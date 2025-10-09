Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El momento en que un avión de Azerbaijan Airlines se estrella en Kazajistán

El presidente ruso Vladimir Putin admitió el jueves por primera vez que su país tuvo responsabilidad en el accidente de un avión de pasajeros azerbaiyano en 2024, describiéndolo como una “tragedia” en un intento por aliviar las tensiones entre ambas naciones.

El avión de Azerbaijan Airlines se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre, matando a 38 de las 67 personas a bordo, después de ser desviado de un aterrizaje programado en la ciudad rusa sureña de Grozny, capital regional de la república rusa de Chechenia.

El lugar donde se estrelló un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines cerca de la ciudad de Aktau, Kazajistán. 25 de diciembre de 2024. (REUTERS/Azamat Sarsenbayev/archivo)

En una reunión con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev en Dushanbé, capital de Tayikistán, donde ambos asistían a una cumbre de naciones ex soviéticas, Putin dijo que Rusia había desplegado dos misiles para destruir drones ucranianos la mañana del incidente, y que explotaron “a pocos metros” de la aeronave.

“Los dos misiles que se dispararon no impactaron directamente la aeronave. Si eso hubiera ocurrido, se habría estrellado en el lugar”, dijo Putin. El presidente ruso explicó que las defensas aéreas rusas atacaron el avión azerbaiyano debido a un “mal funcionamiento técnico”, añadiendo que los dos misiles explotaron a solo 10 metros del jet de pasajeros. Los drones ucranianos han atacado regularmente en el interior profundo de Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, durante su reunión en Dusambé, Tayikistán, el 9 de octubre de 2025. (Sputnik/Grigory Sysoev/Pool vía REUTERS)

Según Putin, los controladores de tráfico aéreo rusos aconsejaron al piloto intentar un aterrizaje en la ciudad rusa de Makhachkala, pero el piloto en cambio intentó aterrizar en su aeropuerto de origen y luego en Kazajistán, donde el avión se estrelló.

El presidente ruso prometió castigar a los responsables y proporcionar compensación. “Rusia hará todo lo necesario en casos tan trágicos para proporcionar compensación, y las acciones de todos los funcionarios serán evaluadas legalmente”, dijo Putin.

“Por supuesto, estas palabras relacionadas con esta tragedia, destinadas a apoyar, apoyar moralmente, a las familias no resuelven el problema principal: No podemos devolver la vida a quienes murieron como resultado de la tragedia”, agregó Putin.

Las autoridades azerbaiyanas habían dicho que el jet fue alcanzado accidentalmente por fuego ruso, luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajistán, donde se estrelló.

En esta imagen tomada de un video publicado por el gobierno de la región de Mangystau, los restos del avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines en el suelo cerca del aeropuerto de Aktau, Kazajistán, el miércoles 25 de diciembre de 2024. (Gobierno de la región de Mangystau vía AP)

Aliyev había acusado previamente a Rusia de intentar ocultar la verdadera causa del accidente. Días después del accidente, Putin se disculpó con Aliyev por lo que llamó un “incidente trágico” pero se abstuvo de reconocer responsabilidad. Aliyev, por su parte, criticó a Moscú por tratar de “silenciar” el incidente.

El jueves, Aliyev agradeció a Putin por proporcionar “información detallada sobre la tragedia”, según un comunicado del Kremlin. “Me gustaría agradecerle por mantener la situación bajo su control personal”, dijo el líder azerbaiyano.

Aliyev señaló que tuvieron la oportunidad de discutir una agenda bilateral “amplia y positiva”, expresando la esperanza de que “los mensajes que estamos enviando hoy a nuestras sociedades tendrán una respuesta positiva”.

Putin expresó esperanza en superar la tensión entre los países y reconstruir completamente los lazos. “Espero que nuestra cooperación no solo se restaure, sino que continúe en el espíritu de nuestras relaciones, el espíritu de nuestra alianza”, dijo.

Las declaraciones iniciales de la agencia de transporte aéreo de Rusia sugirieron que el avión, un Embraer 190, se vio obligado a desviarse después de un impacto de ave.

El manejo del incidente por parte de Rusia agravó dramáticamente las relaciones con Azerbaiyán, un estado postsoviético rico en petróleo con vínculos históricamente estrechos con Moscú. La controversia sobre el accidente ha perturbado los lazos previamente cálidos entre Moscú y Bakú. Sus relaciones se desestabilizaron aún más por las muertes de azerbaiyanos étnicos detenidos por la policía en una ciudad rusa en junio y una serie de arrestos de rusos en Azerbaiyán.

El vuelo de Azerbaijan Airlines volaba desde Bakú cuando se preparaba para aterrizar en Grozny el 25 de diciembre de 2024.