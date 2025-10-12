Mundo

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Hussein al Sheikh sostuvo un encuentro en Amán con el ex primer ministro británico horas antes de la ceremonia en Egipto donde se firmará el plan de paz impulsado por Estados Unidos

El vicepresidente del Estado de Palestina, Hussein al Sheikh, se reunió este domingo en Amán con el ex primer ministro británico Tony Blair para abordar “el día después” de la guerra en la Franja de Gaza, en la víspera de la cumbre que acogerá la ciudad egipcia de Sharm el Sheik para firmar el plan de paz.

“Hoy me he reunido con Tony Blair para hablar sobre el día después de la guerra y los esfuerzos destinados a que las iniciativas del presidente (estadounidense, Donald) Trump, cuyo objetivo es poner fin a la guerra y establecer una paz duradera en la región, sean un éxito”, anunció Al Sheikh.

El también vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) confirmó en un escueto mensaje en su perfil oficial de X su disposición a colaborar con ambos mandatarios y demás implicados en las negociaciones “para consolidar el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes y prisioneros, y luego comenzar con la recuperación y la reconstrucción”.

“Hemos destacado la importancia de poner fin al debilitamiento de la Autoridad Palestina, y en especial de restituir los ingresos palestinos retenidos y evitar que se socave la solución de dos Estados, con vistas a una paz global y duradera de conformidad con la legitimidad internacional”, concluyó en su mensaje acompañado de una fotografía sentado junto a Blair.

Este encuentro se da mientras la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheik se prepara para acoger mañana la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, un evento al que asistirán numerosas autoridades mundiales y que, según promete, pondrá fin a más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

El encuentro estará copresidido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente estadounidense, que llegará a Egipto tras pasar por Israel, e incluirá la participación de líderes de más de veinte países, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El plan de paz

Un hombre camina junto a
Un hombre camina junto a banderas de Kuwait, Egipto, Arabia Saudita y Estados Unidos, antes de la cumbre internacional sobre Gaza, en el balneario de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, Egipto, el 12 de octubre de 2025. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El plan estadounidense, presentado esta semana por la Casa Blanca, incluye en su primera fase el fin inmediato de las operaciones militares, la retirada progresiva de las tropas israelíes del enclave, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza -vivos o muertos- a cambio de prisioneros palestinos.

Asimismo, contempla una siguiente fase en la que se creará un comité palestino tecnocrático y “apolítico” que administre temporalmente la Franja bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional, el denominado “Consejo de la Paz”, presidido por Trump y con la participación de Blair.

El plan prevé una desmilitarización total del enclave con la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización, con participación árabe e internacional, encargada de mantener la seguridad y entrenar a las fuerzas policiales palestinas bajo la supervisión del Consejo de Paz.

Aunque el alto el fuego acordado entre Israel y Hamas se mantiene desde el viernes, Hamas ha rechazado de momento comprometerse al desarme total, mientras en Israel algunos sectores de la coalición de gobierno y la oposición expresan su oposición a la retirada militar y a la liberación de prisioneros palestinos.

De hecho, Israel aún no ha publicado la lista de los 2.000 presos que debería empezar a liberar el lunes.

Aun así, la Administración Trump confía en que la cita de Sharm el Sheik marque “el inicio de una nueva era de paz regional” y siente las bases para un proceso más amplio de reconciliación entre Israel y el mundo árabe.

