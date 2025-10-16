Mundo

El Banco Mundial impulsa la electrificación para transformar la economía y el empleo en África

Nuevas inversiones buscan transformar el tejido productivo y abrir oportunidades laborales en sectores clave de la región

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
Mission 300 busca conectar a
Mission 300 busca conectar a 300 millones de africanos a la red eléctrica para 2030. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El Banco Mundial lanza una estrategia de electrificación en África, donde unas 600 millones de personas aún carecen de acceso a la energía. Junto con gobiernos africanos, el organismo impulsa inversiones que apuntan a transformar el entramado productivo, generar empleo y reducir la pobreza. Iniciativas como Mission 300 proponen conectar a 300 millones de africanos a la red eléctrica para 2030, un paso decisivo en el desarrollo económico de la región.

El acceso a la energía es un pilar para el crecimiento de empresas y la generación de empleo, remarca el Banco Mundial. Mientras la tecnología energética ha revolucionado industrias en otras regiones durante más de 150 años, en África la transición progresa lentamente por la falta de infraestructura y los elevados costos. La mayoría de las personas en edad laboral depende de actividades informales o de subsistencia, lo que limita las oportunidades de inversión y crecimiento y las expone a la pobreza. Solo una fracción accede a empleos formales y salarios fijos.

La falta de electricidad fiable y asequible se mantiene como uno de los principales obstáculos para el desarrollo empresarial. Según el Banco Mundial, los altos costos energéticos restan competitividad a las empresas privadas, muchas veces forzadas a mantener procesos manuales en vez de modernizarse. Los cortes de energía afectan directamente la actividad económica, con una caída estimada de entre 5% y 14% en las tasas de empleo. La insuficiente infraestructura energética restringe la expansión de empresas y la contratación de trabajadores calificados, lo que perpetúa la informalidad y la vulnerabilidad laboral.

Mission 300 destinará USD 30.000 millones, gestionados mediante la Asociación Internacional de Fomento (IDA), a electrificar 300 millones de africanos en la próxima década, lo que representa alrededor del 20% del financiamiento actual para la región. Este esfuerzo se articula con las reformas de los gobiernos africanos, recogidas en los National Energy Compacts, que buscan expandir la infraestructura energética a precios competitivos, favorecer la integración regional, atraer inversión privada y fortalecer las empresas de servicios públicos.

El Banco Mundial destina USD
El Banco Mundial destina USD 30.000 millones a proyectos de electrificación en la región. REUTERS/Johannes P. Christo

El impacto de la electrificación alcanza sectores clave como la agroindustria, la manufactura ligera, la minería, la construcción, la salud y el turismo. El acceso a energía potencia la productividad y permite la creación de empleos de mayor calidad. En el sector salud, la disponibilidad de electricidad resulta esencial para operar equipos de diagnóstico y monitoreo. En el turismo, la demanda de servicios modernos como la carga de dispositivos, el acceso a internet o el aire acondicionado depende de una red eléctrica robusta. El Banco Mundial advierte que el estrés térmico causado por el cambio climático representa el desafío económico más grave para la región, por encima de inundaciones y sequías, lo que vuelve imprescindibles los sistemas de refrigeración para los empleadores.

Las políticas de electrificación ya muestran resultados tangibles. En Sierra Leona, las mini-redes renovables demuestran que la electrificación rural es viable si se asocia a actividades productivas como la molienda, el almacenamiento en frío y los servicios digitales. En Etiopía, los proyectos energéticos impulsaron el empleo en diversos sectores y brindaron ingresos sostenibles: más de ocho millones de personas y 19.000 escuelas, clínicas e instalaciones gubernamentales ya cuentan con acceso a electricidad. En Tanzania, el Programa de Expansión de Electrificación Rural integró 16.000 empresas rurales a la red, desde procesadoras de alimentos hasta granjas piscícolas y compañías de construcción y minería, lo que incrementó su productividad y crecimiento. En Senegal, el Proyecto de Acceso y Expansión Energética planea llevar electricidad a 600 clínicas de salud, 200 escuelas, 700 pequeñas y medianas empresas y 200.000 hogares, generando empleo en la instalación y mantenimiento, y fortaleciendo las cadenas de suministro.

El Banco Mundial sostiene que la electrificación es esencial para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en África. Los objetivos para 2030 buscan expandir el acceso a la energía y transformar la estructura económica y laboral, permitiendo que más africanos accedan a empleos formales y mejores condiciones de vida.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo regional más amplio orientado a desarrollar soluciones energéticas prácticas, capaces de fomentar la creación de empleo a gran escala y establecer bases para un crecimiento inclusivo y duradero.

Temas Relacionados

Banco MundialÁfricaPaíses en desarrolloNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quién es el coronel Randrianirina, líder de los militares amotinados que tomaron el poder en Madagascar

Al mando del contingente CAPSAT, el uniformado se prepara para jurar como presidente interino tras la salida de Andry Rajoelina. Promete una transición hacia un gobierno civil en menos de dos años

Quién es el coronel Randrianirina,

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre: “El príncipe Andrew creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento“

En “La chica de nadie”, la víctima detalló los encuentros íntimos que tuvo con el duque de York cuando ella era menor de edad y formaba parte del séquito de adolescentes que manejaban Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Las memorias póstumas de Virginia

Ucrania registró más de mil cubanos en las filas del ejército ruso: 96 murieron o desaparecieron en combate

La investigacion de la inteligencia de Kiev pone cifras concretas a una estimacipon anticipada por EEUU sobre mercenarios de la isla caribeña. La dictadura de La Habana niega cualquier implicación oficial en la guerra

Ucrania registró más de mil

El matrimonio cae a mínimos históricos en el mundo

Nuevos modelos de convivencia y cambios legales están transformando la vida familiar, con menos personas optando por casarse y un aumento de uniones informales y familias monoparentales, según Our World in Data

El matrimonio cae a mínimos

Los visitantes pronto podrán explorar el túnel subterráneo secreto debajo del Coliseo de Roma

Por primera vez, los turistas recorrerán el pasadizo subterráneo reservado durante siglos a arqueólogos, una experiencia que revela detalles inéditos sobre la vida y la arquitectura en la antigua Roma

Los visitantes pronto podrán explorar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así está la calidad del

Así está la calidad del aire de la CDMX este 16 de octubre

‘Act x Palestine’: esta es la campaña internacional para la reconstrucción de Gaza cuyo llamamiento acogerá Barcelona

Cuáles son los beneficios del té de jengibre con vinagre y limón

El paraíso natural conocido como la ‘Isla de las cobras’ en el que la entrada está prohibida por su mortalidad

La Justicia europea da la razón a Iberia y avala que la pérdida de una mascota durante un vuelo sea compensado como si fuese una maleta más

INFOBAE AMÉRICA
Azotados hasta sangrar y arrojados

Azotados hasta sangrar y arrojados a pozos casi sin aire: nuevos y estremecedores relatos de los rehenes israelíes liberados

Confemetal urge a fortalecer el tejido industrial en la UE para "resucitar" su productividad

Condenan a diez años de cárcel al exjefe de la oficina indígena con Bolsonaro por presiones a estas comunidades

Pedro Malabia: "No he encontrado ningún hombre de negocios que no reconozca el potencial del fútbol femenino"

Santander supera el 40% de ejecución de su recompra de acciones de 1.700 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

¿Bill Murray como Batman? La

¿Bill Murray como Batman? La versión que Hollywood estuvo a punto de filmar en los años 80

Kim Kardashian desafía a sus críticos: “Si realmente creen que es fácil, que lo intenten”

¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

De “Two Hands” a recuerdos imborrables: Rose Byrne reveló cómo Heath Ledger cambió su vida

“Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta”: la contundente confesión de Julia Roberts sobre la fama