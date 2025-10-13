Mundo

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Los vi bien, no se los veía de cuerpo entero pero ellos dijeron que estaban bien”

La videollamada sorprendió a todos porque siguen en cautiverio de Hamas, en Gaza. Su liberación está prevista para los próximos minutos

Fernanda Kobelinsky

Por Fernanda Kobelinsky

Guardar
Los hermanos Cunio hablaron con
Los hermanos Cunio hablaron con su madre (X)

Desde Tel Aviv.- La noche resultó interminable para Silvia Cunio, quien aguardó sin dormir la noticia que había esperado durante dos años: el inminente reencuentro con sus hijos Ariel y David, secuestrados durante más de dos años por el grupo terrorista Hamas. “No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi”, expresó Silvia tras recibir el primer contacto telefónico de sus hijos.

La llamada, que inicialmente generó confusión y sorpresa, se transformó en un momento de júbilo familiar. Silvia relató que, al principio, rechazó la videollamada porque desconocía el número, pero cuando volvió a sonar el teléfono y atendió, la imagen de Ariel y David apareció en la pantalla. “Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí”, subrayó en una conversación organizada por Fuente Latina.

Es que Ariel y David aún no fueron liberados pero, por razones que no se conoce con exactitud, pudieron comunicarse con sus familias. Lo mismo ocurrió con otros rehenes.

La reacción en casa fue inmediata: “De repente los veo a ellos y los chicos todos acá gritando, mis hijos, mi marido, la esposa de David”.

En ese primer intercambio, Silvia pudo percibir el estado de ánimo y salud de Ariel y David. Aunque no logró verlos completamente, transmitió tranquilidad sobre su situación: “Yo los vi bien, pero no lo vi físicamente todo, pero ellos dijeron que estaban bien”. Ante la pregunta sobre su fortaleza física, Silvia respondió con alivio: “Sí, sí, sí, sí. No sé, porque no los vi caminando, pero están paraditos y hablando conmigo y hablando con todos”, agregó aun con mucho nerviosismo pero también con una felicidad desbordante.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Silvia CunioAriel CunioDavid CunioReencuentro familiarSecuestro de rehenes

Últimas Noticias

“Gracias”: los israelíes desplegaron una impactante imagen en la playa de Tel Aviv para dar la bienvenida a Trump

La población demuestra su agradecimiento al presidente norteamericano por sus esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

“Gracias”: los israelíes desplegaron una

Los terroristas de Hamas liberaron al primer grupo de siete rehenes israelíes tras más de dos años secuestrados en Gaza

Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa fueron entregados a la Cruz Roja para ser trasladados a su país. El resto de los cautivos vivos se espera que sean liberados a las 10, hora local

Los terroristas de Hamas liberaron

La carta que escribieron Netanyahu y su esposa a cada uno de los rehenes: “¡Bienvenido de regreso! Te esperábamos"

Además del texto, los cautivos recibirán kits con productos personales

La carta que escribieron Netanyahu

EN VIVO: La Cruz Roja se dirige hacia el sur de la Franja de Gaza para recibir a otro grupo de rehenes israelíes

La información fue confirmada por el Ejército, que no precisó cuántos cautivos serán entregados

EN VIVO: La Cruz Roja

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su rol en la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

“Será un gran honor para mí entregarle la Medalla Presidencial de Honor de Israel”, declaró el presidente israelí, Isaac Herzog

Israel otorgará su máxima distinción
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los decoradores ya no ponen

Los decoradores ya no ponen cojines en los sofás: esta es la nueva tendencia

Asesinó a su pareja frente a sus hijos en Virrey del Pino y confesó el crimen por teléfono

‘La Promesa’, avance semanal del 13 al 16 de octubre:

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

La primera imagen de dos de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días de cautiverio

INFOBAE AMÉRICA
La Cruz Roja entrega al

La Cruz Roja entrega al Ejército de Israel a los siete primeros rehenes liberados por Hamás

Las nominaciones evidencian la ruptura total de Gloria Camila e Iván González: "Me retó"

Reyes Rigo y otros cinco miembros de la segunda flotilla a Gaza aterrizan en el aeropuerto de Madrid

Fuertes lluvias y tormentas activan hoy la alerta en Aragón, Baleares, C-LM, Cataluña, Navarra, La Rioja y C. Valenciana

Windows 10 perderá mañana el soporte oficial: así puedes extender las actualizaciones de seguridad un año sin coste

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años

Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude

Revelan detalles de las últimas semanas de Diane Keaton antes de su muerte: “Estaba muy delgada”

La estrella de Broadway, Joshua Henry compartió sus claves para tener una voz destacada con ejercicios pliométricos

Josh Brolin reflexionó sobre cómo la vulnerabilidad potencia su carrera actoral: “Siento mucho miedo. Y eso me gusta”