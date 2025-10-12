Crece la tensión en Israel: la visita relámpago de Trump y el temor de los familiares de los rehenes

La cuenta regresiva para el canje de rehenes entre Israel y Hamas mantiene en vilo a Israel (Reuters)

Desde Tel Aviv.- “Estoy tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo”, repite sin hacer contacto visual uno de los rehenes liberados tras casi 500 días de cautiverio. Pronuncia la frase en voz alta, intentando convencerse y convencer a quienes lo escuchan... Es que la tensión crece en Israel y en toda la región. Ya comenzó a correr la cuenta regresiva de las próximas 24/36 horas consideradas determinantes para el acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Todo lo que tiene que suceder de aquí en más debe encajar como una pieza hecha a medida para que no vuele el futuro por los aires.

Las Fuerzas de Defensa de Israel ya iniciaron la retirada a la línea demarcada acordada (“Nadie entra a Gaza, eso está cerradísimo”, aseguran a Infobae), y ahora el grupo terrorista tiene que entregar a los 48 rehenes, a los vivos y a los muertos. Todo esto tiene que ocurrir antes de que el norteamericano haga su visita relámpago a Israel para recoger los frutos de su victoria. Si todo sale como lo planeado, o más o menos parecido, será el mayor éxito geopolítico de Trump.

Mientras, la ansiedad y el temor dominan entre las familias de los secuestrados, que esperan noticias definitivas sobre el destino de sus seres queridos.

El acuerdo incluye la liberación de 48 rehenes israelíes a cambio de unos 2.000 prisioneros palestinos (Reuters)

Visita relámpago

Trump aterrizará en el aeropuerto Ben Gurion mañana lunes a las 9:20 donde se realizará una breve ceremonia oficial antes de que el mandatario se dirija a la Knéset, el Parlamento israelí. Allí, el presidente estadounidense mantendrá una reunión privada con el primer ministro Benjamín Netanyahu y posteriormente ambos se encontrarán con familiares de los rehenes en el Salón Chagall del Parlamento.

La visita relámpago de Donald Trump a Israel se transforma en el eje geopolítico de la jornada (Europa Press)

El discurso de Trump ante el pleno, programado para las 11, marcará el punto culminante de una visita que, de acuerdo con la agenda difundida, no superará las cuatro horas y concluirá a más tardar a las 13. Para entonces, el intercambio de secuestrados por presos palestinos tiene que estar concretado.

Foto tomada desde un drone en la «plaza de los rehenes» donde anoche se reunieron cerca de 500.000 personas (Reuters)

De Israel, el norteamericano volará a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde más de 20 líderes mundiales, entre ellos los mandatarios de Reino Unido, Italia, España y Francia, confirmaron su asistencia a la cumbre copresidida por Trump y el mandatario egipcio Abdelfatá al Sisi. El objetivo central del encuentro es firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y siente las bases para una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio. Sin embargo, ni Israel ni Hamas participan en la cumbre...

El acuerdo de canje prevé la liberación de los 48 rehenes israelíes vivos y muertos a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos. Hamas aseguró que comenzará a liberar a los cautivos en la mañana del lunes, en una operación coordinada por la Cruz Roja Internacional.

El precedente de la guerra de 2014 revive el temor de las familias de no recuperar los restos de sus seres queridos (Reuters)

El Servicio Penitenciario de Israel confirmó el traslado de 250 prisioneros palestinos a las cárceles de Ofer y Ketziot, donde permanecerán hasta que las autoridades israelíes den la orden de proceder con el intercambio. El acuerdo estipula que todos los rehenes, vivos o fallecidos, deben ser entregados antes de las 12:30 del lunes, aunque la hora exacta depende de la logística de Hamas y podría conocerse solo unas horas antes. La operación podría realizarse mediante una entrega simultánea desde varios puntos de Gaza o desde un único lugar de concentración. Tampoco se descarta que sea escalonada, de a grupos, pero siempre dentro del plazo.

Lo que nadie dice, pero todos ya saben es que se entregarán a todos los vivos, pero que vuelvan todos los muertos no es seguro.

El temor de los familiares

En la Plaza de los rehenes, la incertidumbre y el dolor se mezclan con la esperanza. Entre los familiares de los secuestrados, el temor sobre el destino de los cuerpos de los rehenes fallecidos se ha vuelto ineludible. La tradición judía otorga especial importancia a la sepultura de los restos, y Hamas, consciente de ello, se llevó cadáveres durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, abordó este temor con las familias de los secuestrados durante su encuentro de ayer a la noche antes de hablar ante 400.000 personas en una Plaza de los rehenes que rebasaba de esperanza.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, habla en la «plaza de los rehenes», flanqueado por Jared Kushner e Ivanka Trump (Reuters)

El norteamericano fue directo y adelantó lo que ya cobraba fuerza por canales informales: podría resultar muy difícil localizar algunos de los cuerpos.

Hamas lleva días con ese paraguas abierto... A través de sus voceros deslizó en más de una oportunidad que no podrá encontrar todos los restos en el plazo acordado. La inteligencia israelí cree que entre siete y quince cuerpos podrían no ser recuperados, aunque no existe confirmación oficial.

Ruby Chen, padre del rehén estadounidense-israelí fallecido Itay Chen, cuyo cuerpo está en poder de Hamas en la Franja de Gaza (Reuters)

Ruby Chen, cuyo hijo Itay Chen figura entre los rehenes fallecidos, fue uno de los primeros que alzó la voz y puso en palabras el temor de no recuperar a su hijo. “Estoy feliz por las familias que abrazarán a sus seres queridos, pero con el peso de la pérdida”, afirmó con valentía en la Plaza de los Rehenes anoche. Chen recordó el precedente de la guerra de 2014, cuando el gobierno israelí no logró repatriar los restos de soldados caídos, y pidió garantías de que esta vez no se repetirá la historia.

Jared Kushner, yerno de Trump y parte del equipo negociador, también se dirigió a los presentes: “No vamos a celebrar esta noche. Vamos a celebrar el lunes”.

Segunda fase

Los palestinos se dirigen a la ciudad de Gaza a través del llamado «corredor de Netzarim» desde Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza (Reuters)

El plan de Trump contempla, además, la retirada gradual de las fuerzas israelíes de las ciudades de Gaza, que serían reemplazadas por una fuerza multinacional integrada por Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, bajo la coordinación de un centro de mando liderado por Estados Unidos en Israel. La reconstrucción del enclave y la creación de una nueva administración en Gaza forman parte de la hoja de ruta, con el ex primer ministro británico Tony Blair propuesto como líder interino.

En el plano regional, la cumbre de Sharm el Sheij avanza sin la presencia de los actores centrales del conflicto. Hossam Badran, miembro del buró político del grupo terrorista Hamas, calificó de “absurda” la propuesta de expulsar a miembros de la organización de Gaza. En declaraciones para AFP anticipó que las negociaciones sobre la segunda fase del plan de Trump serán complejas y advirtió que Hamas está preparado para retomar la lucha si fracasa el acuerdo.

Por su parte, el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, anunció a Al-Arabiya que se reunirá con Tony Blair para discutir la administración interina de Gaza, aunque la implementación de esta parte del plan aún no ha sido acordada con Israel ni con Hamas.

En Gaza, el cese el fuego permitió que decenas de miles de desplazados emprendieran el regreso a sus hogares, solo para encontrar la mayoría de ellos completamente destruidos. La devastación en la franja y la magnitud de la crisis humanitaria añaden presión a la comunidad internacional para avanzar en la reconstrucción y garantizar la estabilidad futura.

Se espera que en las próximas horas comiencen los envíos organizados por la ONU y otras agencias, que incluye hasta 600 camiones diarios con víveres y suministros médicos. La UNRWA asegura que dispone de reservas suficientes para alimentar a la población de Gaza durante tres meses. Además, hay decenas de miles de toneladas de ayuda listas en países vecinos como Egipto y Jordania.

Las próximas 24 horas son claves en la región. En Israel, las familias de los rehenes oscilan entre la esperanza y el dolor, conscientes de que el desenlace de este proceso abre otro en el que nadie quiso entrar aún: los secuestrados ya liberados contaron poco de lo que vivieron en los túneles de Gaza. Muchos de ellos callaron las torturas públicamente por respeto a quienes aún no habían recuperado a sus seres queridos. Pero cuando todos los que pasaron por el infierno del secuestro vuelvan, empieza otra etapa: se abrirá una caja de Pandora muy dolorosa.