Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania con drones y misiles balísticos: al menos dos muertos y 15 heridos en un nuevo bombardeo

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en acción tras el ataque de Rusia (Facebook)

Al menos dos muertos y más de 12 heridos han sido víctimas de un nuevo ataque de las tropas rusas a territorio ucraniano. El bombardeo, con drones y misiles balísticos fue direccionado hacia distintas regiones de Ucrania, según informaron las autoridades este sábado.

En Dnipropetrovsk, el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Gaivanenko, reportó que dos personas murieron y siete sufrieron heridas debido a impactos de los proyectiles. “Se produjeron incendios. Edificios de apartamentos y viviendas, una dependencia, una tienda y un coche resultaron dañados”, detalló a través de Telegram.

En la capital, Kiev, una serie de bombardeos nocturnos dañaron edificios residenciales en varios distritos y al menos ocho personas resultaron heridas, tres de ellas hospitalizadas.

Un bombero del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en acción tras el ataque de Rusia (Facebook)

El alcalde Vitali Klitschko informó el motivo de las sirenas en la capital ucraniana: “Explosiones en la capital. La ciudad está bajo ataque balístico”. A su vez, expuso “grandes incendios” en inmuebles no residenciales de los distritos de Desnyansky y Darnytsky.

Dentro de Dniprovsky, también se reportaron daños y un número indeterminado de heridos, según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev.

Testigos citados por Kyiv Independent relataron que las primeras explosiones se produjeron poco antes de las 04:00 (hora local). Instantes antes, la Fuerza Aérea ucraniana había emitido una alerta sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos hacia la capital, activando las sirenas antiaéreas en todo el país.

Una grúa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (Facebook)

En respuesta, una subestación eléctrica en la región rusa de Volgogrado resultó incendiada tras el impacto de dron ucraniano, reportó este viernes el gobernador Andrey Bocharov. Según la información oficial, la subestación Balashovskaya —ubicada en el distrito Novonikolayevka— comenzó a arder tras ser alcanzada por restos el proyectil.

El ataque ruso ocurre luego del bombardeo de Ucrania a una refinería de petróleo de Riazán y un depósito de municiones en la región fronteriza de Bélgorod. Las instalaciones pertenecen a la petrolera Rosneft, a la cual Estados Unidos impuso sanciones el miércoles pasado. La ofensiva ucraniana del jueves pasado provocó un importante incendio en las fábricas capaces de suministrar hasta 17 millones de toneladas anuales de combustible al Ejército ruso.

La respuesta de Occidente a Rusia

Frente a la incansable ofensiva del Kremlin, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instó este viernes a los países de Occidente a endurecer las sanciones contra el sector petrolero ruso y reforzar el apoyo militar a Kiev, en medio de un conflicto que supera ya los tres años.

Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Exteriores en Londres, Zelensky agradeció las recientes sanciones de la administración de Donanld Trump y la Unión Europea a las empresas como Rosneft y Lukoil, pero subrayó que “hay que ir más allá si se quiere socavar la financiación de la guerra”.

El mandatario pidió que se sancione a “todas las compañías petroleras rusas, sus refinerías, terminales logísticas y la ‘flota fantasma’ que transporta crudo y combustibles rusos”.

En términos bélicos, Zelensky destacó que Ucrania está ejecutando “su propia campaña de presión con drones y misiles especialmente dirigida al sector petrolero ruso” como parte de la respuesta paralela al esfuerzo sancionador occidental.

Keir Starmer, Volodimir Zelensky y Mark Rutte en la Coalición de Voluntarios (Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Líderes europeos defendieron el uso ágil de los activos rusos congelados para financiar el apoyo de Kiev, durante las conversaciones de la Coalición de la Voluntad celebradas este viernes en la capital de Inglaterra, encabezadas por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Entre las iniciativas discutidas figura la retirada del petróleo y el gas rusos del mercado global y la provisión de misiles de largo alcance a Kiev. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó que el presidente estadounidense sigue considerando el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania.

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, subrayó que la Unión Europea debería alinear sus sanciones con las aplicadas por Reino Unido y Estados Unidos al sector petrolero ruso.

Starmer remarcó que durante el encuentro se alcanzó “absoluta claridad” sobre la necesidad de avanzar rápidamente en el uso de los activos rusos congelados para financiar préstamos de apoyo a Ucrania.

(Con información de AFP)