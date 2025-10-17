Mundo

El ejército de Estados Unidos atacó una otra lancha de narcotraficantes en el Caribe cerca de Venezuela

Varios medios norteamericanos citaron este jueves fuentes oficiales confirmando que en una reciente ofensiva contra una embarcación sospechosa en aguas cercanas a Venezuela se registraron sobrevivientes

Por primera vez hubo sobrevivientes
Por primera vez hubo sobrevivientes tras un ataque de EEUU a una nave de narcotraficantes en el Caribe

El ejército estadounidense realizó el jueves un ataque contra una presunta nave de narcotraficantes en el Caribe, en el que por primera vez hubo sobrevivientes entre la tripulación, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, ABC News, CBS News y CNN. El ataque, que no había sido anunciado públicamente, es el sexto operativo conocido contra embarcaciones en la región desde el mes pasado y el primero en el que no fallecen todos los ocupantes.

Las autoridades estadounidenses no han detallado cuántas personas iban a bordo ni cuántos resultaron con vida tras la ofensiva, señalaron fuentes recogidas por Reuters y CBS News. El Pentágono no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Desde el inicio de esta serie de acciones militares, al menos 27 personas han muerto en cinco ataques previos en aguas cercanas a Venezuela, informó la administración estadounidense a CBS News.

Al menos 27 personas han
Al menos 27 personas han muerto en cinco ataques previos de EE.UU. contra embarcaciones sospechosas en el Caribe desde el mes pasado

El gobierno del presidente Donald Trump ha justificado estos operativos argumentando que Estados Unidos mantiene un conflicto armado no internacional con organizaciones narcoterroristas presentes en Venezuela, lo que legitima el uso de la fuerza. Trump ha publicado videos de algunos ataques en su cuenta de Truth Social, afirmando que las embarcaciones destruidas transportaban drogas y describiendo a los fallecidos como “narcotraficantes”, según CBS News. Previamente, no se habían registrado sobrevivientes en las embarcaciones atacadas, de acuerdo con Reuters.

Diversos legisladores demócratas y expertos legales han expresado preocupación sobre si los ataques cumplen con el marco legal internacional e interno, y han pedido al Ejecutivo presentar pruebas de que las naves interceptadas realmente trasladaban sustancias ilícitas. Algunos congresistas han sostenido que la administración necesita la autorización del Congreso para ejecutar estas operaciones, informó CBS News.

Trump autorizó a la CIA
Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela por motivos de narcotráfico y control migratorio

Las acciones militares coinciden con un incremento de la presencia de tropas estadounidenses en el Caribe, que incluye el despliegue de destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear, ocho buques de guerra, aviones estadounidenses B-52 y unos 10.000 soldados, según datos reportados por CBS News y Reuters. El miércoles, bombardeos estratégicos estadounidenses B-52 sobrevolaron a unos 240 kilómetros [150 millas] al norte de la costa de Venezuela.

En el mismo día, Trump reconoció que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, citando razones de combate al narcotráfico y control migratorio, como informó CBS News y señaló también Reuters. En Caracas, este anuncio alimentó las especulaciones sobre un intento estadounidense de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario venezolano rechaza cualquier relación con redes de tráfico de drogas, acusó a la Casa Blanca de buscar un cambio de régimen y advirtió que está preparado para declarar el estado de emergencia ante lo que tildó de “agresión estadounidense”, otorgándose poderes adicionales en caso de un ataque, según CBS News.

