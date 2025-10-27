Subastan los exclusivos autos de Felix Baumgartner tras su muerte

La familia de Felix Baumgartner puso a la venta tres de sus autos deportivos personalizados (REUTERS/Ina Fassbender /File Photo)

La familia de Felix Baumgartner, el legendario paracaidista austríaco conocido mundialmente por sus desafíos extremos, ha decidido poner en venta tres de los automóviles más exclusivos que formaban parte de su selecta colección personal. Esta decisión llega tras la muerte de Baumgartner en julio, como consecuencia de un accidente de parapente, y ha generado un fuerte interés entre coleccionistas y amantes de los vehículos de lujo. Según informó Marca, el valor conjunto de estos modelos supera el millón de dólares y cada uno puede adquirirse de forma individual.

Apodado “Fearless Felix” por su audacia, Baumgartner alcanzó la fama internacional tras batir récords de altura y velocidad en caída libre, logrando ascender casi 39 kilómetros sobre la superficie terrestre en su salto más famoso. Con estas proezas, Baumgartner se consolidó como una figura icónica en el mundo del deporte extremo, ejemplificando una vida consagrada a la adrenalina y la superación personal. Sin embargo, su pasión fue más allá del aire: también participó en competencias automovilísticas, incluidos eventos de prestigio como las 24 Horas de Nürburgring.

Esta afición por los autos de alto rendimiento se reflejaba tanto en la personalización única de sus vehículos como en detalles emblemáticos, como la presencia del número 63 en la carrocería de dos de los modelos subastados, en alusión a su “número de guerra” en las pistas, señaló Marca.

Tras su trágico fallecimiento durante una práctica de parapente, la familia de Baumgartner ha optado por compartir esta parte de su legado, ofreciendo al público tres autos que encarnan su gusto por la exclusividad y la potencia, y que hoy despiertan interés internacional.

Tres autos, un sello personal: los modelos de la colección Baumgartner

Los vehículos que forman parte de esta venta fueron personalizados al gusto de Baumgartner y están considerados entre los más apreciados del mercado de automóviles de lujo: un Lamborghini Huracán Sterrato, un McLaren 620R y un Mercedes G500 Brabus. Cada uno de estos modelos se destaca por prestaciones sobresalientes, configuraciones a medida y un marcado carácter deportivo.

Lamborghini Huracán Sterrato

El Lamborghini Huracán Sterrato de Baumgartner, en verde mate, combina deportividad y estilo todoterreno (fuente: Cartech)

El primer modelo es el Lamborghini Huracán Sterrato, una versión limitada a 1.499 unidades y valuada en 346.395 euros. Este vehículo, configurado en un vanguardista verde mate y con un interior revestido en Alcántara, representa la fusión perfecta entre deportividad y capacidad todoterreno.

El Sterrato se integra en la exclusiva categoría de “superdeportivos camperos”, junto al Porsche 911 Dakar, y se destaca por su mayor altura libre al suelo, pasos de rueda ensanchados y el sistema de conducción Rally. Equipado con un motor V10 de 610 caballos de fuerza y tracción total, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos. Según describió Marca, es un modelo que desafía los límites tradicionales de la saga Huracán y refleja la personalidad inquieta de su propietario.

McLaren 620R

El McLaren 620R, uno de los ejemplares más codiciados de la colección, destaca por su potencia y herencia de competencia (fuente: Cartech)

Entre los autos más cotizados de la colección figura también el McLaren 620R blanco, producido en 2020. Su precio de salida es de 351.808 euros. Este vehículo suma solo 8.640 kilómetros recorridos y forma parte de una edición exclusiva de 225 ejemplares, derivada directamente del McLaren 570S GT4 de competición.

Su motor V8 biturbo de 3,8 litros genera 620 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar los 100 km/h en 2,9 segundos. Incluye suspensiones ajustables y un enorme alerón trasero de carbono, herencia directa del universo de las carreras. Tal como detalló Marca, estos elementos no solo refuerzan la exclusividad del 620R, sino que lo convierten en una máquina orientada al máximo desempeño en pista.

Mercedes G500 Brabus

El Mercedes G500 Brabus preparado sobresale por su robustez y personalización única (fuente: Cartech)

El tercer integrante de la venta es un Mercedes G500 preparado por Brabus, disponible por 211.085 euros. Este todoterreno de alto rendimiento ha sido modificado para entregar 500 caballos de fuerza, superando ampliamente los 422 originales. Con solo 21.550 kilómetros registrados, el vehículo incorpora tres bloqueos de diferencial al 100%, lo que garantiza un desempeño excepcional fuera del asfalto.

La intervención de Brabus añade un valor extra al modelo, dotándolo de una robustez y potencia únicas en el segmento, ideal para quienes buscan experiencias sin límites también fuera de la carretera.

El deseo de la familia

La familia de Felix Baumgartner ha querido que estos automóviles no solo sean vistos como bienes materiales, sino como piezas representativas de una vida dedicada a buscar la emoción en cada trayecto. “El mismo impulso que llevó a ‘Fearless Felix’ a desafiar los límites en el aire se manifestaba en su afición por los coches de alto rendimiento y las experiencias al volante”, recordaron a Marca.

Esta colección, ahora accesible para nuevos dueños, es un testamento tangible del espíritu indomable de Baumgartner y una oportunidad exclusiva para aquellos que buscan más que un automóvil: vehículos que simbolizan la pasión, la audacia y el lujo de un hombre que supo cómo dejar huella.