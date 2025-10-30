Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El humo se elevó tras un ataque aéreo israelí en la aldea de Mahmoudiya, en el distrito de Jezzine, en el sur del Líbano, el 30 de octubre de 2025 (EFE/EPA/STR)

El Ejército de Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano este jueves, horas después de provocar la muerte de un trabajador municipal durante una incursión armada en la ciudad fronteriza de Blida. Esta maniobra ha provocado una escalada de tensión entre ambos países, generando la condena de las autoridades libanesas, que consideran que hubo una violación de la soberanía nacional.

Las áreas de Mahmoudiya y Al Jarmaq, ubicadas al norte del río Litani, fueron blanco de al menos dos tandas de ataques en menos de veinte minutos durante la mañana, conforme detalló la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron mediante un comunicado que sus cazas alcanzaron infraestructura de Hezbollah, entre ellas una lanzadera y la entrada a un túnel. “La presencia de infraestructura en el área constituye una violación del entendimiento entre Israel y el Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel”, sostenía la nota, difundida por las autoridades militares hebreas.

La operación militar israelí sucedió posteriormente a una incursión terrestre en Blida. Durante la madrugada, soldados israelíes irrumpieron en el edificio municipal, donde dispararon a un empleado identificado como Ibrahim Salameh, quien presuntamente dormía en las instalaciones mientras cumplía con sus funciones. El hecho fue señalado por la ANN y confirmado por el Ministerio de Sanidad libanés. Según familiares y el alcalde local, Salameh fue abatido cerca de su colchón tras acercarse a la ventana al escuchar ruidos de la irrupción.

La muerte de Salameh eleva a 15 el número de fallecidos a manos de tropas israelíes en la última semana en el Líbano, en el contexto de un aumento de operaciones militares, bombardeos y vuelos de drones sobre áreas sensibles, incluida la capital, Beirut. La ANN informó también otro ataque israelí en la aldea fronteriza de Adaisseh, donde fuerzas israelíes detonaron una sala de ceremonias religiosas al amanecer. Además, medios oficiales reportaron la presencia de drones israelíes sobrevolando Beirut a baja altura durante la jornada.

El presidente libanés Joseph Aoun (REUTERS)

El presidente libanés, Joseph Aoun, instruyó al comandante de las Fuerzas Armadas, Rodolphe Haykal, a “confrontar cualquier incursión israelí en el sur en defensa del territorio libanés y la seguridad de sus ciudadanos”. Aoun calificó el suceso como parte de las “prácticas agresivas de Israel” y criticó la inacción del mecanismo internacional de cese de hostilidades. En su declaración reiteró que la comunidad internacional debe presionar para forzar a Israel a cumplir con el acuerdo de alto el fuego firmado en noviembre de 2024.

El primer ministro Nawaf Salam condenó la incursión y la catalogó como un “ataque flagrante a las instituciones y la soberanía” del Líbano. En sus palabras, recogidas por la ANN, Salam envió sus condolencias a la familia del funcionario muerto y acusó a Israel de exponer a la población civil del sur a situaciones de inseguridad. “Pagamos a diario el precio de nuestro apego a nuestra tierra y el derecho a la seguridad bajo la soberanía del Estado libanés”, manifestó en la red social X.

La Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) expresó su “profunda preocupación” y calificó la incursión israelí como una violación flagrante de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que regula el alto el fuego desde 2006. La FINUL desplegó patrullas para observar la situación, mientras residentes de Blida reprocharon a los Cascos Azules y al ejército libanés por, según dijeron, no proteger adecuadamente a la ciudadanía durante el incidente.

Hezbollah, por su parte, denunció la “ejecución” de Salameh y advirtió que estos hechos se producen con el respaldo de Estados Unidos, según recogió la cadena libanesa Al Manar. El grupo chiíta exigió una respuesta unificada de las autoridades nacionales y solicitó medidas internacionales para disuadir a Israel, reclamando la protección de la población local.

Por su lado, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, sostuvo que la operación buscaba “destruir infraestructura terrorista” de Hezbollah. Alegó que sus tropas localizaron a un “sospechoso” en el edificio, abrieron fuego ante lo que consideraron una amenaza y el incidente está bajo investigación. Adrai insistió en que Hezbollah emplea instalaciones civiles con fines militares, responsabilizando al grupo de poner en peligro a la población libanesa.

Imagen de archivo de Avichai Adrai, portavoz en árabe del Ejército israelí

El Ejército del Líbano rechazó públicamente la versión israelí, tildando la acción de “acto criminal” y “violación flagrante de la soberanía”, negando cualquier justificación presentada por Israel y solicitando a la FINUL y al mecanismo internacional el fin de estas transgresiones. Las fuerzas armadas libanesas sostienen que supervisan y documentan todas las violaciones en coordinación con la misión de la ONU.

Desde la entrada en vigor del cese de hostilidades en noviembre de 2024, establecido tras los combates desatados por la ofensiva de Hamas contra Israel un año antes, el ejército israelí mantiene al menos cinco posiciones en territorio libanés, situación cuestionada por las autoridades de Beirut y Hezbollah. Según declaraciones recogidas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU este martes, al menos 111 civiles libaneses han muerto en ataques israelíes posteriores al alto el fuego, mientras prosiguen las presiones internacionales para que el Estado libanés reclame el control del sur y el desarme de Hezbollah antes de que finalice el año.

(Con información de AFP, AP, EFE y EP)