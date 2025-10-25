Mundo

Un ataque ucraniano causó daños en una presa de la región rusa de Belgorod

El gobernador, Viacheslav Gladkov, aseguró que en el hecho se registraron al menos dos muertos y un herido

Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucraniano

Los ataques de la artillería ucraniana causaron daños en una presa del río Séverski Donéts, en la región fronteriza de Bélgorod, denunció este sábado su gobernador, Viacheslav Gladkov.

“Como resultado de un ataque del ejército ucraniano ha resultado dañada la presa del embalse de Bélgorod”, escribió en Telegram.

Como -adujo- el ejército enemigo puede intentar “destruir” totalmente el dique, existe “una amenaza de inundación del curso del río” en una zona “en la que viven casi un millar de residentes”.

Por ello, Gladkov propuso la evacuación de los residentes de las zonas con riesgo de inundación que no tienen otro lugar en el que resguardarse que los refugios temporales que ofrezcan las autoridades.

En el ataque ucraniano resultaron dañados varios edificios adyacentes a la presa, además de causar heridas a un viandante y un guardia nacional, según fuentes independientes.

Una imagen satelital muestra una presa cerca de Grafovka, región de Bélgorod, Rusia. Según el gobernador de Bélgorod, la presa resultó dañada durante un ataque ucraniano el sábado. Planet Labs PBC/vía REUTERS

La presa se encuentra cerca de la frontera con la región ucraniana de Kharkiv, donde el ejército ruso intenta tomar la ciudad de Kúpiansk.

El ataqe dejó dos muertos y un herido en la región rusa de Bélgorod, anunció la madrugada del lunes el gobernador de ese territorio fronterizo con Ucrania.

“Dos civiles murieron en el pueblo de Yasnye Zori cuando un dron arrojó explosivos contra una empresa agrícola. Un hombre y una mujer murieron de las heridas”, indicó en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. Agregó que un civil resultó herido.

Desde el inicio de su ofensiva hace tres años y medio, Rusia lanza drones y misiles casi a diario contra Ucrania, que suele responder con ataques en territorio ruso, sobre todo contra sus infraestructuras energéticas.

Los ataques ocurren días después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reuniera con su par estadounidense, Donald Trump, en busca de misiles Tomahawk de largo alcance, capaces de atacar más profundamente en Rusia. Pero Zelensky no logró su cometido porque Trump lo instó a buscar un acuerdo con Rusia.

Más temprano se registraron al menos tres muertos y 15 heridos han sido víctimas de un nuevo ataque de las tropas rusas a territorio ucraniano. El bombardeo, con drones y misiles balísticos, fue direccionado hacia distintas regiones de Ucrania, según informaron las autoridades este sábado.

En Dnipropetrovsk, el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Gaivanenko, reportó que dos personas murieron y siete sufrieron heridas debido a impactos de los proyectiles. Luego se informó de una tercera muerte. “Se produjeron incendios. Edificios de apartamentos y viviendas, una dependencia, una tienda y un coche resultaron dañados”, detalló a través de Telegram.

El gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. REUTERS/Stringer

En la capital, Kiev, una serie de bombardeos nocturnos dañaron edificios residenciales en varios distritos y al menos ocho personas resultaron heridas, tres de ellas hospitalizadas.

El alcalde Vitali Klitschko informó el motivo de las sirenas en la capital ucraniana: “Explosiones en la capital. La ciudad está bajo ataque balístico”. A su vez, expuso “grandes incendios” en inmuebles no residenciales de los distritos de Desnyansky y Darnytsky.

Dentro de Dniprovsky, también se reportaron daños y un número indeterminado de heridos, según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev.

Testigos citados por Kyiv Independent relataron que las primeras explosiones se produjeron poco antes de las 04:00 (hora local). Instantes antes, la Fuerza Aérea ucraniana había emitido una alerta sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos hacia la capital, activando las sirenas antiaéreas en todo el país.

(Con información de AFP y EFE)

