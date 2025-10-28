Mundo

Frente a las bajas en el campo de batalla, Vladimir Putin impulsa una ampliación del servicio militar obligatorio

La reforma elimina los dos periodos tradicionales de reclutamiento y establece que la instrucción se realice durante todo el año

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Reclutas rusos
FOTO DE ARCHIVO. Reclutas rusos llamados a filas para el servicio militar durante una ceremonia antes de su partida hacia las guarniciones, en Bataysk en la región de Rostov, Rusia. 10 de abril de 2025. REUTERS/Sergey Pivovarov

La Duma Estatal de Rusia ha aprobado este martes una modificación en la ley de reclutamiento obligatorio destinada a que la instrucción militar se lleve a cabo durante todo el año y no en dos periodos como se había hecho hasta ahora. Anteriormente, la formación se realizaba del 1 de abril al 15 de julio y del 1 de octubre al 31 de diciembre. Con la nueva norma, quienes sean seleccionados tendrán un plazo de 30 días desde el momento en que reciben la citación para presentarse en la oficina de reclutamiento.

Según la información divulgada por la agencia rusa de noticias TASS, aquellos que no comparezcan en el plazo estipulado serán considerados evasores del servicio militar y sus nombres pasarán a formar parte de la lista de personas más buscadas. La normativa, una vez reciba la sanción del presidente Vladimir Putin, entrará en vigor a partir de enero de 2026.

Los responsables de la iniciativa esperan que la implantación del sistema anual mejore la calidad de la instrucción y ayude a distribuir de manera más equitativa la carga de trabajo en los centros de reclutamiento.

Rusia tiene el objetivo de reclutar
Rusia tiene el objetivo de reclutar antes de que finalice el año a unos 135.000 efectivos. (REUTERS/Sergey Pivovarov/Fotografía de archivo)

Por otra parte, el gobierno ruso tiene el objetivo de reclutar antes de que finalice el año a unos 135.000 efectivos, lo que representa la cifra más alta en los últimos nueve años. Dado que la legislación vigente impide que los reclutas participen directamente en conflictos armados, las autoridades en Moscú están acelerando la formación militar para reforzar las operaciones en Ucrania.

Rusia convoca al servicio militar obligatorio cada primavera y otoño, llamando a hombres de entre 18 y 30 años para que sirvan durante un año en una base militar dentro del país, sin que estén autorizados oficialmente para participar en el conflicto de Ucrania. No obstante, informes señalan casos de reclutas que han sido enviados al frente tras su incorporación. Aquellas personas que han finalizado el entrenamiento militar obligatorio tienen más probabilidades de ser seleccionadas para participación en futuros combates.

Desde el inicio del ataque a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Putin ha incrementado el gasto militar hasta niveles que no se registraban desde la época soviética y ha ampliado las fuerzas armadas. De acuerdo con la información publicada, el mandatario ruso ha incrementado el número de reclutas anuales en torno a un cinco por ciento cada año desde 2022. En septiembre de 2024, Putin ordenó la ampliación del ejército ruso hasta alcanzar 1,5 millones de soldados activos, una de las mayores fuerzas militares del mundo.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

RusiaDuma Estatal de Rusiareclutamiento militarservicio militar

Últimas Noticias

Lluvias artificiales contra el smog en India: ¿puede la manipulación climática combatir la contaminación?

Las autoridades de Nueva Delhi recurrieron por primera vez a técnicas de estimulación de nubes para provocar precipitaciones y reducir la polución, mientras especialistas advierten que solo un cambio estructural garantizará aire seguro a largo plazo

Lluvias artificiales contra el smog

Polonia reabrirá en noviembre dos pasos fronterizos con Bielorrusia: “Los beneficios superan los riesgos”

La frontera fue clausurada completamente en septiembre debido a maniobras militares ruso-bielorrusas y violaciones del espacio aéreo polaco

Polonia reabrirá en noviembre dos

Israel acusó a Hamas de fingir esfuerzos por localizar a cuerpos en Gaza: “Los siguen teniendo de rehenes”

Las FDI difundieron imágenes que muestran a miembros del grupo terrorista escenificando la recuperación de restos humanos ante la Cruz Roja, mientras retienen cadáveres y no cumplen el acuerdo de devolución

Israel acusó a Hamas de

El Ejército de Israel atacó el sur de Gaza en respuesta a una agresión previa del grupo terrorista Hamas

Militares israelíes ejecutaron operaciones aéreas y de artillería en el sur de la Franja después de que milicianos palestinos dispararan contra sus tropas, mientras el gobierno analiza nuevas medidas en respuesta al incidente

El Ejército de Israel atacó

EN VIVO: El huracán Melissa tocó tierra en la isla de Jamaica con vientos que rozan los 300 kilómetros por hora

La tormenta de avance lento ya ha causado siete muertes en el Caribe. Las autoridades advierten que muchos residentes ignoran las órdenes de evacuación mientras se pronostica hasta un metro de lluvias

EN VIVO: El huracán Melissa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La confesión de Valentina Taguado

La confesión de Valentina Taguado sobre la mentira de Claudia Bahamón causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil llega al Perú: una celebración literaria para niños y jóvenes

María Fernanda Cabal se quejó ante la Procuraduría contra la ministra de Ambiente Irene Velez por ‘impulsar’ la consulta del Pacto: “Ser petrista no los exime”

No solo es la Plaza Mayor y los pozos azules: descubra otros lugares que lo enamorarán de Villa de Leyva

A pocos meses de inaugurado, ascensor del puente Virgen del Carmen en el Callao dejó de funcionar

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz desafió a Nicolás

Rodrigo Paz desafió a Nicolás Maduro tras la exclusión de Bolivia del ALBA: “Representa lo contrario a la democracia y la libertad”

Luto oficial, minutos de silencios, vigilias o marchas con velas: los pueblos de la dana recuerdan a sus víctimas

Petro afirma que el nuevo bombardeo de EEUU en el Pacífico es "ineficaz" y tiene como objetivo "una invasión"

Irak detiene a un supuesto miembro de Estado Islámico involucrado en la muerte de una veintena de agentes

El Atlético de Madrid y su capacidad para golpear primero en todos los partidos de LaLiga EA Sports

ENTRETENIMIENTO

Danny Trejo rompió el silencio

Danny Trejo rompió el silencio tras alarma por su estado de salud

Anthony Hopkins habló sobre el distanciamiento con su hija: “No voy a desperdiciar mi vida en resentimientos”

Las confesiones de Jennifer Lawrence sobre los retoques estéticos y su próxima cirugía de aumento de busto

Dave Franco y Alison Brie hablaron sobre su complicidad en el rodaje: “Fue como la terapia de pareja más loca y terrorífica”

David Gilmour y una ruptura definitiva con Roger Waters: “Nunca volveré a reunirme con él”