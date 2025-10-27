La batalla por Pokrovsk entró en su “fase decisiva” con fuerzas rusas a nueve kilómetros de cercar la ciudad

FOTO DE ARCHIVO. Un artillero de la 152.a Brigada Separada de Cazas dispara un obús autopropulsado M114 hacia las tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de primera línea de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania, el 15 de octubre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

La situación se está deteriorando para Ucrania en Pokrovsk, epicentro de los combates en la región oriental de Donetsk, donde las fuerzas defensoras resisten los intentos rusos de rodear la ciudad pero enfrentan crecientes dificultades para hacer retroceder a los cientos de soldados enemigos que ya se encuentran allí.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, negó el domingo las afirmaciones de Moscú de que miles de soldados ucranianos han sido cercados en Pokrovsk.

Sin embargo, el mando militar ucraniano reconoce los avances enemigos en la ciudad, que ha resistido un asedio ruso durante un año.

“Las batallas urbanas continúan con grupos enemigos que, gracias a su superioridad numérica, lograron infiltrarse en la ciudad y acumularse en distintas zonas de la misma”, informó el 7º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto de Ucrania el lunes.

Combates contra tropas rusas en Pokrovsk

“Actualmente, el enemigo no tiene control total sobre ninguno de los distritos” de la ciudad, afirmó el 7º Cuerpo, después de que el Estado Mayor General reconociera que unos 200 soldados rusos habían entrado en la ciudad, principalmente desde el sur.

Según el analista militar y coronel en reserva Kostiantín Mashovets, las tropas rusas avanzan en grupos de tres a cinco soldados.

En lugar de asaltar edificio por edificio, intentan moverse de forma encubierta, a menudo usando ropa civil como camuflaje y tratando de penetrar cualquier brecha en las defensas, escribió para el grupo Resistencia Informativa.

Artilleros de la 152.ª Brigada Separada de Cazas disparan proyectiles para un obús autopropulsado M114, durante el ataque ruso contra Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, Ucrania, el 14 de octubre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

La escasez de personal que experimenta Ucrania permite que esos grupos rusos se desplacen sin ser detectados con frecuencia.

“Atacan las posiciones ucranianas solo cuando están seguros del éxito”, subrayó Mashovets.

Según dijo, las fuerzas ucranianas controlan actualmente el norte de la ciudad. Los soldados ucranianos y rusos están dispersos por el resto del área urbana y los combates continúan sin líneas claras de separación entre ambos bandos.

Las tropas rusas también intentan cortar las principales rutas de suministro que llegan a la ciudad desde el oeste y el norte.

Drones rusos atacan estas rutas, mientras los ucranianos dependen de vehículos aéreos y terrestres para llevar municiones y alimentos a los defensores, cuyo relevo o evacuación solo puede hacerse con gran riesgo.

Contraataques ucranianos

Un militar de la 152.a Brigada Separada de Cazas de las Fuerzas Armadas de Ucrania observa el cielo en busca de drones de combate rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania, el 5 de agosto de 2025 (REUTERS/Stringer)

Según Mashovets, la batalla por Pokrovsk se encuentra ahora probablemente en su fase decisiva.

Solo nueve kilómetros separan a las fuerzas rusas que intentan envolver la ciudad desde el sur y el norte.

Aunque las tropas ucranianas no están actualmente cercadas en Pokrovsk, la amenaza de un cerco es alta, advirtió.

Al mismo tiempo, los contraataques ucranianos continúan recuperando terreno al norte de Pokrovsk, donde varios grupos rusos corren el riesgo de quedar rodeados tras los avances ucranianos en Sujetske y Nove Shajove.

Los intentos rusos de capturar Rodinske, una localidad clave al norte de Pokrovsk, también han fracasado, informó el Cuerpo Azov de Ucrania el lunes.

El 7º Cuerpo afirmó que Ucrania ha enviado más tropas de asalto, artillería y unidades de drones a la ciudad.

Importancia de Pokrovsk

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de la unidad Ángel Blanco de oficiales de policía ucranianos revisan un área para que los residentes evacuen en la ciudad de Pokrovsk, en primera línea del ataque de las fuerzas rusas en la región de Donetsk, Ucrania, el 12 de abril de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov/Foto de archivo)

El control de la ciudad abriría el camino a Rusia para atacar la cercana región de Dnipropetrovsk y acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en Donetsk.

Las afirmaciones del presidente ruso, Vladímir Putin, de que 5.000 soldados ucranianos están cercados en Pokrovsk también buscan influir en Estados Unidos, creando la impresión de que Rusia está ganando la guerra, señaló Zelensky al medio ‘TSN’ el domingo por la noche.

El liderazgo ruso exagera sus limitados avances territoriales —logrados a costa de una estrategia militar insostenible y de grandes pérdidas— para convencer a los socios extranjeros de Ucrania de que seguir resistiendo es inútil y de que Kiev debería aceptar los ultimátum de Moscú, explicó a EFE Oleksí Melnik, experto en seguridad internacional del Centro Razumkov en Kiev.

A pesar de que Ucrania no logra detener completamente los avances rusos, el Ejército invasor sigue sin conseguir un progreso decisivo en el campo de batalla, considera el experto.

Al mismo tiempo, Ucrania busca afrontar la escasez de personal, corregir las ineficacias en el mando militar y obtener más apoyo de sus aliados.

(Con información de EFE)