EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

Marco Rubio exigió la liberación de los pastores cristianos detenidos en China (EFE/EPA/Graeme Sloan)

Estados Unidos exigió al régimen chino que ponga en libertad inmediatamente a varios pastores cristianos evangélicos detenidos el pasado viernes en Beijing y varias partes del país.

Entre los detenidos se encuentra el pastor Ezra Jin, de la Iglesia de Sion, según informó su hija, Grace Jin, a Fox News. Pastor Ezra Jin of Zion, junto a otros 30 líderes religiosos o empleados de la iglesia en la capital de China, así como en Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Beihai, Jiaxing o Huangdao.

El régimen de Xi Jinping no se ha pronunciado oficialmente al respecto pero es habitual esta clase de detenciones contra religiosos que deciden no registrar su actividad para defenderse de lo que denuncian como una persecución de las autoridades.

En respuesta, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha condenado las “redadas” efectuadas por el Partido Comunista chino como un “ejemplo de su hostilidad hacia los cristianos que rechazan la interferencia del partido en su fe y eligen rendir culto en iglesias sin registrar”.

“Hacemos un llamamiento al PCCh para que libere inmediatamente a los líderes religiosos detenidos y permita que todas las personas de fe, incluidos los miembros de las iglesias domésticas, participen en actividades religiosas sin temor a represalias”, ha concluido Rubio en su comunicado.

Foto suministrada por el pastor Sean Long de la Iglesia de Sión que muestra a la policía allanando la casa del pastor Sun Cong en Beijing, China el 10 de octubre del 2025. (Sean Long via AP)

“Este es un momento muy perturbador y angustioso”, declaró Sean Long, pastor chino de la Iglesia Sión que actualmente estudia en Estados Unidos a The Associated Press por teléfono. “Esta es una brutal violación de la libertad religiosa, consagrada en la Constitución china. Queremos que nuestros pastores sean liberados de inmediato”.

Long dijo que se enteró de los arrestos a través de docenas de líderes de iglesias ubicados en China que publicaron fotos y videos de la policía ingresando a los espacios de la iglesia en un chat grupal en línea.

La Iglesia Sión es una de las iglesias clandestinas o domésticas más grandes, sin registro ante las autoridades chinas. Desafían las restricciones del gobierno chino que exigen a los creyentes celebrar sus cultos únicamente en congregaciones registradas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el Ministerio de Seguridad Pública, el Departamento de Asuntos Religiosos y la policía de Beihai no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, Beijing ha reprimido duramente a las congregaciones cristianas independientes durante la última década, destruyendo cruces, quemando Biblias, clausurando iglesias y obligando a sus fieles a firmar documentos de renuncia a su fe. Las autoridades chinas han impulsado la “sinización” de la religión exigiendo lealtad al Partido Comunista, oficialmente ateo, y eliminando cualquier desafío a su poder sobre la vida de las personas.

El presidente de China, Xi Jinping. REUTERS/Maxim Shemetov

Muchas iglesias clandestinas fueron blanco de ataques durante la represión nacional de 2018, y el santuario principal de la Iglesia Sión fue clausurado. Sin embargo, durante la pandemia de coronavirus, la membresía de la Iglesia Sión aumentó tras celebrar sesiones de oración en línea, atrayendo a creyentes que no podían asistir al culto en las iglesias autorizadas por el gobierno, que a menudo cerraban sus puertas debido a las restricciones por la pandemia.

La membresía de la iglesia creció de aproximadamente 1.500 en 2018 a quizás 5.000 o más miembros hoy, dijo Long, con más de 100 lugares de culto en apartamentos, restaurantes e incluso bares de karaoke en alrededor de 40 ciudades en toda China.

Otras iglesias clandestinas en China también han estado bajo presión en los últimos meses.

En mayo, el pastor de la Iglesia Luz de Sión en Xi’an, al este de China, fue detenido. En junio, diez miembros de la Iglesia del Candelabro Dorado, en la provincia occidental de Shanxi, fueron condenados a prisión tras ser arrestados hace cuatro años.

“Estamos presenciando la ola de persecución más extensa y coordinada contra las iglesias domésticas independientes urbanas en China en más de cuatro décadas”, dijo Bob Fu, fundador del grupo religioso estadounidense China Aid, que también informó sobre los arrestos de la Iglesia de Sión.

Grace dijo que su padre, el pastor Jin, había traído a su familia a Estados Unidos después de que las autoridades atacaran la Iglesia Sión en 2018. Pero decidió regresar a pesar de los riesgos. No ha visto a su padre en seis años, dijo.

“Sentía que, como pastor, debía estar con el rebaño”, dijo, conteniendo las lágrimas. “Siempre había estado preparado para algo así”.

(con información de EP y AP)