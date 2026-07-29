Daniel Noboa recibe a Santiago Peña para reforzar la cooperación en seguridad y justicia

La reunión de los presidentes de Ecuador y Paraguay

Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibe este miércoles en el Palacio de Carondelet a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, quien cumple una visita oficial en Quito destinada a fortalecer la relación bilateral mediante nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad, justicia, defensa y desarrollo. La agenda continuará durante la tarde con una declaración conjunta prevista para las 14:00 (hora de Ecuador), en la que ambos mandatarios informarán sobre los resultados del encuentro y los compromisos que adopten sus gobiernos.

La ceremonia oficial de bienvenida se desarrolló en el Palacio de Carondelet, donde Noboa recibió a Peña con los honores correspondientes a una visita de Estado. El mandatario paraguayo había arribado a Quito la noche del martes y fue recibido por el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, como parte del protocolo previo al inicio de las actividades oficiales.

PUBLICIDAD

Tras la ceremonia de recepción, ambos presidentes tenían previsto mantener una reunión privada, seguida de un encuentro ampliado entre las delegaciones ministeriales de Ecuador y Paraguay. Posteriormente, los gobiernos prevén suscribir varios instrumentos de cooperación en áreas como seguridad, justicia, transporte y políticas sociales, antes de que ambos jefes de Estado comparezcan ante los medios de comunicación.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña y su esposa en su llegada a Carondelet.

La seguridad ocupa el eje central de la visita. Desde el inicio de su administración, Noboa ha impulsado una estrategia de política exterior orientada a fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado, considerado por su Gobierno como una de las principales amenazas para la estabilidad del país. En ese contexto, Ecuador ha buscado estrechar la coordinación con distintos Estados de la región para facilitar el intercambio de inteligencia, la cooperación policial y judicial y el combate contra las redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos transnacionales.

PUBLICIDAD

Entre los asuntos previstos en la agenda bilateral figuran el fortalecimiento de los mecanismos de extradición y asistencia judicial entre Ecuador y Paraguay, así como el intercambio de información para apoyar investigaciones relacionadas con organizaciones criminales que operan en varios países de América del Sur. También se espera avanzar en acuerdos de cooperación técnico-militar y en iniciativas dirigidas a reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Además de los temas vinculados a seguridad y justicia, los dos gobiernos prevén firmar instrumentos relacionados con servicios aéreos, el reconocimiento recíproco de licencias de conducir y la cooperación para el empoderamiento y la protección de las mujeres. Estos acuerdos forman parte del objetivo de ampliar la relación bilateral hacia ámbitos de desarrollo institucional, movilidad y políticas públicas.

PUBLICIDAD

La visita de Peña tiene lugar un día después de que ambos mandatarios coincidieran en Lima durante la ceremonia de investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Ese encuentro permitió un primer acercamiento entre los dos jefes de Estado antes del viaje del mandatario paraguayo a Quito para desarrollar una agenda centrada en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Los mandatarios mantendrán reuniones para fortalecer la relación bilateral.

Durante los últimos meses, Ecuador y Paraguay han incrementado el diálogo sobre mecanismos de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en el ámbito judicial. Las autoridades de ambos países han coincidido en la necesidad de reforzar la coordinación para perseguir estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos que operan a través de las fronteras sudamericanas.

PUBLICIDAD

Para el Gobierno ecuatoriano, la cooperación internacional constituye uno de los pilares de su estrategia de seguridad. En ese contexto, la administración de Noboa ha promovido acuerdos con diversos países para facilitar el intercambio de información, fortalecer el trabajo conjunto entre fiscales, policías y autoridades judiciales y agilizar los mecanismos de asistencia penal internacional.

La declaración conjunta prevista para las 14:00 permitirá conocer el alcance de los acuerdos que sean suscritos durante la reunión y los compromisos que ambos gobiernos asuman en materia de seguridad, justicia, defensa y cooperación bilateral. También se espera que Noboa y Peña detallen una hoja de ruta para profundizar la relación entre Ecuador y Paraguay en los próximos años.

PUBLICIDAD