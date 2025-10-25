Mundo

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

El encuentro se realizará en el Air Force One, el avión oficial del presidente de Estados Unidos

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. REUTERS/Brian Snyder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirige a Malasia para su primera gira asiática de este segundo mandato, hará una próxima parada técnica en Qatar, tras repostar en Alemania, y se reunirá en el avión presidencial con el emir y el primer ministro qatarí.

El Air Force One, avión oficial del presidente de Estados Unidos, despegó de la base militar alemana de Ramstein a las 13.35 hora local (11.35 GMT) tras una breve parada para repostar, y realizará una más en unas seis horas en la base de Al Udeid de Qatar, según anunció este sábado la Casa Blanca.

Trump se reunirá a bordo del Air Force One con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro qatarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, en un encuentro que se espera a puerta cerrada y en el que también participará el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, quien se unirá al viaje hacia Asia, aterrizó hace dos días en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, para el que Qatar medió junto a Egipto y a Estados Unidos.

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia para iniciar la gira asiática, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) el domingo, y pondrá rumbo después a Japón y Corea del Sur, donde está previsto que el 30 de octubre se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

El mandatario norteamericano anunció el miércoles que realizará un “gran viaje” a Malasia, Japón y Corea del Sur, su primera gira asiática desde que regresó a la Casa Blanca en medio de una agenda marcada por la implementación de aranceles y crecientes tensiones geopolíticas.

Antes de iniciar su viaje, dialogó con periodistas y expresó su interés en reunirse con el líder de la dictadura norcoreana, Kim Jong-un, durante su visita a Corea del Sur. “Me gustaría, él sabe que vamos allí”, declaró Trump en la Casa Blanca al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro.

No lo sé, se lo dijimos, él sabe que voy”, insistió Trump lanzando la responsabilidad de la confirmación de la reunión al dictador. El jefe de Estado republicano, quien se reunió por última vez con el norcoreano en 2019 durante su primer mandato, agregó: “Me llevo muy bien con él”.

Durante un diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, fue consultado sobre la exigencia de Corea del Norte de ser reconocida oficialmente como un Estado nuclear. “Bueno, creo que son una especie de potencia nuclear. Cuando dices que tienen que ser reconocidos como potencia nuclear, bueno, tienen muchas armas nucleares, lo diré”, afirmó.

A partir del 1 de noviembre, la administración estadounidense colocaría nuevos aranceles del 100% a las importaciones de productos chinos. Por este motivo, la agencia oficial Xinhua informó que “la delegación china y la estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para dialogar sobre cuestiones económicas y comerciales”.

La Casa Blanca confirmó que la reunión entre el presidente estadounidense y su homólogo chino Xi Jinping se celebrará el 30 de octubre en Corea del Sur, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump había amenazado previamente con cancelar el encuentro tras un repunte en la guerra comercial con Beijing, pero aseguró el miércoles que ahora espera “alcanzar un acuerdo sobre todo”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpEEUUQatarMalasiaAsiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

La intromisión en el espacio aéreo obligó la cancelaron de 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados en dos aeropuertos, afectando a 6.000 pasajeros

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron

Ucrania condenó el ataque de las tropas de Putin que dejó al menos cuatro muertos: “El terror ruso debe detenerse”

“Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga

Ucrania condenó el ataque de

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Un portavoz del Tesoro estadounidense adelantó que esperan retomar los diálogos mañana. El próximo jueves Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro en Corea del Sur

EEUU afirmó que las primeras

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

El presidente de Estados Unidos está en viaje rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asean, la primera parada de un recorrido que lo llevará también a Japón y Corea del Sur

Donald Trump dijo estar dispuesto

El régimen de China endurece su postura frente a Estados Unidos en medio de la guerra comercial

Xi Jinping apuesta por una combinación de presión económica y alianzas empresariales para influir en la agenda de Washington y sortear los canales diplomáticos tradicionales

El régimen de China endurece
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incautan réplicas de armas de

Incautan réplicas de armas de fuego en Tumbes durante revisión de camión interprovincial

El emotivo discurso de la princesa Leonor en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025: “Gracias por acogernos y hacer de este día un recuerdo precioso”

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

Estas son las multas y sanciones por no asistir como jurado en elecciones de Juventudes 2025

Diluvio en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros y hay inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

INFOBAE AMÉRICA
Al Fatá se suma al

Al Fatá se suma al consenso de las facciones palestinas para nombrar un gobierno de tecnócratas en Gaza

Athenea del Castillo sustituye a la lesionada Salma Paralluelo en la convocatoria ante Suecia

La abanderada de la izquierda, Catherine Connolly, será la nueva presidenta de Irlanda

El estado separatista somalí de Puntlandia declara la victoria sobre Estado Islámico en la región

La Reina Letizia charla con la prensa en Valdesoto

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian habló sobre la

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

El origen real de la máscara de Michael Myers y los detalles poco conocidos que definieron la atmósfera de Halloween

“Poltergeist”: la historia trágica de Heather O’Rourke que marcó el inicio de una maldición

“Halloween”: un perturbado niño en un psiquiátrico, una máscara de Star Trek y los secretos detrás de la legendaria saga de terror

Thalia celebra 30 años de música y explica su conexión con las nuevas generaciones: “Soy una niña atrapada en el cuerpo de una mujer”