Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Los vi bien, no se los veía de cuerpo entero pero ellos dijeron que estaban bien”

Los hermanos Cunio hablaron con su madre (X)

Desde Tel Aviv.- La noche resultó interminable para Silvia Cunio, quien aguardó sin dormir la noticia que había esperado durante dos años: el inminente reencuentro con sus hijos Ariel y David, secuestrados durante más de dos años por el grupo terrorista Hamas. “No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi”, expresó Silvia tras recibir el primer contacto telefónico de sus hijos.

La llamada, que inicialmente generó confusión y sorpresa, se transformó en un momento de júbilo familiar. Silvia relató que, al principio, rechazó la videollamada porque desconocía el número, pero cuando volvió a sonar el teléfono y atendió, la imagen de Ariel y David apareció en la pantalla. “Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí”, subrayó en una conversación organizada por Fuente Latina.

Es que Ariel y David aún no fueron liberados pero, por razones que no se conoce con exactitud, pudieron comunicarse con sus familias. Lo mismo ocurrió con otros rehenes.

La reacción en casa fue inmediata: “De repente los veo a ellos y los chicos todos acá gritando, mis hijos, mi marido, la esposa de David”.

En ese primer intercambio, Silvia pudo percibir el estado de ánimo y salud de Ariel y David. Aunque no logró verlos completamente, transmitió tranquilidad sobre su situación: “Yo los vi bien, pero no lo vi físicamente todo, pero ellos dijeron que estaban bien”. Ante la pregunta sobre su fortaleza física, Silvia respondió con alivio: “Sí, sí, sí, sí. No sé, porque no los vi caminando, pero están paraditos y hablando conmigo y hablando con todos”, agregó aun con mucho nerviosismo pero también con una felicidad desbordante.

En desarrollo...