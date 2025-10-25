Mundo

Lula da Silva se reunió con el primer ministro malasio en la antesala a su posible negociación con Trump por los aranceles a Brasil

El mandatario brasileño y su homólogo de Malasia se reunieron en Kuala Lumpur para impulsar acuerdos en sectores estratégicos y ampliar la cooperación económica entre ambas naciones

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva junto a Anwar Ibrahim (Vincent Thian/REUTERS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este sábado en Kuala Lumpur con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en la segunda etapa de su gira por Asia, centrada en fortalecer el comercio bilateral y las relaciones políticas entre ambos países.

Lula, acompañado de varios ministros, fue recibido con honores en el palacio de Gobierno, donde participó en un desfile militar antes de mantener un encuentro privado con el mandatario malasio. Se prevé que ambos líderes presidan la firma de acuerdos en áreas estratégicas como semiconductores, ciencia, tecnología e innovación.

“Se espera que ambos líderes revisen el progreso de las relaciones entre Malasia y Brasil y exploren nuevas vías para fortalecer la cooperación en sectores estratégicos clave, como comercio e inversión”, indicó el gobierno de Malasia en un comunicado.

El comercio bilateral alcanzó en 2024 los 4.460 millones de dólares, destacándose minerales de hierro, alimentos procesados y combustibles entre las principales exportaciones brasileñas. Malasia considera a Brasil su segundo socio comercial más importante en América Latina.

Lula participará también en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en participar en la cita, a la que acude además como presidente del grupo BRICS y titular de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur.

Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva reunido con su par Ibrahim (Vincent Thian/REUTERS)

Como parte de su agenda, la Universidad Nacional de Malasia le otorgará un Doctorado Honoris Causa en Desarrollo Internacional y el Sur Global, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso en la materia.

El jefe de Estado brasileño inició el jueves su visita por Asia y firmó en Yakarta, junto a su par de Indonesia Prabowo Subianto, una serie de acuerdos para reforzar el comercio entre ambos países.

Los presidentes encabezaron la firma de tratados en sectores estratégicos como energía, minería, agricultura y tecnología, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial. “Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que Indonesia y Brasil se conviertan en dos actores fundamentales en la geografía económica del mundo”, subrayó Lula.

Brasil y el país asiático, que juntos suman cerca de 500 millones de habitantes, alcanzaron en 2024 un intercambio comercial de 7.150 millones de dólares, con un superávit para Brasil de unos 3.700 millones, según cifras del Ministerio de Comercio indonesio.

En su discurso, el mandatario brasileño resaltó las oportunidades de ambos mercados, abogó por el comercio regulado y rechazó el proteccionismo. Lula manifestó, además, su interés en ampliar la cooperación militar, especialmente mediante acuerdos para la venta de aeronaves a las Fuerzas Aéreas de Indonesia.

Lula buscará eliminar los aranceles de Estados Unidos a Brasil

Lula da Silva sostuvo que
Lula da Silva sostuvo que buscará eliminar los aranceles de Estados Unidos a Brasil en la reunión con Donald Trump (REUTERS/Willy Kurniawan)

Existe la posibilidad de un encuentro entre Lula y el presidente estadounidense Donald Trump, que también asiste a la cumbre y con quien mantiene una tensa relación tras la imposición de aranceles del 50% a productos brasileños en represalia por el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado.

El mandatario brasileño manifestó este viernes estar abierto a discutir la imposición de tarifas por Estados Unidos con en una reunión con su homólogo estadounidense, durante la cumbre de la ASEAN. “Estoy plenamente interesado en ese encuentro. Estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a Brasil”, declaró Lula a la prensa en Yakarta.

Lula manifestó optimismo sobre la posibilidad de resolver la crisis diplomática y alcanzar un acuerdo con el país liderado por el republicano. “Si no creyera que es posible llegar a un acuerdo, no tendría este encuentro. Nunca participo en una reunión en la que crea que no se puede triunfar. Solo sabré si es un éxito si participo”, señaló el presidente brasileño.

(Con información de EFE)

