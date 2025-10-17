Mundo

Israel señalizará el límite de la línea amarilla que divide Gaza: “Cualquier intento de cruzar será respondido con fuego”

El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró que la medida servirá para “advertir a los terroristas de Hamas” sobre cualquier violación del acuerdo territorial vigente

Israel anuncia una demarcación de la 'línea amarilla' a la que se replegaron sus tropas en Gaza

El Ejército de Israel señalizará la “línea amarilla” en Gaza, el lugar al que sus soldados se replegaron por las estipulaciones del alto el fuego en la Franja, tras una semana en la que las tropas han abatido a numerosos gazatíes supuestamente por cruzarla, según un comunicado del ministro de Defensa, Israel Katz.

“El Ejército comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de su trazado”, señaló Katz en la red social X, “con marcas continuas especiales para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad”.

El ministro reiteró que señalizar la línea imaginaria busca “advertir a los terroristas de Hamas y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego”.

En su mensaje, Katz compartió además una imagen de baja resolución de lo que parece un bloque de hormigón del que sobresale una señal de color amarillo, presumiblemente el objeto que el ejército utilizará para demarcar la línea.

El mapa que distribuyó el IDF (captura de video)
Mojón demarcatorio publicado por Israel
Mojón demarcatorio publicado por Israel Katz

El anuncio del titular de Defensa se produce cuando el alto el fuego en Gaza cumple una semana, durante la que el Ejército ha abatido más de 20 gazatíes que cruzaban esta línea hacia áreas aún bajo control de Israel.

Las autoridades sanitarias de Gaza han señalado en numerosas ocasiones que los fallecidos se trataban de personas que trataban de volver a sus hogares aprovechando la tregua, a pesar de que se encontraran en la zona bajo control israelí.

Cuando acceden a ellas, las tropas o drones abren fuego.

En conversaciones con EFE en la ciudad de Gaza (norte) distintos residentes aseguraron no conocer dónde se encontraba la línea amarilla con exactitud, por lo que su conocimiento de esta línea imaginaria se basa en la información que reciben de sus vecinos.

Camiones vacíos se dirigen a recoger suministros de ayuda, mientras un hombre monta un burro, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 17 de octubre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

“Solo nos movemos por las zonas donde vivimos. Si quiero saber si un lugar es peligroso, pregunto a la gente: ¿alguien ha estado allí en las últimas horas? La situación es peligrosa. Son los vecinos quienes nos informan de lo que realmente pasa”, explicó a EFE el jueves Mohamed Badaui, del barrio de Zeitún de la capital.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la “línea amarilla”, pero eso no demarca un territorio donde no rige la tregua, aunque fuerzas armadas israelíes ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel hay unos 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y unos 6,5 en la más ancha (en su zona más amplia Gaza tiene unos 12 kilómetros de ancho).

A pesar de haberse replegado hasta esta línea, Israel mantiene bajo su control en Gaza más del 50 % del territorio.

(Con información de EFE)

