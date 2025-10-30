20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Últimas Noticias

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países El mandatario estadounidense agregó que Seúl “construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia, aquí mismo en los Estados Unidos” y afirmó que “la construcción naval en nuestro país pronto hará un gran regreso”

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha El liderazgo de Rob Jetten ganó apoyo al prometer soluciones a la crisis de vivienda, mejoras en educación y un enfoque moderado sobre inmigración. El resultado obliga a complejas negociaciones para formar una coalición de gobierno

El huracán Melissa deja cuatro muertos, miles de damnificados y severos daños en Jamaica El gobierno declaró al país como una zona catastrófica e inició labores de emergencia y reconstrucción. La reapertura de aeropuertos permitió la llegada de ayuda internacional