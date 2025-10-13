EN VIVO: La Cruz Roja está en camino al punto de encuentro con Hamas para recibir a los rehenes

Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que aún permanecen en manos del grupo terrorista Hamas serán liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.
De acuerdo con The Jerusalem Post, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prevén que los 20 rehenes vivos comiencen a regresar al país alrededor de las 9 de la mañana (hora local) desde tres puntos designados: Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur.
Una vez confirmada su estabilidad, los rehenes pasarán de la custodia de la Cruz Roja a las fuerzas especiales israelíes, luego serán trasladados a la base Reim y posteriormente a los hospitales Shiba, Ichalov y Beilinson.
Mientras tanto, la ciudad egipcia de Sharm el Sheij se alista para recibir la Cumbre de Paz sobre Gaza, convocada para el mismo día y copresidida por Donald Trump y Abdelfatá al Sisi. Según la Presidencia de Egipto, más de 20 líderes internacionales confirmaron su asistencia al encuentro, cuyo propósito es sellar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra una etapa de estabilidad en Oriente Medio.
El plan contempla además la ampliación del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Hamas dispone de plazo hasta el mediodía del lunes para entregar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que permanecen en la Franja.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del acuerdo entre Israel y Hamas:
El grupo terrorista había dicho a la organización internacional que las liberaciones comenzarán a las 8, hora local. Cientos de israelíes aguardan en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv
El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este lunes que concederá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Medalla Presidencial de Honor de Israel, el reconocimiento civil más alto del país, por su participación en la liberación de rehenes desde Gaza y su papel en los esfuerzos para poner fin al conflicto.
El grupo terrorista Hamas informó al Comité Internacional de la Cruz Roja que la entrega de los rehenes se llevará a cabo después de las 8:00 a.m., hora local, desde los tres puntos diferentes en la Franja de Gaza, según informó el periódico saudí Asharq, citando a una fuente familiarizada con los detalles.
De acuerdo al reporte, la operación de intercambio se llevará a cabo de manera simultánea, y Hamas ha recibido una nueva lista con los nombres de los prisioneros palestinos que serán liberados, añadió la fuente.
Según él, los mediadores continúan trabajando hasta el último minuto para mejorar la lista, que no incluye nombres de altos terroristas como Marwan Barghouti.
Algunas familias que viven lejos del sur de Israel han recibido mensajes para comenzar a dirigirse a la base de Re’im, en la frontera con Gaza, antes de la esperada liberación de sus seres queridos, de acuerdo a lo informado por el canal 12 de noticias.
Según ese medio, las liberaciones se llevarán a cabo en dos partes. La primera será a las 8 am, hora local, con la entrega de algunos cautivos vivos desde el centro de la Franja de Gaza. Dos horas más tarde, a las 10 am, serán liberados los rehenes restantes de Khan Younis y otras áreas.
Cientos de personas se concentraron este domingo en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, un lugar cargado de tensión ante la inminente liberación de los secuestrados por Hamás, prevista para la madrugada del lunes.
“Hemos venido porque sentimos que este es el lugar donde hay que estar. Es mucho mejor que estar pendientes de lo que publican en internet”, afirmó a la agencia EFE Rut, madre israelí que asiste con sus cinco hijos para brindar apoyo.
En esta emblemática plaza, las familias de las víctimas establecieron su base tras la tragedia del 7 de octubre de 2023. Las banderas estadounidenses ondean, mientras todos esperan que sea la última noche de angustia.
El contador que marca los segundos desde el secuestro de 250 rehenes resalta con cifras rojas la espera nacional: el retorno de los cuarenta y ocho secuestrados que permanecen en manos de las milicias, anunciado para antes del mediodía del lunes. De ese grupo, se calcula que solo veinte siguen con vida.
“Decir que estoy emocionada es la mejor palabra para describir cómo me encuentro”, expresó Rut. “Emocionada abarca todas las sensaciones: alegría, tensión, duelo, esperanza y sospecha. Todas llegan juntas”, agregó.
El ambiente es un mosaico de emociones que se refleja en la explanada. A diferencia de años anteriores, se observa la presencia de sectores judíos religiosos y ultraortodoxos que celebran con bailes la coincidencia del acontecimiento con la festividad de los Tabernáculos.
La fecha adquiere un significado especial: el último día de la semana de Sucot, una festividad donde celebrar es obligatorio según la tradición, coincide con la liberación de los rehenes y con el segundo aniversario exacto de su abducción, de acuerdo con el calendario judío.
Desde Tel Aviv.- Dos años después del brutal ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, se espera que en las próximas horas el grupo terrorista palestino libere a los rehenes que permanecen secuestrados en Gaza.
Desde Tel Aviv.-El ejército israelí ha completado los preparativos para recibir a los rehenes israelíes -vivos y muertos- que se espera sean liberados por los terroristas de Hamas en las próximas horas, según informó el corresponsal militar de radio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Doron Kadosh.
El primer ministro británico anunciará que el Reino Unido asumirá un “papel principal” en la reconstrucción de Gaza en la nueva etapa posterior al conflicto, durante la cumbre convocada en Egipto para la firma del plan de paz. Así lo adelantó un comunicado difundido por Downing Street este domingo.
“Hoy es la primera y más crucial fase para poner fin a esta guerra y ahora debemos cumplir la segunda fase en su totalidad”, señalará Starmer, según la nota oficial de su oficina.
El mandatario británico subrayará que el Reino Unido respaldará la etapa siguiente de las negociaciones para asegurar la implementación completa del plan de paz, “de modo que las personas de ambos lados puedan reconstruir sus vidas con seguridad”.
En el mismo anuncio, Starmer dará a conocer un paquete de ayuda por 20 millones de libras (casi 23 millones de euros), que se canalizará a través de UNICEF y entidades humanitarias, con el objetivo de garantizar que los servicios de agua, saneamiento e higiene lleguen a decenas de miles de civiles en toda Gaza.
La cumbre, que tendrá lugar este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, estará copresidida por el presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Asistirán cerca de veinte líderes internacionales, quienes participarán en una “ceremonia de firma” que ratificará el plan de paz planteado tras más de dos años de conflicto.
Posteriormente al encuentro, Starmer será anfitrión de una conferencia de tres días en el Reino Unido dedicada a la recuperación y la reconstrucción de Gaza, según informó Downing Street.
El Reino Unido asumirá tareas en las fases diplomática y humanitaria, comprometiéndose a liderar esfuerzos multilaterales en la región. Con este anuncio, Downing Street destaca la participación clave británica frente a la comunidad internacional.
Un funcionario militar israelí afirmó que no se espera que todos los rehenes fallecidos, que estaban en manos de los terroristas de Hamas en Gaza, sean devueltos a Israel el lunes.
“Lamentablemente, anticipamos que no todos los rehenes caídos serán devueltos mañana”, dijo el funcionario a los periodistas durante una rueda de prensa el domingo por la noche.
Más temprano el domingo, Shosh Bedrosian, portavoz de la oficina del primer ministro, había dicho que se establecería un “organismo internacional” para localizar los restos de los cautivos que no sean devueltos como parte del intercambio del lunes.