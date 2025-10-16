El tren más elegante del mundo conectará París y Amalfi desde 2026

El Venice Simplon-Orient-Express inaugura en 2026 su ruta de lujo de París a la costa de Amalfi (Orient Express)

Existe un tren que, con solo escuchar su nombre, evoca imágenes de sofisticación, elegancia y un pasado repleto de glamour: el Venice Simplon-Orient-Express (VSOE). Considerado por expertos y viajeros como el tren nocturno más lujoso del mundo, su reputación se basa en ofrecer una experiencia que va mucho más allá del simple traslado entre dos ciudades.

Operado por Belmond, el VSOE toma la inspiración del legendario Orient Express original, que realizó su primer viaje en 1883 y se consolidó rápidamente como un símbolo del lujo y el refinamiento en los viajes en tren europeos. Con vagones meticulosamente restaurados de los años 20, una atmósfera de sofisticación sin igual y un servicio diseñado para emular el esplendor de otra época, el Venice Simplon-Orient-Express no ha dejado de ser sinónimo de exclusividad y opulencia.

En este contexto, la noticia de la inauguración de una nueva y exclusiva ruta hacia la conocida costa de Amalfi en Italia ha generando expectativa entre los viajeros más exigentes. Programada para abrir el 4 de mayo de 2026, la nueva ruta conecta París, la elegancia francesa, con la impresionante costa italiana reconocida por sus panorámicas sobre acantilados y su estilo de vida mediterráneo.

El trayecto iniciará en la capital francesa, punto de partida obligado para los grandes viajes europeos, y culminará en pleno corazón de la dolce vita italiana.

El tren nocturno más elegante del mundo ofrecerá una experiencia exclusiva con parada en Pompeya y traslado en barco a Positano (Orient Express)

El viaje nocturno comienza en París y sigue un itinerario cuidadosamente planeado que incluye una parada emblemática en Pompeya. Durante el trayecto, los pasajeros viajan en auténticos vagones de la década de 1920, restaurados hasta el último detalle para preservar el esplendor del diseño original.

En estos coches, la atmósfera art déco envuelve a los viajeros, mientras que la experiencia se complementa con una oferta gastronómica de primer nivel y un servicio donde cada detalle está pensado para garantizar comodidad y satisfacción. Chefs de renombre internacional se encargan de diseñar menús exclusivos, preparados con ingredientes frescos y de la más alta calidad, todo servido con precisión impecable por personal altamente capacitado.

El ambiente durante el viaje se define por la combinación de tradición, lujo y una atención personalizada capaz de satisfacer cualquier expectativa.

Al llegar a Pompeya, uno de los destinos arqueológicos más famosos del mundo, los pasajeros desembarcan para explorar el legendario sitio histórico. Este alto en el camino permite recorrer las ruinas y revivir fragmentos de la vida cotidiana de la antigua ciudad romana bajo la guía de expertos, lo que añade un componente cultural invaluable al viaje. Tras la experiencia en Pompeya, el itinerario se torna aún más exclusivo: está previsto un traslado en barco reservado especialmente para los huéspedes del VSOE, que los conduce por las aguas del litoral italiano hasta el hotel Caruso en Positano.

Los vagones restaurados de los años 20 y el ambiente art déco definen la experiencia a bordo del Venice Simplon-Orient-Express (Orient Express)

El hotel Caruso, famoso por su ubicación entre escarpados acantilados, se destaca por su arquitectura de techos con frescos, piscinas infinitas con vistas al Mediterráneo y un diseño que fusiona lo clásico con lo contemporáneo. Los pasajeros disfrutan de una estadía de dos noches, con tiempo para relajarse y absorber el ambiente de sofisticación y exclusividad que caracteriza tanto al hotel como a la región de Amalfi. El programa incluye acceso a instalaciones y servicios de alto nivel, garantizando una experiencia de lujo integral desde el inicio del trayecto hasta el final de la estancia.

El precio del viaje ronda los 11.500 dólares e incluye gastronomía de primer nivel, excursiones y estadía en el hotel Caruso (Belmond)

Apostar por un viaje en el Venice Simplon-Orient-Express implica acceder a una de las experiencias más costosas del mundo ferroviario. El precio del billete de París a Amalfi se sitúa en torno a las 8600 libras esterlinas, lo que equivale a casi 11 500 dólares estadounidenses. Esta suma incluye todas las comidas a bordo, traslados cuidadosamente organizados y excursiones seleccionadas, lo que asegura que cada detalle esté cubierto para entregar una vivencia sin preocupaciones. Sin ser accesible para todos los bolsillos, la tarifa refleja el nivel de exclusividad y atención al detalle que define el servicio del VSOE.

Belmond, la empresa operadora del Venice Simplon-Orient-Express, no solo destaca por este recorrido. Recientemente, también ha presentado una ruta de París a la Toscana, una región cuya fama internacional se debe tanto a sus paisajes como a su patrimonio cultural y gastronómico.

Estas propuestas buscan redefinir el estándar del turismo de lujo sobre rieles en Europa y consolidan la posición de Belmond como referente en experiencias de viaje exclusivas, donde cada detalle contribuye a construir memorias inolvidables para quienes pueden permitirse este tipo de travesía.

El Venice Simplon-Orient-Express, con su legado de opulencia, vuelve a captar la atención mundial gracias a rutas donde cada trayecto se convierte en un acontecimiento en sí mismo y donde el viaje es tan memorable como el destino.