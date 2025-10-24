El régimen de Corea del Norte construirá un memorial por sus soldados caídos en la guerra entre Rusia y Ucrania

El líder norcoreano Kim Jong-un y el embajador ruso en Corea del Norte, Aleksandr Matsegora, usan palas durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del Museo Memorial de las Hazañas de Combate (REUTERS)

El régimen de Corea del Norte inició la construcción de un memorial dedicado a los soldados norcoreanos muertos combatiendo en la guerra de Rusia contra Ucrania, informó el viernes la agencia estatal KCNA, en un acto que contó con la presencia del dictador Kim Jong Un y del embajador ruso en Pyongyang, Aleksandr Matsegora.

El denominado Memorial Museo de Hazañas de Combate se levantará en la capital norcoreana, donde Kim afirmó que será "un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas“. El museo incluirá esculturas dedicadas a los soldados que participaron en la guerra, así como fotografías y obras de arte que retraten el combate.

En sus declaraciones, Kim destacó que la relación entre Pyongyang y Moscú alcanza "un pico histórico" y que la amistad y unidad entre ambos países "perdurará para siempre“. Además, elogió a los soldados norcoreanos por ayudar a Rusia a lograr una ”victoria decisiva" y afirmó que sus tropas destruyeron a los "invasores neo-nazis con un espíritu firme para no tolerar ninguna agresión, sino para aniquilar a los agresores“.

Corea del Norte, uno de los países más aislados diplomáticamente del mundo, ha profundizado sus lazos con Rusia desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Ha enviado miles de soldados y contenedores de armas para ayudar a las fuerzas rusas en el oeste de Ucrania.

Kim Jong-un pronuncia su discurso en la ceremonia (REUTERS)

Según estimaciones surcoreanas, al menos 600 soldados norcoreanos han muerto y miles más resultaron heridos durante los combates.

El acto de inauguración contó también con la presencia de varios funcionarios del régimen y militares norcoreanos, así como de familiares de los soldados fallecidos. Las imágenes difundidas por los medios estatales mostraron a Kim abrazando a soldados visiblemente emocionados durante la ceremonia.

El año pasado, Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo de asociación estratégica que obliga a ambas partes a brindar "asistencia militar y de otro tipo" en caso de que cualquiera de los dos sea atacado.

En Moscú, se celebró además una exposición de arte que retrata a los soldados norcoreanos junto a sus camaradas rusos resistiendo a un Oeste hostil.

Corea del Norte solo confirmó el despliegue de sus tropas para apoyar a Rusia en abril de 2025, reconociendo que sus soldados habían muerto en combate.

Estados Unidos ha señalado que hay evidencia de que Rusia está incrementando su apoyo a Corea del Norte, incluyendo asistencia en tecnología espacial y satelital avanzada, a cambio del apoyo norcoreano en Ucrania.

El memorial norcoreano se suma a una serie de gestos que refuerzan la alianza militar y política entre Pyongyang y Moscú, en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y el aislamiento diplomático del régimen norcoreano.

(Con información de AFP y EFE)