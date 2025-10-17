Mundo

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

La empresa Toyar Inversión Minera S.A. recibió autorización para explotar 2.500 hectáreas en el municipio de Nueva Guinea

Guardar
El dictador de Nicaragua Daniel
El dictador de Nicaragua Daniel Ortega (i), junto al vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino Yang Zhen (d), participan durante la XVII Cumbre Empresarial China-LAC, , en Managua, Nicaragua. (EFE/ Presidencia De Nicaragua)

El régimen de Nicaragua ha concedido una nueva licencia minera a cielo abierto a la empresa Toyar Inversión Minera S.A., de capital chino, otorgándole derechos sobre una extensión de 2.500 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Según información publicada este jueves por el Diario Oficial La Gaceta, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la explotación de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado “Nuevos encuentros”, situado en el municipio de Nueva Guinea.

Durante los últimos dos años, el Ejecutivo dirigido por el dictador Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, ha entregado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas, sumando en conjunto más de 500.000 hectáreas. Algunas de estas concesiones abarcan zonas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río, organización liderada por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha advertido que la entrega de estos permisos representa una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Ruiz explicó que, el pasado 6 de mayo, al aprobarse la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, fue derogado el decreto que regulaba las áreas protegidas mediante su reglamento.

Según con cifras oficiales, hasta
Según con cifras oficiales, hasta finales de 2023 Nicaragua había otorgado un total de 299 concesiones mineras, de las cuales 172 corresponden a minería metálica y 127 a minería no metálica. (REUTERS / Juan Carlos Ulate/ Foto de archivo)

La misma ONG ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y sostiene que con las nuevas autorizaciones, las autoridades estarían legalizando estas actividades extractivas en zonas de conservación.

Organismos opositores nicaragüenses en el exilio, agrupados en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), denunciaron recientemente lo que describieron como una “entrega masiva” de territorios indígenas a compañías mineras chinas por parte del régimen sandinista. Estas organizaciones calificaron la práctica de “ecocidio” y alertaron sobre la aprobación de varias concesiones dentro de áreas protegidas que incluyen la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, ambos en la frontera con Costa Rica.

En respuesta, los denunciantes exigieron al Estado de Nicaragua la inmediata anulación de todas las concesiones mineras consideradas ilegales y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a condenar estas acciones y adoptar medidas concretas.

Según cifras oficiales, hasta finales de 2023 Nicaragua había otorgado un total de 299 concesiones mineras, de las cuales 172 corresponden a minería metálica y 127 a minería no metálica. El Banco Central de Nicaragua informó que las exportaciones mineras del país alcanzaron en 2024 un valor de USD 1.391,6 millones, lo que representa un incremento del 20,1% frente al año anterior.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

NicaraguaChinamineriaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

El grupo terrorista palestino comunicó que parte de los cadáveres está sepultada en túneles destruidos y bajo escombros, y acusa al gobierno de Netanyahu de impedir el acceso a maquinaria para recuperarlos

Hamas admitió demoras en la

Polémica en Alemania: el Parlamento comenzó a debatir cambios en el servicio militar

El proyecto, impulsado por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, busca modernizar el sistema de registro y prevé un mecanismo de selección forzosa

Polémica en Alemania: el Parlamento

Una isla española busca establecer un ecoimpuesto para uno de sus parques más emblemáticos: cómo será la medida

El gobierno local implementa una tasa ambiental con tarifas diferenciadas para turistas. Desde reserva online hasta excepciones para residentes, las claves para recorrer una de las rutas más populares de la península ibérica

Una isla española busca establecer

El secretario general de la ONU condenó el golpe de Estado en Madagascar

Semanas de manifestaciones encabezadas por jóvenes y acompañadas por unidades militares derivaron en la destitución del gobierno previo, el reemplazo de la Constitución y el anuncio de un consejo de transición

El secretario general de la

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

El presidente ucraniano se reunirá con Donald Trump para impulsar el envío de armamento avanzado, incluidos misiles Tomahawk, y explorar nuevas vías diplomáticas tras el éxito del cese del conflicto en Gaza

Zelensky llegó a Washington con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco sitios arqueológicos reciben protección

Cinco sitios arqueológicos reciben protección provisional ante daños por obras, invasiones y erosión en Lambayeque, Piura y Lima

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

Chontico Día y Noche resultados 16 de octubre 2025: números ganadores del jueves

Suboficial PNP, autor del disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz, es sometido a control de identidad por División de Homicidios

INFOBAE AMÉRICA
Hamás acusa a Israel de

Hamás acusa a Israel de impedir la entrada de los recursos necesarios para recuperar los rehenes muertos

Miri y Torres baten todos los records posibles en la 'noria infernal' con un final inesperado

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

Polémica en Alemania: el Parlamento comenzó a debatir cambios en el servicio militar

Rusia denuncia la muerte de un periodista ruso en un ataque con drones en Zaporiyia, este de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Antes de Black Mirror: así

Antes de Black Mirror: así fue Out of the Unknown, la joya olvidada que transformó la televisión y la visión del futuro

Stranger Things, a días del estreno final: los secretos mejor guardados del fenómeno que revolucionó la cultura global

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

14 kilos menos, aislamiento extremo y ruptura emocional: así fue la impactante metamorfosis de Charlie Hunnam en el “Monstruo”

Ace Freley, guitarrista original de KISS, se encuentra en estado crítico tras una caída