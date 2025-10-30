Mundo

Se conoció la cara de Suzanne Rees, la mujer de 80 años que murió tras ser abandonada por un crucero en Australia

La difusión de la imagen de la víctima reavivó el debate sobre la seguridad y los protocolos de las compañías de cruceros

Por Martina Cortés Moschetti

La muerte de Suzanne Rees
La muerte de Suzanne Rees en la isla Lizard reabre el debate sobre la seguridad en cruceros de lujo en Australia (Photo by DAVID GRAY / AFP)

La imagen de Suzanne Rees comenzó a circular en los principales medios, poniendo rostro a la viajera australiana de 80 años que falleció en la isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral. Hasta entonces, solo se conocía la noticia de su muerte, pero la publicación de su fotografía intensificó el impacto público del caso.

Rees se encontraba a bordo del crucero de lujo Coral Adventurer, que realizaba una exclusiva circunnavegación de 60 días alrededor de Australia. Su fallecimiento ocurrió después de que la embarcación zarpó sin advertir su ausencia tras una excursión en tierra, lo que generó una fuerte conmoción y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la industria de cruceros, según informaron medios como Daily Mail, 7NEWS, CNN, News.com.au y Reuters.

Originaria de Nueva Gales del Sur, Rees era reconocida por su pasión por el senderismo y la jardinería, y había decidido embarcarse sola en este viaje, valuado en AUD 80.000 (unos USD 50.000). De acuerdo con Daily Mail y CNN, integraba un grupo selecto de pasajeros interesados en explorar destinos remotos, como la isla Lizard, famosa por sus rutas y entorno natural.

La imagen de Suzanne Rees,
La imagen de Suzanne Rees, la viajera australiana de 80 años, se difunde en los principales medios internacionales

El dolor de la familia se manifestó en las palabras de Katherine Rees, hija de la víctima, quien relató que su madre empezó a sentirse mal durante una caminata al Cook’s Look, el punto más alto de la isla.

Según su testimonio recogido por Daily Mail, le pidieron que volviera sola al punto de partida, mientras el grupo continuó. “Entonces el barco partió, aparentemente sin hacer un recuento de pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió, sola”, expresó Katherine, quien calificó la situación como una falta de atención y sentido común de la tripulación. La familia, según la misma fuente, se declaró conmocionada y entristecida.

Cronología del incidente y hallazgo del cuerpo

La desaparición de Suzanne Rees no se advirtió hasta aproximadamente las 18:00 del sábado 25 de octubre de 2025, cuando no se presentó a la cena a bordo del Coral Adventurer. Ese día, el barco, con capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes, había atracado en la isla Lizard, a unos 30 kilómetros de la costa de Queensland.

Testigos afirman que la tripulación
Testigos afirman que la tripulación solo realizó controles para pasajeros que hacían snorkel, no para quienes permanecieron en tierra (captura de video)

La búsqueda, en la que participaron la Policía de Queensland y la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA), comenzó cerca de la medianoche y su cuerpo fue hallado el domingo 26 de octubre a unos 50 metros del sendero principal. Algunas fuentes apuntaron la posibilidad de una caída por un acantilado, aunque la causa de muerte seguía bajo investigación.

Según Daily Mail y News.com.au, Rees se separó del grupo para descansar durante la excursión al Cook’s Look, mientras que el resto regresó al barco, que zarpó sin advertir su ausencia. Testigos como Traci Ayris señalaron que la tripulación sí realizó controles para los pasajeros que hacían snorkel, pero no para quienes permanecieron en tierra.

Esta falta de recuentos generó inquietud y cuestionamientos sobre la rigurosidad de los protocolos de seguridad. El especialista Adrian Tassone remarcó que lo sucedido resultaba inusual, ya que la mayoría de las compañías aplican sistemas estrictos para saber quién está o no a bordo.

Coral Expeditions inició una investigación
Coral Expeditions inició una investigación interna y mantiene contacto con la familia de la víctima tras el incidente (Reuters)

Coral Expeditions expresó su pesar y aseguró estar colaborando con las autoridades. Mark Fifield, director ejecutivo, informó que la compañía inició una investigación interna y mantiene el contacto con la familia de la víctima.

La Policía de Queensland calificó la muerte como “repentina y no sospechosa”, aunque la investigación continuaba para esclarecer eventuales fallos en los protocolos. La AMSA indicó que interrogaría a la tripulación cuando el barco llegara a Darwin, previsto para el 2 de noviembre. La empresa reafirmó su compromiso de brindar apoyo a la familia de Suzanne Rees.

