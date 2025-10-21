Mundo

Sanae Takaichi, la dama de hierro de Japón que fue baterista de heavy metal y llegó al poder siguiendo el modelo de Margaret Thatcher

La ex presentadora de noticias y figura conservadora logró el apoyo necesario en el Parlamento, rompiendo barreras de género y enfrentando desafíos políticos en medio de una coalición fragmentada

Guardar
La nueva primera ministra de
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reacciona a su llegada a la residencia oficial del primer ministro en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La conservadora Sanae Takaichi se convirtió este martes en la primera mujer en lograr el puesto de primera ministra en Japón, un hito con el que sigue los pasos de su modelo, la británica Margaret Thatcher, en un momento de fragilidad en la escena política japonesa.

Takaichi, de 64 años, recibió hoy el respaldo del Parlamento en un voto para elegir nuevo mandatario tras ganar las primarias en el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) a comienzos de octubre, cuando también se convirtió en la primera mujer al frente de la formación.

Expresentadora de noticias, la convertida en política se había presentado sin éxito antes dos veces a liderar el PLD, y llega a la cima del poder en Japón tras una carrera de obstáculos en el último mes, después de que Komeito, el socio de su formación desde hacía más de 26 años, abandonara la alianza tras su elección como presidenta.

La elección de Takaichi como primera ministra estaba prácticamente asegurada después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio, para contar con su apoyo en la votación en la que ha salido victoriosa, con mayoría en primera ronda en la Cámara Baja y un ajustado resultado en segunda vuelta en la Cámara Alta.

La nueva primera ministra de
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llega a la residencia oficial del primer ministro en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Nacida en Nara, en el oeste japonés, en 1961, Takaichi es una admiradora confesa de Margaret Thatcher, lo que le ha valido el sobrenombre de ‘la dama de hierro japonesa’.

Aficionada al béisbol, deporte nacional, Takaichi era la única mujer entre los cinco candidatos a presidir el PLD y también el perfil más nacionalista entre los aspirantes.

Heredera espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, Takaichi ha prometido llevar al PLD y a Japón a “una nueva era”, navegando la compleja situación que atraviesa ante la pérdida de la mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y la necesidad de granjearse apoyos de la combativa oposición.

Las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado belicista de Japón podrían asimismo revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

La líder del gobernante Partido
La líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, hace una reverencia mientras recibe aplausos tras ser elegida primera ministra, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Perfil de referencia del ala dura del PLD, Takaichi tocó la batería en una banda de ‘heavy metal’ en su época universitaria y dio el salto a la política en 1996, después de haber trabajado como presentadora de televisión del canal TV Asahi.

Durante su larga trayectoria política ha ocupado diferentes cargos ministeriales y dentro del partido, como la cartera de Interior y de Seguridad Económica, así como la de Estado para Economía, Comercio e Industria y para Ciencia y Política Tecnológica.

Takaichi es pareja de Taku Yamamoto, a cuyos tres hijos ha adoptado, colega político que ha llegado a desempeñarse como viceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca y con quien se casó en 2004, un año después de lo cual la política sería elegida por primera vez como miembro de la Cámara Baja.

La victoria de Takaichi y su ascenso como primera ministra resulta especialmente significativa para Japón, que ocupó el puesto 118 de 148 en el último informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, dado que apenas en torno al 14,6% y el 16,1% de los puestos parlamentarios y directivos están ocupados por mujeres.

La nueva primera ministra de
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, estrecha la mano de Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, durante su reunión en la residencia oficial del primer ministro en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. Foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía

El país asiático suele obtener el peor resultado en este aspecto entre los países del G7 (formado también por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Estados Unidos).

Aunque Takaichi se ha manifestado a favor de aumentar el número de mujeres en su Gabinete, ha rechazado propuestas de cuotas y se ha opuesto a revisar la antigua ley que no permite a los miembros de una pareja mantener sus apellidos, lo que suele derivar en la imposición del masculino.

También es reacia a cambiar una ley de 1947 que estipula que solamente un hombre puede heredar el trono imperial, pese a una potencial crisis de sucesión. Su victoria, no obstante, está cargada de simbolismo e imagen de cambio en un país poco acostumbrado a ver a mujeres en puestos de poder.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

JapónSanae TakaichiPrimer Ministro

Últimas Noticias

JD Vance llegó a Israel para supervisar la aplicación del alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas

La visita del vicepresidente estadounidense incluye reuniones con las principales autoridades israelíes y un recorrido por la base internacional que controlará el cumplimiento de la tregua en la Franja de Gaza

JD Vance llegó a Israel

Polonia advirtió que podría interceptar el avión de Vladimir Putin si cruza su espacio aéreo rumbo a Hungría para reunirse con Trump

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió que podría ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania

Polonia advirtió que podría interceptar

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir una condena de cinco años

Fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la unidad penitenciaria parisina de La Santé, tras ser hallado culpable de asociación ilícita y financiación ilegal. Su defensa dice que es víctima de una “persecución judicial”

El ex presidente francés Nicolas

El fraude de los “monster credits”: la pareja que estafó a 3.500 jubilados por más de USD 37 millones

Mark y Nicola Rowe crearon una red de oficinas falsas y promesas vacías para persuadir a miles de británicos de entregar sus ahorros a cambio de supuestos beneficios vacacionales

El fraude de los “monster

La Unión Europea acordó adelantar al 2028 la desconexión de las importaciones de hidrocarburos rusos

“Se trata de una decisión muy importante“, dijo tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien aseguró que el Ejecutivo ayudará en la transición “a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación”

La Unión Europea acordó adelantar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pasajeros y conductor frustraron intento

Pasajeros y conductor frustraron intento de robo en bus intermunicipal en Barranquilla: todo quedó en video

Según Wall Street Journal, los bancos que trabajan en un paquete de ayuda para la Argentina buscan garantías para avanzar

Eduardo Mendoza antes de recoger el Premio Princesa de Asturias: “Se puede vivir sin leer, porque hay gente que lee que es idiota... pero es lo mejor del mundo”

Qué se decide en un fallo de segunda instancia como el que se leerá contra Álvaro Uribe este 21 de octubre: podría salvar al expresidente

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 21 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Fiscalía no ve ni "sospechoso"

Fiscalía no ve ni "sospechoso" ni "disparatado" que la mujer de Sánchez ganara 34.314 euros de la UCM en diez años

El truco con papel de aluminio para ahorrar hasta un 20% con tu radiador

Austria deporta a un afgano a Kabul por primera vez desde la vuelta al poder de los talibán en 2021

AV-Gobierno y CCAA financiarán una prestación de hasta 10.000 euros al mes para la atención 24 horas a pacientes con ELA

Felipe VI pide no dar por sabidos derechos y libertades que "costó décadas lograr o recuperar"

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas expresó orgullo por

Antonio Banderas expresó orgullo por la boda de su hija Stella en España

Incómodo momento un concurso de belleza mundial: pensó que había pasado a la final, pero otra candidata había ganado

Jennifer Aniston reveló el insólito regalo que pidió tras el éxito de “Friends”

Cómo la historia de Martha Hoffman en 27 noches desafía los límites entre la cordura y la autonomía personal en la vejez

Sharon Horgan reveló el inesperado momento en que un famoso director le ofreció una audición: “Simplemente se me acercó en una cafetería”