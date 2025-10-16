Mundo

Drones ucranianos golpearon una refinería clave de Rusia en respuesta a los ataques de Moscú contra su red eléctrica

El bombardeo alcanzó el complejo petrolero de Saratov, uno de los más antiguos y relevantes del sector energético ruso, lo que obligó al cierre temporal de operaciones

La refinería de petróleo de Saratov, una de las más antiguas de Rusia y parte del grupo estatal Rosneft, resultó alcanzada por un ataque de drones ucranianos durante la madrugada de este jueves, según confirmó la Fuerza de Operaciones Especiales de Ucrania (SSO).

El bombardeo tuvo lugar en medio de una ofensiva de Kiev contra infraestructuras energéticas rusas, que busca limitar los recursos petroleros que financian la invasión de Ucrania.

La SSO detalló que “la refinería de Saratov es una de las refinerías rusas más antiguas y ha sido blanco de ataques previos”, además de recordar que la misma instalación resultó dañada un mes antes.

El complejo alcanzado desempeña un rol central en el mercado petrolero ruso, con una capacidad de procesamiento que llegó a 7,2 millones de toneladas anuales en 2020 y alcanzó 4,8 millones en 2023.

La Fuerza de Operaciones Especiales de Ucrania confirmó el ataque a la refinería rusa

El gobernador de Saratov, el ruso Roman Busargin, comunicó en la red social Telegram que el Ministerio de Defensa había recibido alertas sobre un inminente ataque de drones alrededor de la 1:00 a.m., hora local. Posteriormente, la Agencia Federal de Transporte Aéreo, conocida como Rosaviatsiya, dispuso el cierre temporal del aeropuerto de la ciudad. En ese contexto, habitantes de Saratov reportaron explosiones sucesivas y observaron incendios en la refinería, de acuerdo con el canal de noticias ruso Astra.

Videos difundidos en plataformas digitales mostraron la secuencia de la explosión en la refinería, seguida por un incendio. Autoridades rusas no emitieron informes inmediatos sobre víctimas o extensión de los daños materiales.

El Estado Mayor General de Ucrania confirmó el ataque y señaló que la planta produce más de 20 tipos de productos petrolíferos, como gasolina, diésel y fuelóleo, varios de los cuales se destinan al suministro de las fuerzas armadas rusas.

La ciudad de Saratov se ubica a unos 150 kilómetros de la frontera con Kazajistán y casi 600 kilómetros al este de la línea del frente en Ucrania.

El ataque ocurre en un contexto de tensión energética en ambos lados del conflicto. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Moscú ha lanzado campañas recurrentes contra el sistema eléctrico ucraniano con el objetivo de dejar sin energía a amplias zonas durante los meses fríos. Este jueves, ataques rusos afectaron instalaciones de gas en el este de Ucrania y provocaron interrupciones en ocho regiones, según comunicó Sergii Koretskyi, director ejecutivo del grupo energético Naftogaz.

Hay impactos y destrucción en varias regiones simultáneamente. El funcionamiento de instalaciones críticas se ha visto interrumpido”, declaró Koretskyi.

Drones ucranianos bombardearon refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara (Archivo)

El operador de la red energética ucraniana se vio obligado a ordenar cortes de emergencia en zonas afectadas, principalmente en el norte y el este del país, donde una de las mayores productoras de energía privada tuvo que suspender operaciones.

Este otoño, los rusos no han cesado ni un solo día de atacar nuestra infraestructura energética”, expresó el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

La fuerza aérea de Ucrania calculó que Rusia empleó alrededor de 320 drones y 37 misiles en el ataque más reciente.

Medios regionales informaron que hasta un 60% de la producción de gas de Ucrania podría haber sido interrumpida por los ataques rusos a la infraestructura, lo que ha dejado sin energía a cientos de miles de personas.

El incendio en un edificio residencial, atacado por Rusia (Facebook)

Ante la continuidad de estos ataques, Kiev ha intensificado su campaña contra refinerías y depósitos petroleros en territorio ruso. Ucrania insiste en que su estrategia responde tanto a la necesidad de limitar la capacidad militar rusa como a obtener concesiones diplomáticas. Las autoridades ucranianas han redoblado sus pedidos a los aliados occidentales para el suministro de sistemas de defensa antiaérea con el objetivo de proteger infraestructuras estratégicas.

(Con información de AFP)

