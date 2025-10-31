América Mundo

Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos mientras avanza el acuerdo de alto el fuego

La entrega eleva a 225 el total de cuerpos palestinos devueltos por Tel Aviv

Restos de palestinos no identificados,
Restos de palestinos no identificados, devueltos por Israel como parte de un acuerdo de alto el fuego, son preparados para un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el miércoles 22 de octubre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Israel devolvió el viernes los cuerpos de 30 palestinos a las autoridades sanitarias en Gaza, cumpliendo parte de un intercambio luego de que milicianos entregaron los restos de dos rehenes, en medio del frágil alto el fuego vigente entre Israel y Hamas. El proceso, que se desarrolló con la intermediación de la Cruz Roja, tuvo lugar a pesar del saldo de más de 100 personas muertas en ataques recientes sobre Gaza, tras el fallecimiento de un soldado israelí. Los cuerpos fueron recibidos en el Hospital Nasser, en Jan Yunis, donde el personal sanitario enfrenta dificultades para su identificación debido a la falta de acceso a kits de ADN.

La entrega eleva a 225 el total de cuerpos palestinos devueltos por Israel, de los cuales sólo 75 han podido ser identificados por familiares, según el Ministerio de Salud de Gaza, una entidad compuesta por profesionales médicos que forma parte del gobierno dirigido por Hamas. La procedencia de los restos no ha sido precisada oficialmente, sin que se sepa si murieron en Israel, durante detenciones o en Gaza. Munir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, declaró en la red X que los cuerpos fueron “desgarrados y exhumados”. Al-Bursh sostuvo que la mayoría parece corresponder a milicianos o personas fallecidas durante el ataque de 2023, aunque algunos familiares niegan que sus parientes hayan sido combatientes.

El ejército israelí afirmó previamente a The Associated Press que todos los cuerpos entregados correspondían a combatientes, enunciado no verificado por la agencia, mientras que las fuerzas armadas han declarado que operan conforme al derecho internacional.

En la otra parte del intercambio, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el jueves la recepción de los restos de Sahar Baruch y Amiram Cooper, ambos tomados como rehenes en el ataque a Israel de octubre de 2023. Hamas ha repatriado hasta ahora los restos de 17 rehenes, quedando 11 pendientes de devolución según los términos del acuerdo vigente. Ese mismo día, un grupo de israelíes se reunió en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para orar por el retorno de quienes siguen en Gaza, vivos o muertos. Rimona Velner, residente de Tel Aviv y asistente a la concentración, declaró: “No podemos rendirnos hasta que todos, todos los cuerpos, estén aquí. Es muy importante para las familias y para nosotros... cerrar este círculo”.

Según informó un alto funcionario estadounidense y una fuente cercana a las negociaciones recogidos por The Associated Press, Israel advirtió a Hamas a través de mediadores que sus combatientes disponían de un plazo de 24 horas para abandonar la denominada “zona amarilla” o enfrentarían nuevos ataques. Tras expirar el plazo el jueves por la noche, el alto funcionario comunicó que Israel actuaría en consecuencia en caso de incumplimiento. Hamas no respondió a la solicitud de comentarios.

Vehículos de la Cruz Roja
Vehículos de la Cruz Roja que trasladan los restos de dos rehenes entregados por Hamás, se dirigen al cruce fronterizo de Kissufim, para su entrega a las autoridades israelíes, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de octubre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

En información sanitaria, el viernes el director del hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, señaló la muerte de una persona por disparos israelíes en el norte de Gaza. El ejército afirmó que sus efectivos respondieron porque se sentían amenazados por la aproximación del individuo.

Una evaluación divulgada por las Naciones Unidas el viernes por la noche, basada en fotos satelitales tomadas a inicios de octubre, indica que el 81 por ciento de los edificios en Gaza resultó destruido o dañado durante el conflicto.

Respecto a gestiones diplomáticas, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, comunicó el viernes que funcionarios de ocho países árabes y musulmanes se reunirán el lunes en Estambul para analizar la situación y los siguientes pasos respecto a Gaza. Esta cita sigue a encuentros previos entre líderes y autoridades estadounidenses, en el marco de esfuerzos para diseñar una Fuerza Internacional de Estabilización, como parte de un plan de 20 puntos sugerido por Estados Unidos.

El conflicto, iniciado tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, dejó en esa jornada a unas 1.200 personas muertas en Israel y 251 rehenes. Desde entonces, más de 68.600 palestinos han muerto en Gaza, conforme a datos del Ministerio de Salud local. Israel, acusado por algunos de genocidio, pone en duda estas cifras, pero no ofrece un recuento propio.

(Con información de AP)

