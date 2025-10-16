Mundo

Los visitantes pronto podrán explorar el túnel subterráneo secreto debajo del Coliseo de Roma

Por primera vez, los turistas recorrerán el pasadizo subterráneo reservado durante siglos a arqueólogos, una experiencia que revela detalles inéditos sobre la vida y la arquitectura en la antigua Roma

Por Nazareno Rosen

Guardar
El Coliseo de Roma reveló un túnel secreto reservado a los emperadores

La ciudad de Roma, cargada de vestigios históricos, sorprende incluso en pleno siglo XXI con nuevos hallazgos que amplían el conocimiento sobre su pasado. Un reciente avance arqueológico ha permitido que los visitantes del Coliseo, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo, exploren túneles subterráneos secretos ubicados bajo sus cimientos.

Según informó TimeOut, este sistema de pasadizos, cuyo origen se remonta a hace casi 2.000 años, permaneció fuera del acceso público durante siglos y solo estaba disponible para el análisis de arqueólogos e historiadores desde su hallazgo en el siglo XIX.

La noticia de su apertura representa una oportunidad única para descubrir de primera mano cómo era la vida en este recinto monumental y cómo los antiguos romanos resolvían retos de logística, seguridad y magnificencia en sus espectáculos multitudinarios.

El anuncio de la reciente apertura de este túnel ha generado gran expectativa en el ámbito cultural y turístico. Según informó recientemente el medio local Il Messaggero, su primer día de acceso al público está programado para el 27 de octubre, cuando se espera que una nueva oleada de visitantes recorra sus muros y conozca de cerca uno de los secretos mejor guardados del Coliseo.

Según explicó el Parque Arqueológico del Coliseo, esta iniciativa permite a los visitantes experimentar un entorno “con una historia, arquitectura y arte fascinantes” que, hasta ahora, había sido reservado para el uso exclusivo de las élites en la antigua Roma.

Historia y función original del túnel imperial

El túnel subterráneo secreto del
El túnel subterráneo secreto del Coliseo de Roma abrirá al público por primera vez el 27 de octubre (colosseo.it)

De acuerdo con Daily Mail, el Coliseo, cuya construcción finalizó en el año 80 de esta era, fue durante siglos el principal epicentro de la vida pública romana. Duelos de gladiadores, cazas de bestias y espectáculos cruentos conformaban el repertorio de eventos que, día tras día, congregaban a miles de personas de todos los estratos sociales.

La magnitud del recinto y la diversidad de su público hacían necesario distinguir los accesos de los distintos grupos de asistentes, especialmente de las figuras más encumbradas del imperio. Ante estas necesidades, y cerca de un siglo después de su apertura original, se construyó un ingenioso pasadizo subterráneo destinado a garantizar la entrada exclusiva del emperador y su séquito.

Este túnel conectaba directamente una entrada privada exterior con el palco imperial dentro del Coliseo, permitiendo que las autoridades máximas accedieran al recinto sin mezclarse con la multitud. La existencia de este corredor evidencia la jerarquización de la sociedad romana y la importancia de la seguridad y el protocolo en los eventos públicos del imperio.

Su diseño, concebido para el uso personal del emperador, lo distingue claramente de otras estructuras similares de la época, cuya función se centraba más en la logística general que en el privilegio de unos pocos.

Redescubrimiento y excavación en la era moderna

El pasadizo, construido hace casi
El pasadizo, construido hace casi 2,000 años para el acceso exclusivo del emperador, revela detalles inéditos de la vida romana (colosseo.it)

El paso del tiempo marcó el declive del Coliseo, que tras quedar en desuso durante la Edad Media, sufrió numerosos cambios y adaptaciones. Durante siglos, la existencia del túnel quedó relegada al olvido, hasta que en los primeros años del siglo XIX, arqueólogos iniciaron las primeras investigaciones sistemáticas en el área.

El hallazgo de este pasadizo subterráneo constituyó uno de los descubrimientos más relevantes en la historia del monumento, aunque su exploración y excavación se prolongarían a lo largo de casi dos siglos.

Los trabajos para desenterrar y restaurar el túnel avanzaron a ritmo irregular, alternando largos periodos de inactividad con campañas intensivas de excavación. Este proceso escalonado concluyó de forma parcial en 2021, cuando se habilitó un recorrido que permitió a los especialistas evaluar de cerca los detalles arquitectónicos y artísticos del lugar. Desde ese momento, el túnel ha sido mapeado cuidadosamente y preparado para su reapertura, de acuerdo con los estándares de conservación y seguridad patrimonial.

Características actuales del pasadizo y su apertura al público

La restauración del túnel incluye
La restauración del túnel incluye paredes de vidrio que permiten observar el trabajo arqueológico en tiempo real (colosseo.it)

El túnel restaurado ofrece a los visitantes una aproximación única al aspecto original y a la atmósfera que debió reinar entre sus muros. Destacan las tallas cuidadosamente conservadas de animales y acróbatas en las paredes, evidencia del arte ornamental que embellecía estos espacios usados por la élite romana. El recorrido se ha diseñado para ser accesible y seguro, permitiendo apreciar tanto los elementos originales como las intervenciones recientes orientadas a la conservación.

Una novedad relevante en la presentación del espacio es la incorporación de paredes de vidrio, que no solo protegen los restos arqueológicos, sino que también permiten observar en tiempo real el trabajo de los equipos de investigación. Esta característica ha sido especialmente valorada por el público, ya que facilita la interacción directa con el proceso de investigación y promueve una mayor comprensión sobre la complejidad del trabajo arqueológico.

Futuras exploraciones y perspectivas arqueológicas

Las autoridades prevén ampliar la
Las autoridades prevén ampliar la investigación de los túneles, anticipando futuros descubrimientos arqueológicos en el Coliseo (colosseo.it)

Aunque la apertura de este túnel representa un hito para la divulgación del patrimonio histórico, los trabajos de investigación y excavación del sistema de túneles bajo el Coliseo están lejos de haber concluido. De acuerdo con las autoridades del Parque Arqueológico, se prevé continuar con la exploración de tramos hasta ahora inexplorados, ampliando el conocimiento sobre la ingeniería y los usos sociales de estas estructuras.

Según Barbara Nazzaro, arqueóloga responsable del proyecto, la apertura orientada al público representa una oportunidad para que los visitantes “aprecien la experiencia de ser un emperador”, mientras que Massimo Osanna, el director general de museos de Italia, ha calificado la iniciativa como “un hito significativo” en la valorización del patrimonio nacional. Las futuras campañas de exploración y los desarrollos museográficos auguran nuevas revelaciones, situando al Coliseo de Roma, una vez más, en el epicentro global de la arqueología y la historia.

Temas Relacionados

RomaColiseo RomanoAntigua RomaMundoItaliaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

Según el presidente Volodimir Zelensky, los bombardeos rusos afectaron infraestructuras en las regiones de Vínitsia, Poltava y Sumy, además de provocar daños en una oficina de correos y herir a una persona en Cherníguiv

Rusia lanzó un ataque masivo

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

El pedido se realizó pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que India suspendería la compra de petróleo ruso, como parte de una nueva estrategia para afectar una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin

Estados Unidos instó al Gobierno

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir confirmó que los cuerpos devueltos en la noche del miércoles corresponden a los cautivos fallecidos Inbar Hayman y el sargento mayor Muhammad al-Atarash

Israel confirmó la identidad de

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

“Ahora lo que buscamos es simplemente una estabilización básica de la situación. La fuerza internacional de estabilización está comenzando a formarse”, dijo un asesor de la administración de Donald Trump a la agencia Reuters

Estados Unidos planea implementar una

Tierras raras: los metales estratégicos clave para la tecnología del futuro

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que en 2024 había 110 millones de toneladas de depósitos en todo el mundo. Esto incluye 44 millones en China, por lejos el mayor productor del mundo

Tierras raras: los metales estratégicos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Carlos Pinzón desde Dubái:

Juan Carlos Pinzón desde Dubái: “Sin orden ni seguridad, Colombia no tendrá desarrollo”

La crisis de vivienda agrava la pobreza en España: 4,1 millones de personas viven en pobreza severa

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

Centro Democrático desmiente supuesto plantón en el Tribunal Superior de Bogotá por caso Uribe

INFOBAE AMÉRICA
PFSTECH inicia una nueva etapa

PFSTECH inicia una nueva etapa bajo la marca ubimia y acelera su expansión en Europa y Latam

La Seguridad Social gana 19.072 afiliados extranjeros en septiembre, hasta rozar máximos históricos

Óscar Puente define a Venezuela como "una dictadura": "Es un régimen evidentemente autocrático"

La UEx y la Agencia de Medio Ambiente de Cuba firman un convenio que permitirá el intercambio de docentes

Patxi López censura que algunos jueces "no respeten" al Legislativo y le digan "lo que tiene que hacer" sobre Ábalos

ENTRETENIMIENTO

Cómo Ed Sheeran convirtió la

Cómo Ed Sheeran convirtió la convicción y la música en su única brújula: “No tenía un plan B”

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Bella Hadid regresa a la pasarela de Victoria’s Secret, tras sufrir complicaciones en su salud