Costa de Marfil reeligió a Ouattara en unos comicios marcados por el vacío opositor

El mandatario prolonga su mandato pese al límite constitucional y a la apatía de los votantes, mientras expertos advierten de un retroceso democrático en África Occidental

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en Abiyán, Costa de Marfil, el sábado 25 de octubre de 2025 (Foto AP/Misper Apawu)

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue reelegido para un cuarto mandato en unas elecciones marcadas por la baja participación y el vacío en la capital económica, Abiyán, según mostraron los resultados provisionales el lunes.

Ouattara, de 83 años, quien llegó al poder en la nación de África Occidental en 2011, obtuvo el 89,7% de los votos, según declaró el lunes el presidente de la Comisión Electoral, Ibrahime Kuibiert Coulibaly.

Jean-Louis Billon, ex ministro de Comercio de una de las familias más ricas de Costa de Marfil, quedó en un distante segundo lugar con el 3% de los votos. Simone Gbagbo, ex primera dama, quedó en tercer lugar con el 2,4%, según los resultados provisionales.

Se esperan los resultados finales para principios de noviembre, aunque podrían anunciarse antes. Unos 8,5 millones de personas estaban registradas para votar. La participación electoral fue de alrededor del 50%.

Billon ya había felicitado a Ouattara el domingo por la noche, basándose en los resultados preliminares.

Ouattara llegó al poder tras ganar unas controvertidas elecciones a finales de 2010 contra su predecesor, Laurent Gbagbo. Los disturbios mortales en torno a esas elecciones —las primeras del país en una década— dejaron al menos 3.000 muertos antes de que Ouattara, con apoyo internacional y el respaldo de las fuerzas francesas y de la ONU, asumiera el poder.

Partidarios del presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, quien busca un cuarto mandato, celebran después de que la comisión electoral anunciara los resultados provisionales que indican su victoria en las elecciones presidenciales, en Abiyán, Costa de Marfil, el 27 de octubre de 2025 (REUTERS/Luc Gnago)

Desde entonces, sus partidarios le han atribuido la restauración de la economía, devastada por el conflicto, en el mayor productor de cacao del mundo, mientras que sus críticos lo han acusado de afianzar su control del poder.

Ouattara se enfrentó a lo que los expertos consideraron una oposición debilitada tras la exclusión de los principales candidatos, Tidjane Thiam y Laurent Gbagbo, de las urnas.

“Con sus principales rivales marginados, Ouattara se aseguró un cuarto mandato gracias a su fuerte influencia en las instituciones estatales y a su papel protagónico en la reconstrucción del país tras la guerra civil”, declaró a The Associated Press Mucahid Durmaz, analista sénior de Verisk Maplecroft, consultora de riesgos globales.

Con un límite de dos mandatos, Ouattara supervisó un referéndum que modificó la constitución marfileña en 2016, durante su segundo mandato. En 2020, declaró que la constitución reducía a cero su mandato, una medida que sus oponentes rechazaron en aquel momento. Boicotearon las elecciones de ese año y Ouattara ganó con más del 90% de los votos.

“Es probable que muchos en el país y en la región consideren su cuarto mandato como un refuerzo de la práctica de la ingeniería constitucional y una profundización del declive democrático en África Occidental”, declaró Durmaz.

La reelección de Ouattara es el ejemplo más reciente de cómo hombres mayores siguen ostentando el poder en África, que cuenta con la población más joven del mundo. Paul Biya, de 92 años, de Camerún; Yoweri Museveni, de 81, de Uganda; y Teodoro Mbasogo, de 83, de Guinea Ecuatorial, son otros líderes africanos de mayor edad que aún siguen en el poder.

Ouattara ha liderado una recuperación económica desde la guerra civil, logrando una tasa de crecimiento anual del 6%, impulsada por el auge del cacao. Sin embargo, el 37,5% de los 30 millones de habitantes del país aún vive en la pobreza y el empleo escasea para los jóvenes.

También ha tenido enfrentamientos con los estados liderados por juntas militares de los países del Sahel, Níger, Malí y Burkina Faso por el supuesto apoyo de Ouattara a Francia, a quien las juntas militares atribuyen el deterioro de la seguridad en la región.

(Con información de AP)

