Mundo

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Los mandatarios de ambas potencias mundiales encabezaron un encuentro en la ciudad de Busan. El objetivo principal de la cumbre fue estabilizar los lazos económicos y comerciales entre Washington y Beijing, tras meses de tensiones

Guardar
El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping posan juntos durante una reunión bilateral celebrada en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping reaccionan durante una reunión bilateral, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano al salir tras una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La gente sostiene banderas de
La gente sostiene banderas de China y Corea del Sur mientras la comitiva que transporta al líder chino Xi Jinping sale del Aeropuerto Internacional de Gimhae tras una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Tyrone Siu)
El líder chino, Xi Jinping,
El líder chino, Xi Jinping, llega a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y a la reunión paralela con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto internacional de Gimhae, en Busan (REUTERS)
El presidente chino Xi Jinping
El presidente chino Xi Jinping se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump (Yonhap vía REUTERS)
Un vuelo de Air China
Un vuelo de Air China con el presidente chino Xi Jinping a bordo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
El helicóptero presidencial Marine One,
El helicóptero presidencial Marine One, con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, se aproximó al Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
Marco Rubio miró a Trump
Marco Rubio miró a Trump cuando este último rechazó responder a las preguntas de los periodistas presentes (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
Donald Trump sentado frente a
Donald Trump sentado frente a su par chino, Xi Jinping, y reunido con representantes de ambas delegaciones (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
Una copia del discurso del
Una copia del discurso del presidente chino Xi Jinping se observa sobre la mesa mientras conversa con Trump (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
La delegación china junto al
La delegación china junto al presidente Xi Jinping, mirando a los reporteros en el lugar (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente chino Xi Jinping,
El presidente chino Xi Jinping, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Cho Hyun, llega al aeropuerto de Gimhae (EFE)
Donald Trump saliendo de su
Donald Trump saliendo de su reunión con su homólogo chino Xi Jinping. Ninguno de los dos brindó declaraciones instantes posteriores al cierre de la reunión (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El último comentario de Donald
El último comentario de Donald Trump a Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Gimhae tras su reunión con su par chino (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El Air Force One, con
El Air Force One, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a bordo, parte hacia los Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Gimhae, tras una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral celebrada en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS)
La policía monta guardia mientras
La policía monta guardia mientras manifestantes antichinos protestan cerca del Aeropuerto Internacional de Gimhae antes de una reunión bilateral entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping (REUTERS)
El presidente estadounidense despide a
El presidente estadounidense despide a su par chino, quien se va en su vehículo tras las conversaciones mantenidas en la base aérea de Gimhae (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaDonald TrumpXi JinpingChinaEstados UnidosarancelesCorea del SurCasa BlancaAPECBusan

Últimas Noticias

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales

Donald Trump y Xi Jinping

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

El mandatario estadounidense agregó que Seúl “construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia, aquí mismo en los Estados Unidos” y afirmó que “la construcción naval en nuestro país pronto hará un gran regreso”

Trump autorizó a Corea del

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

El liderazgo de Rob Jetten ganó apoyo al prometer soluciones a la crisis de vivienda, mejoras en educación y un enfoque moderado sobre inmigración. El resultado obliga a complejas negociaciones para formar una coalición de gobierno

El partido centrista D66 se

El huracán Melissa deja cuatro muertos, miles de damnificados y severos daños en Jamaica

El gobierno declaró al país como una zona catastrófica e inició labores de emergencia y reconstrucción. La reapertura de aeropuertos permitió la llegada de ayuda internacional

El huracán Melissa deja cuatro

La Justicia italiana frenó la construcción del puente colgante más largo del mundo que iba a unir Sicilia y el continente

La reacción del Ejecutivo incluyó duras críticas y llamados a reformar la justicia para evitar lo que consideran una “intromisión” judicial

La Justicia italiana frenó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SICT reitera: Uber y apps

SICT reitera: Uber y apps similares no tienen permiso para operar en aeropuertos de México

Tres cosas que olvidas hacer al lavarte la cara y que pueden cambiar la piel, según una dermatóloga

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y desmintió su salida: “El Presidente no hizo comentario”

Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un incendio en Berisso e investigarán si se trató de un femicidio

INFOBAE AMÉRICA
Duro Felguera sale del preconcurso

Duro Felguera sale del preconcurso y presenta su plan de reestructuración al juez para su homologación

BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

Trump rebaja al 10% los aranceles a China por el fentanilo tras su encuentro con Xi

España alcanza 12.614 resoluciones mensuales en protección internacional durante 2025 frente a las 8.021 de 2024

El partido de centroizquierda D66 y la ultraderecha de Wilders empatan en las elecciones de Países Bajos

ENTRETENIMIENTO

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás del icónico escenario del rancho Dutton

George Clooney negó tener un encuentro íntimo con Ghislaine Maxwell

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre los rumores de ser la próxima chica Bond

Rafa Vitti, protagonista de ‘Caramelo’, adopta a Leôncio, un perro de tres patas que apareció en la película

La hija de Gloria Estefan aparece como presunta víctima en arresto de su pareja de ocho años