20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur
Los mandatarios de ambas potencias mundiales encabezaron un encuentro en la ciudad de Busan. El objetivo principal de la cumbre fue estabilizar los lazos económicos y comerciales entre Washington y Beijing, tras meses de tensiones
30 Oct, 2025 02:28 a.m. EST
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping posan juntos durante una reunión bilateral celebrada en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping reaccionan durante una reunión bilateral, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano al salir tras una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La gente sostiene banderas de China y Corea del Sur mientras la comitiva que transporta al líder chino Xi Jinping sale del Aeropuerto Internacional de Gimhae tras una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Tyrone Siu)
El líder chino, Xi Jinping, llega a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y a la reunión paralela con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto internacional de Gimhae, en Busan (REUTERS)
El presidente chino Xi Jinping se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump (Yonhap vía REUTERS)
Un vuelo de Air China con el presidente chino Xi Jinping a bordo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
El helicóptero presidencial Marine One, con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, se aproximó al Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
Marco Rubio miró a Trump cuando este último rechazó responder a las preguntas de los periodistas presentes (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
Donald Trump sentado frente a su par chino, Xi Jinping, y reunido con representantes de ambas delegaciones (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
Una copia del discurso del presidente chino Xi Jinping se observa sobre la mesa mientras conversa con Trump (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
La delegación china junto al presidente Xi Jinping, mirando a los reporteros en el lugar (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente chino Xi Jinping, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Cho Hyun, llega al aeropuerto de Gimhae (EFE)
Donald Trump saliendo de su reunión con su homólogo chino Xi Jinping. Ninguno de los dos brindó declaraciones instantes posteriores al cierre de la reunión (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El último comentario de Donald Trump a Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Gimhae tras su reunión con su par chino (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El Air Force One, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a bordo, parte hacia los Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Gimhae, tras una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral celebrada en el Aeropuerto Internacional de Gimhae (REUTERS)
La policía monta guardia mientras manifestantes antichinos protestan cerca del Aeropuerto Internacional de Gimhae antes de una reunión bilateral entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping (REUTERS)
El presidente estadounidense despide a su par chino, quien se va en su vehículo tras las conversaciones mantenidas en la base aérea de Gimhae (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)