Mundo

Terror en Melbourne tras un apuñalamiento aleatorio a plena luz del día: qué se sabe

Australia permanece conmocionada luego del ataque a una chef, identificada como Wan-Ting Lai, sin razón aparente y en una transitada calle de la segunda ciudad más grande del país. La palabra de la víctima. IMÁGENES SENSIBLES

Por Constanza Almirón

Guardar
El apuñalamiento de una chef reabre el debate sobre la seguridad en Melbourne (Nine News)

El pasado 2 de octubre, Wan-Ting Lai, una chef de sushi de 36 años, fue apuñalada en el pecho y desde atrás, mientras caminaba hacia su trabajo en pleno centro de Melbourne. Lauren Darul, identificada como la presunta autora, la atacó sin previo aviso en la intersección de Little Bourke Street y Spencer Street, para luego huir.

Darul, de 32 años, fue detenida poco después y enfrenta cargos por causar lesiones intencionalmente y cometer un delito grave, estando bajo libertad bajo fianza, según informaron Daily Mail y Sky News. Este episodio reavivó con fuerza el debate sobre la seguridad ciudadana y la eficacia de las políticas de prevención en la capital de Victoria. Dos semanas después, Lai continúa recuperándose en su casa, dependiente de analgésicos y afrontando secuelas físicas y emocionales.

La agresión, el impacto en la víctima y la solidaridad comunitaria

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Darul se acercó por detrás, sacó un cuchillo y apuñaló a Lai en el pecho para luego huir. La herida provocó un hemotórax que requirió cirugía de drenaje torácico y debridamiento en el Royal Melbourne Hospital.

El ataque a Wan-Ting Lai
El ataque a Wan-Ting Lai genera cuestionamientos sobre la libertad bajo fianza y la protección en espacios públicos (Threads)

La joven permaneció hospitalizada durante tres días, sin poder moverse con normalidad ni alimentarse salvo líquidos, soportando dolor intenso a cada movimiento. “Todavía dependo de los analgésicos para sobrellevar el dolor y sigo recuperándome tanto física como mentalmente”, expresó Lai a Daily Mail.

El proceso de recuperación fue especialmente arduo y está marcado por la ansiedad. Lai reveló que regresar a casa no le brindó tranquilidad, ahora le resulta difícil salir sola y su entorno dejó de ser un refugio seguro. “Mi entorno habitual ya no me da la comodidad que solía tener”, escribió en Threads, según ambas fuentes.

Relató que caminar por el barrio le provoca nerviosismo y el simple sonido de pasos a sus espaldas la llena de temor. Con apoyo familiar, intentó regresar al lugar del ataque, pero la ansiedad resultó abrumadora. “Dos voces en mi cabeza alternan: el miedo y la esperanza de avanzar con valentía”, compartió Lai.

La víctima continúa recuperándose y
La víctima continúa recuperándose y denuncia el impacto físico y emocional del ataque (Captura de video)

Las consecuencias emocionales agravan la incertidumbre laboral y financiera. Lai, cuyo empleo exige estar de pie durante largas horas, manifestó preocupación por su futuro: “Es aterrador no tener ingresos, pero solo puedo recuperarme poco a poco”, según consignó Daily Mail.

La respuesta ciudadana fue determinante en los minutos posteriores. Una mujer cruzó la calle para ayudar a Lai y detener la hemorragia; una pareja asiática y otros peatones sumaron esfuerzos y avisaron a emergencias.

Lai agradeció profundamente la solidaridad y el apoyo inmediato: “Estoy profundamente agradecida a quienes me tendieron la mano y por el apoyo de mis colegas y amigos”, afirmó en declaraciones a Daily Mail y Sky News. También recibió muestras de cariño durante el tiempo en el hospital, como flores enviadas por su jefe y compañeros de trabajo.

La solidaridad ciudadana fue clave
La solidaridad ciudadana fue clave tras la agresión en el centro de Melbourne (Captura de video)

Reacción institucional y debate por la seguridad

Tras el ataque, la policía informó a Lai que la presunta agresora residía en un refugio municipal para personas sin hogar, administrado por la organización Make Room y respaldado por el ayuntamiento, según Daily Mail.

Tras la agresión, la administración del edificio solicitó a la policía que Darul no pudiera regresar y se incrementó la presencia policial en el área.

El ayuntamiento de Melbourne mantuvo encuentros con Make Room, aunque la organización no se considera responsable por los actos de sus residentes fuera del refugio. Las autoridades evalúan eventuales ayudas para Lai, tanto compensaciones económicas como apoyo en su rehabilitación e incluso tratamiento psicológico.

El alcalde de Melbourne, Nick Reece, reconoció en una entrevista con la radio 3AW que supo del ataque antes de que se hiciera público: “Sabía que ese incidente había ocurrido”, declaró Reece, citado por Daily Mail.

La agresora, Lauren Darul, de
La agresora, Lauren Darul, de 32 años, estaba bajo libertad condicional y residía en un refugio municipal (Facebook)

Por su parte, la Premier de Victoria, Jacinta Allan, admitió errores en la reforma de las leyes de fianza, pero defendió la seguridad del centro tras la difusión de las imágenes del ataque y otros episodios recientes de violencia. Allan evitó responder con claridad si consideraba que el centro de Melbourne seguía siendo seguro, informó Sky News.

Debate social y nuevas medidas para reforzar la seguridad

El caso de Wan-Ting Lai intesificó el debate sobre la efectividad de las políticas de libertad bajo fianza y la seguridad en los espacios públicos de Melbourne. La víctima expresó su deseo de que el sistema judicial priorice el bienestar de la comunidad.

“Todavía me estoy recuperando física y emocionalmente, y realmente espero que el sistema de justicia priorice la seguridad comunitaria”, manifestó Lai a Daily Mail. En Threads, confió en que iniciar una nueva vida le ayude a encontrar estabilidad emocional: “Está por comenzar una nueva vida, espero que todo salga bien y que el corazón pueda ir recuperando la calma”, citó Sky News.

En un contexto de preocupación ciudadana por la seguridad urbana, Lai exhortó a la población a mantenerse alerta y cuidarse mutuamente, recordando que la vida puede cambiar de repente: el apoyo mutuo es esencial para construir entornos más seguros.

Temas Relacionados

Wan-Ting LaiApuñalamiento en MelbourneSeguridad ciudadanaMelbourneLauren DarulMake RoomLibertad bajo fianzaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Trump dijo que el arancel del 100% a China no se puede sostener y culpó a Beijing tras la disputa por las tierras raras

El presidente de Estados Unidos anunció nuevas medidas comerciales tras el endurecimiento de las restricciones a la exportación de insumos clave para la industria tecnológica

Trump dijo que el arancel

Tras su reunión con Trump, Zelensky dijo que “Estados Unidos no quiere una escalada” con Rusia

El presidente ucraniano evitó dar detalles sobre la solicitud de los misiles Tomahawk y respaldó el mensaje del mandatario estadounidense sobre la urgencia de un alto al fuego

Tras su reunión con Trump,

Bolivia distribuye las últimas maletas electorales ante la inminente segunda vuelta presidencial

Más de 1.000 efectivos y 200 vehículos participan en la custodia y traslado de las maletas electorales hacia todo el país

Bolivia distribuye las últimas maletas

Volcanes, diásporas y sueño cumplido: así es Cabo Verde, el país africano más pequeño en llegar al Mundial 2026

Con una fusión de influencias africanas y europeas, esta nación cuenta con paisajes únicos, sitios de interés imperdibles y una biodiversidad que impulsa su potencial turístico, según Historia National Geographic

Volcanes, diásporas y sueño cumplido:

La ONU confirmó que la ayuda humanitaria llega a Gaza pero pidió que se autorice el ingreso de más camiones

El Programa Mundial de Alimentos informó que tras la tregua en Oriente Medio el ingreso de víveres logró reactivar panaderías y centros de distribución en el enclave

La ONU confirmó que la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Cómo preparar un licuado de cacahuate con piña para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Armando Benedetti calificó como “golpe de Estado” la ponencia que propone tumbar la reforma pensional: “Una cosa vil”

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cintalapa

INFOBAE AMÉRICA
El cambio climático podría intensificar

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Trump conmuta la pena de prisión al excongresista republicano George Santos y pide su liberación "inmediata"

Verstappen gana el primer asalto y Alonso sorprende en Austin

Trump dijo que el arancel del 100% a China no se puede sostener y culpó a Beijing tras la disputa por las tierras raras

Cuándo la luna llena puede alterar el sueño y qué hacer para evitarlo, según investigaciones recientes

ENTRETENIMIENTO

De Game of Thrones a

De Game of Thrones a El Señor de los Anillos: Sean Bean y la búsqueda de autenticidad en la pantalla que trasciende a su vida diaria

Ace Frehley y la verdadera razón de su salida de KISS: “Perdí millones de dólares, pero gané mi salud mental”

El exesposo de Britney Spears destapó íntimos detalles de su primer encuentro sexual

Holly Madison, famosa exconejita de Playboy, reveló que su autismo fue clave para entrar en la mansión

Gwyneth Paltrow revela el motivo por el que dejó los cigarrillos tras casarse con Brad Falchuk