos Hong Kong y Macao), que debían entrar en vigor el próximo 10 de noviembre tras una tregua de 3 meses, continuarán suspendidos por un año, de acuerdo con el Ministerio de Comercio chino.

China se comprometió por su parte a realizar los “ajustes correspondientes a sus contramedidas” frente a dichos gravámenes, añadió el ministerio, sin dar más detalles.

Estas medidas consistieron en la imposición de tasas del 10 al 15% sobre varios productos estadounidenses de los sectores agroalimentario y energético, entre ellos el pollo, los lácteos, soja, maíz, trigo, pescado, petróleo y carbón.

Ambos países acordaron además prolongar ciertas “excepciones arancelarias”, indicó la cartera comercial china, sin brindar más detalles al respecto.

Donald Trump y Xi Jinping
Donald Trump y Xi Jinping se reunieron este jueves (REUTERS/Evelyn Hockstein)

2. Pausa en los controles a exportaciones y tierras raras

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que su país ha decidido retrasar un año la aplicación de unas restricciones de exportación para empresas chinas incluidas en una de sus “listas negras” de seguridad nacional a cambio de la decisión de Pekín de aplazar medidas sobre tierras raras tras la cumbre Trump y Xi.

El pasado 29 de septiembre, el Gobierno de EEUU anunció una ampliación de dicha lista para incluir también a subsidiarias cuya propiedad mayoritaria (el 50% de participaciones o más) recaiga en manos chinas si la empresa matriz ya está sancionada.

China suspendió por su parte también durante un año las medidas de control a la exportación de tierras raras y materiales estratégicos anunciadas el 9 de octubre, y estudiará posibles ajustes a su aplicación.

Trump fue más allá y dio por “resuelto” el conflicto de las tierras raras después de la reunión.

3. Fin temporal de las tasas portuarias mutuas

Ambas partes congelaron durante doce meses las tasas portuarias que se habían impuesto mutuamente desde octubre sobre los buques y servicios marítimos del otro país.

La suspensión afecta tanto a las medidas estadounidenses impuestas bajo la Sección 301, que investigó la industria naviera y de construcción de buques de China, como a las represalias equivalentes aplicadas por Pekín.

Donald Trump conversa en el
Donald Trump conversa en el Air Force One (REUTERS/Evelyn Hockstein)

4. Cooperación contra el fentanilo

Trump rebajó del 20% al 10% los aranceles impuestos al gigante asiático por el tráfico de fentanilo, un potente opioide sintético, tras obtener de Xi el compromiso de reforzar los controles y precursores químicos vinculados al narcotráfico.

Ambos Gobiernos calificaron el acuerdo como un “consenso en cooperación antidrogas”, aunque no detallaron cómo colaborarán en este aspecto.

5. Relanzamiento del comercio agrícola

China reanudó las compras de soja estadounidense, suspendidas en mayo, y se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas antes de enero y 25 millones anuales hasta 2028, según declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU.

El Ministerio de Comercio chino confirmó la expansión del comercio agrícola bilateral, pero no específico cifras ni productos concretos.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, asiste a una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, acompañado por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en el aeropuerto internacional de Gimhae, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Busan, Corea del Sur (REUTERS/Evelyn Hockstein)

6. TikTok y otros casos empresariales

El comunicado oficial chino señaló que Pekín trabajará con Washington para “gestionar adecuadamente los asuntos relacionados con TikTok”, en alusión al acuerdo que permitirá que su filial en EEUU quede bajo propiedad mayoritariamente estadounidense.

Washington sostiene que Pekín ha dado su visto bueno al traspaso, que podría completarse en los próximos meses.

7. Futuro encuentro en China

Trump adelantó que planea viajar a China en abril de 2026 para mantener un nuevo encuentro con Xi.

El Gobierno chino, por su parte, señaló que la visita tendrá lugar “a principios del próximo año” y que ambos jefes de Estado “acordaron mantener intercambios regulares”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosChinatregua comercialÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un ataque ruso dejó al menos 11 heridos, entre ellos cuatro niños, en Sumy, Ucrania

Imágenes de los servicios estatales mostraron el cielo nocturno iluminado por un resplandor anaranjado, seguido de las explosiones

Un ataque ruso dejó al

Cómo esconde a sus líderes el Comando Vermelho: favelas convertidas en fortalezas de barricadas, armas y bandidos

Según el Ministerio Público de Río de Janeiro, la organización criminal definió que las figuras de mando deben permanecer en grandes complejos, como Penha y Alemão

Cómo esconde a sus líderes

Quiénes eran Amiram Cooper y Sahar Baruch, los dos rehenes asesinados por Hamas y entregados a Israel

Ambos fueron secuestrados en sus kibutz fronterizos durante la ofensiva del 7 de octubre y murieron en la Franja de Gaza. El grupo terrorista devolvió sus restos y este jueves fueron identificados por las Fuerzas de Defensa

Quiénes eran Amiram Cooper y

¿Por qué se celebra Halloween hoy, 31 de octubre?: el origen de la fecha

Diversas comunidades rememoran el cambio de estación mediante festejos nocturnos, actividades lúdicas y expresiones simbólicas que reflejan el miedo y la admiración por lo desconocido

¿Por qué se celebra Halloween

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

“Está reequilibrando sus relaciones comerciales para construir una base más sólida para el crecimiento mundial”, afirmó Scott Bessent en la apertura del encuentro frente a máximos mandatarios

El secretario del Tesoro de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Chubut a un

Detuvieron en Chubut a un mapuche que estaba prófugo desde 2022

Por primera vez, un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre:

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Congresista recordó la vez que César Gaviria le dijo mentiroso a Álvaro Uribe, ante el eventual encuentro entre exmandatarios: “La conveniencia vuelve a reunirlos”

INFOBAE AMÉRICA
España aconseja al millar de

España aconseja al millar de ciudadanos que se encuentran en Malí que "valoren salir temporalmente"

El Ejército de Colombia confirma la muerte en combate de 'Miguelito', líder del Clan del Golfo en Antioquia

El FBI anuncia la desarticulación de un complot terrorista en el estado de Michigan (EEUU)

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares

La jueza rechaza citar a declarar a Pradas de nuevo pero subraya que ella puede hacerlo cuantas veces lo pida su defensa

ENTRETENIMIENTO

Cómo la serie “Atasco” utiliza

Cómo la serie “Atasco” utiliza el humor y el drama para mostrar el impacto de un embotellamiento en la vida urbana contemporánea

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer