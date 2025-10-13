Mundo

Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

El mandatario estadounidense indicó que todavía no tomó una decisión final, aunque confirmó que trató el asunto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en dos llamadas telefónicas mantenidas el fin de semana

Guardar
Trump evalúa advertir a Putin
Trump evalúa advertir a Putin con el envío de misiles Tomahawk a Ucrania si no cesa la guerra (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que considera advertir al presidente ruso, Vladimir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, autorizará el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

El mandatario señaló que aún no tomó una decisión definitiva, pero confirmó que habló del tema con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante dos conversaciones telefónicas realizadas este fin de semana.

(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial, poco después de partir de Washington hacia Oriente Medio.

El presidente estadounidense admitió que la medida representaría una escalada del conflicto. Zelensky solicita desde hace tiempo este tipo de armamento a Washington.

Un misil de ataque terrestre
Un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) es lanzado desde el crucero de misiles guiados USS Cape St. George (REUTERS/U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll/ARCHIVO)

El Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) es un misil de crucero de largo alcance, empleado principalmente por la Marina de Estados Unidos, tanto desde buques de guerra como submarinos, y diseñado para ataques profundos contra objetivos terrestres.

Según información de la Armada estadounidense y del fabricante RTX, el proyectil mide 5,6 metros, pesa alrededor de 1.510 kilogramos y alcanza hasta 2.400 kilómetros, distancia suficiente para situar a Moscú y otras ciudades rusas dentro de su radio de acción si fuera lanzado desde territorio ucraniano.

Su capacidad de vuelo a altitudes muy bajas, entre 30 y 90 metros, junto con su reducida sección transversal, dificulta su detección por radar. Está propulsado por un motor turbofán de baja emisión térmica, lo que también complica su rastreo por sensores infrarrojos.

El sistema de guía combina navegación inercial y radar TERCOM (Terrain Contour Matching), que compara el terreno real con mapas digitales almacenados, logrando una precisión estimada de unos 5 metros. Además, puede recibir nuevas órdenes en pleno vuelo y transmitir imágenes de sus objetivos antes del impacto.

Según información de la Armada
Según información de la Armada estadounidense y del fabricante RTX, el proyectil mide 5,6 metros, pesa alrededor de 1.510 kilogramos y alcanza hasta 2.400 kilómetros, distancia suficiente para situar a Moscú y otras ciudades rusas dentro de su radio de acción si fuera lanzado desde territorio ucraniano.

La incorporación de los Tomahawk representaría una ampliación sustancial de la capacidad ofensiva de Ucrania. Actualmente, el país dispone de misiles de largo alcance, aunque ninguno con el alcance o la capacidad destructiva de este modelo.

El misil Neptune, desarrollado por Ucrania y utilizado para hundir el crucero ruso Moskva, tiene un alcance de unos 600 kilómetros. Los ATACMS estadounidenses alcanzan hasta 300 kilómetros, mientras que los Storm Shadow, entregados por Reino Unido y Francia, llegan a unos 250 kilómetros.

Con los Tomahawk, Ucrania podría amenazar instalaciones militares y logísticas rusas situadas a cientos de kilómetros de la frontera, obligando a Moscú a redistribuir sus defensas y recursos estratégicos.

El Tomahawk cuenta con más de tres décadas de historial operativo. Fue utilizado por primera vez durante la Guerra del Golfo en 1991 y posteriormente en Irak, Bosnia, Libia, Sudán, Yemen y Afganistán.

Lanzamiento de los misiles Tomahawk que EEUU podría entregar a Ucrania

Cada unidad tiene un costo aproximado de 1,3 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del Pentágono. La división Raytheon de RTX fabrica los misiles, y Estados Unidos planea adquirir 57 unidades en el año fiscal 2026, además de modernizar sus sistemas de guía.

Según el presidente Volodimir Zelensky, la petición de Ucrania para obtener los Tomahawk se haría a través de una venta a países europeos, que luego transferirían los misiles a Kiev, un procedimiento utilizado en otras entregas de armamento.

La decisión final sobre este pedido pondrá a prueba escalada y nivel de apoyo de la administración Trump a Ucrania y su evaluación sobre los riesgos de una directa con Rusia en una etapa clave del conflicto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaRusiaEstados UnidosDonald TrumpVladimir PutinGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó como un “fracaso devastador” el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Eyal Zamir habló en la víspera de la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados en Gaza

El jefe del Estado Mayor

Cómo será la agenda de Trump en su viaje a Israel y Egipto para sellar la paz en Gaza

El presidente estadounidense viaja a Oriente Medio para participar en reuniones y una cumbre internacional que busca consolidar la tregua entre Israel y los terroristas de Hamas

Cómo será la agenda de

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron presentó al nuevo gobierno, el segundo en una semana

El presidente designó un nuevo gabinete luego de renovarle la confianza al primer ministro Sébastien Lecornu, quien había presentado su renuncia el pasado lunes. Le Pen y sus aliados volvieron a amenazar con censurarlo en el Parlamento

Crisis política en Francia: Emmanuel

Donald Trump partió rumbo a Medio Oriente para sellar la paz en Gaza: “La guerra terminó”

El presidente de Estados Unidos aterrizará primero en Israel, donde hablará ante el Parlamento, y luego se trasladará a El Cairo para encabezar junto a su homólogo egipcio la cumbre a la que asistirán una veintena de líderes internacionales

Donald Trump partió rumbo a

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

El secretario de Estado Marco Rubio condenó las redadas efectuadas por el Partido Comunista como un “ejemplo de su hostilidad hacia los cristianos que rechazan la interferencia del partido en su fe”

EEUU exigió al régimen de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué alimentos pueden provocar el

¿Qué alimentos pueden provocar el agrandamiento de la próstata?

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

Gobierno CDMX ayudará a Veracruz tras fuertes lluvias: mandará maquinaria y abrirá centros de acopio

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 13 de octubre

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

INFOBAE AMÉRICA
Tres diputados de la derecha

Tres diputados de la derecha israelí rechazan presenciar el discurso de Trump en la Knesset

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

Irán no irá a la cumbre en Egipto sobre Gaza con quien "ha atacado", "amenaza y sanciona" a Teherán

Mueren 15 personas, entre ellas once niños, en un accidente en el lago Volta, en Ghana

Trump afirma que "la guerra ha terminado" entre Israel y Hamás

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años

Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude

Revelan detalles de las últimas semanas de Diane Keaton antes de su muerte: “Estaba muy delgada”

La estrella de Broadway, Joshua Henry compartió sus claves para tener una voz destacada con ejercicios pliométricos

Josh Brolin reflexionó sobre cómo la vulnerabilidad potencia su carrera actoral: “Siento mucho miedo. Y eso me gusta”