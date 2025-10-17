Witkoff reiteró el compromiso de EEUU con la repatriación de los cuerpos de los rehenes: “Confío en que todos volverán”

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff (REUTERS)

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, reiteró el jueves el compromiso del Gobierno de Donald Trump con la repatriación de los cuerpos de los rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza.

“Perseguiremos el retorno de los cuerpos de los fallecidos hasta que todos estén en casa. Y confío en que todos volverán a casa”, afirmó Witkoff durante un acto en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en Washington, con motivo del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por el grupo terrorista Hamas.

El diplomático destacó el papel determinante del presidente Trump en la consecución del alto el fuego alcanzado la semana pasada, que permitió la liberación de todos los rehenes que permanecían con vida.

“El presidente Trump entiende algo que la mayoría de los líderes olvida: la claridad moral sin fuerza no significa nada, y es esa combinación de convicción y poder la que ha salvado vidas”, sostuvo Witkoff.

Al referirse a las negociaciones celebradas en Sharm el-Sheij a comienzos de mes, el enviado explicó que los países mediadores lograron convencer a Hamas de que mantener a los 20 rehenes restantes ya no era un activo, sino una carga, y que “empezaron a creerlo”.

Witkoff recordó además sus dos viajes a Gaza en el último año, y comentó: “Cada vez que llevo mi gorra negra de MAGA (Make America Great Again), la gente se me acerca del lado gazatí porque también quieren la paz”.

“Quieren estabilidad, oportunidades, una vida mejor para sus hijos. El futuro de los gazatíes debe incluir empleo, educación, esperanza y aspiraciones, no solo armas y violencia”, agregó.

El enviado afirmó que Israel no debe vivir bajo la amenaza de cohetes ni de atentados terroristas, pero subrayó que los habitantes de Gaza también deben poder tener una vida digna, ya que “sin eso no habrá posibilidad de una paz duradera”.

Witkoff reiteró que “Hamas debe desarmarse de manera inequívoca y no puede tener futuro en Gaza tal como ha sido”, aunque dejó entrever que Washington podría aceptar su permanencia en el enclave si el grupo sufre una transformación ideológica.

“Solo cuando el extremismo termine podrá comenzar la prosperidad. La paz en la región salvará innumerables vidas, tanto israelíes como gazatíes, y devolverá la dignidad a quienes han sufrido durante demasiado tiempo”, concluyó Witkoff, comprometiéndose a ampliar rápidamente los Acuerdos de Abraham impulsados por el Gobierno de Trump.

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes

El grupo terrorista palestino declaró el jueves que el retorno de los cadáveres demorará debido a las dificultades para recuperarlos, vinculadas con la destrucción de infraestructura durante los bombardeos del ejército israelí y la falta de equipo necesario.

Hasta el momento, solo nueve de los veintiocho cuerpos han sido entregados.

Hamas afirmó en un comunicado que “el proceso de retornar los cuerpos de los prisioneros israelíes puede requerir tiempo, ya que parte de estos cuerpos fue sepultado en túneles destruidos por la ocupación, mientras que otros permanecen bajo los escombros de edificios demolidos”.

La milicia islamista expresó que, desde la entrada en vigor del acuerdo, entregó inmediatamente los cuerpos que logró recuperar, pero que la extracción de los demás implica utilizar maquinaria para remover escombros, actualmente inaccesible por el bloqueo impuesto por Israel.