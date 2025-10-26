Miles de israelíes marcharon para exigir que los terroristas de Hamas devuelvan los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

Decenas de miles de personas se congregaron en Tel Aviv y otras ciudades para exigir la devolución de rehenes muertos a manos de Hamás (Reuters)

Decenas de miles de personas se manifestaron la noche del sábado en ciudades de Israel para exigir la devolución inmediata de los 13 cuerpos de rehenes fallecidos que continúan en manos de Hamás en Gaza y demandar que el gobierno incremente la presión para el retorno de los cautivos vivos.

Tel Aviv concentró la mayor cantidad de participantes, aunque las movilizaciones, coordinadas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, también se replicaron en Haifa y Jerusalén.

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, familiares de los cautivos encabezaron los reclamos. Anat Angrest, madre de un soldado liberado, declaró: “No descansaremos hasta que todos estén de vuelta, hasta el último rehén”.

Alon Nimrodi, cuyo hijo fallecido fue devuelto días atrás, reclamó a las autoridades israelíes una postura decidida para asegurar la recuperación de todos los secuestrados. Su testimonio, recogido por el diario Times of Israel, remarcó la necesidad de actuar frente a la retención de restos humanos por parte de Hamás.

Alon Nimrodi pidió una postura más firme ante Hamás tras recuperar los restos de su hijo (Reuters)

Quienes participaron en la protesta plantearon la urgencia de aplicar todas las sanciones posibles contra el grupo islamista y mantener la presión política y diplomática para avanzar en las negociaciones.

Además, señalaron que el actual acuerdo representa una última oportunidad para rescatar tanto los cuerpos como a los cautivos.

Por otro lado, solicitaron la creación de una comisión especial para analizar “errores de seguridad y de decisión política”, para analizar el comportamiento de Israel en la guerra.

Sin embargo, la administración de Benjamin Netanyahu rechazó formar la comisión investigadora, fundamentando que estaría influida por el sistema judicial, con el cual el gobierno mantiene un prolongado enfrentamiento.

Benjamin Netanyahu rechazó la creación de una comisión estatal para investigar los ataques de Hamás (Reuters)

Esta negativa, sumada al descontento social y político por la respuesta a los ataques, fue uno de los factores centrales en las manifestaciones del sábado.

Bajo este contexto, Donald Trump se reunió hoy con el emir Tamim bin Hamad Al Thani y el primer ministro Mohamad bin Abdulrahman Al Thani.

Las conversaciones incluyeron el frágil alto el fuego y la mediación de Qatar. El presidente de Estados Unidos agradeció su papel y señaló que se logró “una paz increíble en Medio Oriente”.

Estas reuniones se produjeron tras un ataque israelí contra un presunto miembro de Yihad Islámica durante la tregua impulsada por la administración estadounidense.

Donald Trump mantuvo una reunión con el emir Tamim bin Hamad Al Thani en el Air Force One durante su escala en Qatar (Reuters)

Israel enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente, marcado por la persistencia del conflicto y el dolor profundo de cientos de familias.

Sin embargo, la movilización ciudadana, la organización de los familiares de los cautivos y el esfuerzo constante por mantener abiertos los canales diplomáticos demuestran la capacidad del país para sostener la solidaridad interna y buscar soluciones, incluso bajo presión extrema

(Con información de Europa Press y EFE)