EN VIVO: La Cruz Roja está en camino al punto de encuentro con Hamas para recibir a los rehenes

Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que aún permanecen en manos del grupo terrorista Hamas serán liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

De acuerdo con The Jerusalem Post, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prevén que los 20 rehenes vivos comiencen a regresar al país alrededor de las 9 de la mañana (hora local) desde tres puntos designados: Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur.

Una vez confirmada su estabilidad, los rehenes pasarán de la custodia de la Cruz Roja a las fuerzas especiales israelíes, luego serán trasladados a la base Reim y posteriormente a los hospitales Shiba, Ichalov y Beilinson.

Los israelíes aguardan la liberación de los rehenes en Gaza (REUTERS/Hannah McKay)

Mientras tanto, la ciudad egipcia de Sharm el Sheij se alista para recibir la Cumbre de Paz sobre Gaza, convocada para el mismo día y copresidida por Donald Trump y Abdelfatá al Sisi. Según la Presidencia de Egipto, más de 20 líderes internacionales confirmaron su asistencia al encuentro, cuyo propósito es sellar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra una etapa de estabilidad en Oriente Medio.

El plan contempla además la ampliación del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Hamas dispone de plazo hasta el mediodía del lunes para entregar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que permanecen en la Franja.