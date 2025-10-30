Mundo

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales

Guardar
Donald Trump y Xi Jinping
Donald Trump y Xi Jinping acordaron un pacto sobre tierras raras y reducciones arancelarias en la reunión en Corea del Sur (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que reducirá los aranceles a las importaciones procedentes de China, tras una cumbre con el líder chino Xi Jinping que rebajó la tensión en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que Xi accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales de tierras raras, esenciales para la fabricación de productos que van desde teléfonos móviles hasta aviones de combate.

Diría que en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor, la reunión fue un 12”, declaró Trump a bordo del Air Force One al partir de Busan. Además, confirmó que visitará China en abril, y que recibiría a Xi posteriormente en Washington o en Palm Beach, Florida.

Trump informó que China pondrá fin a las restricciones a las exportaciones de tierras raras y comprará soja estadounidense, luego de varios meses sin adquisiciones significativas. “Ya se resolvió todo el tema de las tierras raras, y eso es para el mundo entero; se podría decir que fue una situación mundial, no solo de Estados Unidos. No hay ningún obstáculo en cuanto a las tierras raras”, dijo.

Trump había señalado que las
Trump había señalado que las conversaciones podrían durar tres o cuatro horas, pero se extendieron por una hora y 40 minutos (REUTERS)

El mandatario indicó que ambos países cooperarán en el tema de Ucrania, aunque precisó que el comercio de petróleo ruso por parte de China no se abordó en profundidad. Otro tema que no se trató fue Taiwán, y ambos líderes evitaron responder preguntas sobre la isla, en medio de la preocupación de Taipéi por posibles concesiones de Washington a Beijing.

Trump también destacó avances en la lucha contra el fentanilo. A cambio, EEUU reducirá los aranceles vinculados al opioide del 20% al 10%. “Acordamos que trabajará arduamente para detener el flujo”, afirmó el presidente estadounidense.

El encuentro, que duró una hora y 40 minutos, fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde 2019. Durante la apertura, declararon su disposición a una tregua sobre cuestiones clave, incluyendo aranceles adicionales de EEUU y restricciones chinas sobre minerales estratégicos.

Tras el saludo frente a las banderas de ambos países, Trump señaló: “Vamos a tener una reunión muy exitosa. Es un negociador duro —eso no es bueno—. Nos conocemos bien. Nos entenderemos muy bien. Siempre hemos tenido una gran relación”.

Por su parte, Xi comparó la relación entre EEUU y China con un “buque de alta mar” que debe “mantener el rumbo correcto” y destacó que ambos países pueden asumir conjuntamente su responsabilidad como grandes potencias.

El presidente estadounidense añadió que
El presidente estadounidense añadió que ambos países colaborarán en el tema de Ucrania, señalando que la guerra “salió a colación” como asunto prioritario (AFP)

“El mundo se enfrenta a muchos problemas difíciles… China y Estados Unidos pueden trabajar juntos para lograr cosas más importantes y concretas para el bien de nuestros dos países y del mundo entero”, dijo Xi, quien agregó que los equipos económicos y comerciales alcanzaron un consenso básico para abordar sus principales preocupaciones.

El optimismo de Busan contrastó con la reciente escalada de tensiones, luego de que Beijing propusiera ampliar las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras Trump respondió con la amenaza de aranceles del 100% y posibles restricciones a exportaciones estadounidenses de software.

Xi señaló que, aunque ambos
Xi señaló que, aunque ambos líderes no siempre están de acuerdo, es normal que las dos mayores economías del mundo tengan fricciones (REUTERS)

La reunión tuvo lugar al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, y cerró la gira asiática de Trump, que incluyó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y países del Sudeste Asiático.

La delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al secretario de Comercio Howard Lutnick, mientras que la delegación china llegó desde Beijing con el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, el ministro de Comercio Wang Wentao y el viceprimer ministro He Lifeng.

(Con información de AFP, EFE y REUTERS)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpXi JinpingChinaTierras rarasArancelesCorea del SurBusanÚltimas noticias América

Últimas Noticias

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Los mandatarios de ambas potencias mundiales encabezaron un encuentro en la ciudad de Busan. El objetivo principal de la cumbre fue estabilizar los lazos económicos y comerciales entre Washington y Beijing, tras meses de tensiones

20 fotos de la histórica

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

El mandatario estadounidense agregó que Seúl “construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia, aquí mismo en los Estados Unidos” y afirmó que “la construcción naval en nuestro país pronto hará un gran regreso”

Trump autorizó a Corea del

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

El liderazgo de Rob Jetten ganó apoyo al prometer soluciones a la crisis de vivienda, mejoras en educación y un enfoque moderado sobre inmigración. El resultado obliga a complejas negociaciones para formar una coalición de gobierno

El partido centrista D66 se

El huracán Melissa deja cuatro muertos, miles de damnificados y severos daños en Jamaica

El gobierno declaró al país como una zona catastrófica e inició labores de emergencia y reconstrucción. La reapertura de aeropuertos permitió la llegada de ayuda internacional

El huracán Melissa deja cuatro

La Justicia italiana frenó la construcción del puente colgante más largo del mundo que iba a unir Sicilia y el continente

La reacción del Ejecutivo incluyó duras críticas y llamados a reformar la justicia para evitar lo que consideran una “intromisión” judicial

La Justicia italiana frenó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedro Sánchez comparece en el

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo: última hora de la presunta corrupción en el PSOE y el interrogatorio del PP

La reacción de Adara Molinero al verse en el espejo tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’: “Creo que a mi novio le puede gustar”

Censurado por el franquismo, exiliado y autor de culto en Francia: la vida y obra del escritor que se reivindica 27 años después de su muerte

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

El Secretario del Tesoro de EEUU aseguró que “el puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”

INFOBAE AMÉRICA
Los mercados asiáticos cerraron con

Los mercados asiáticos cerraron con caídas generalizadas y alta volatilidad tras los acuerdos alcanzados entre EEUU y China

Países Bajos se dirige este miércoles a las urnas con la extrema derecha de Wilders a la cabeza

Duro Felguera sale del preconcurso y presenta su plan de reestructuración al juez para su homologación

BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás del icónico escenario del rancho Dutton

George Clooney negó tener un encuentro íntimo con Ghislaine Maxwell

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre los rumores de ser la próxima chica Bond

Rafa Vitti, protagonista de ‘Caramelo’, adopta a Leôncio, un perro de tres patas que apareció en la película

La hija de Gloria Estefan aparece como presunta víctima en arresto de su pareja de ocho años