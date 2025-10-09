Mundo

El gobierno de Madagascar responde con fuerza ante la ola de protestas y deja decenas de heridos

La represión policial en Antananarivo incluyó el uso de vehículos blindados y munición no letal contra jóvenes manifestantes que exigen cambios profundos en el sistema y rechazan las medidas conciliadoras del presidente Rajoelina

Guardar
Manifestantes se paran sobre un
Manifestantes se paran sobre un contenedor de basura de acero mientras bloquean una carretera durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de energía y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 9 de octubre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Miles de manifestantes antigubernamentales marcharon el jueves por la capital de Madagascar. Varios de ellos resultaron heridos cuando la policía reprimió la última protesta juvenil de las últimas dos semanas.

La nueva manifestación se produjo después de que el movimiento de la Generación Z convocara una huelga general y rechazara los intentos del presidente Andry Rajoelina de calmar las tensiones que sacuden la isla del océano Índico.

El mandatario ha nombrado a un nuevo primer ministro y ha llamado al diálogo para sofocar las protestas casi diarias que estallaron el 25 de septiembre. Los disturbios se desencadenaron por la indignación ante los prolongados cortes de electricidad y agua, y evolucionaron hacia un movimiento antigubernamental más amplio.

Las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes con vehículos blindados el jueves, disparando gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las primeras 1.000 personas que se congregaron cerca del lago Anosy y comenzaron a marchar hacia los jardines de Ambohijatovo, según pudieron comprobar periodistas de AFP.

Posteriormente, estallaron enfrentamientos callejeros entre la policía y los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras. Un periodista de AFP observó que el gas lacrimógeno lanzado cerca de una maternidad obligó al personal de enfermería a trasladar a bebés prematuros a la parte trasera del edificio.

Un agente de la policía
Un agente de la policía antidisturbios dispara una bomba de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 9 de octubre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Al menos cuatro personas resultaron heridas por balas de goma y dos por proyectiles de granadas aturdidoras, según reporteros de AFP sobre el terreno y dos organizaciones médicas locales. Un hombre quedó inconsciente en el suelo tras ser perseguido y brutalmente golpeado por las fuerzas de seguridad en el distrito vecino de Anosibe antes de ser evacuado por la Cruz Roja.

El grupo de monitoreo de conflictos ACLED afirmó que septiembre registró el segundo nivel más alto de protestas en Madagascar desde que comenzó a recopilar datos en 1997, superado solo por un aumento repentino antes de las elecciones de 2023.

“El problema es el sistema”

Manifestantes se reúnen cerca de
Manifestantes se reúnen cerca de una fogata durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 9 de octubre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Cientos de manifestantes marcharon nuevamente por la gran ciudad costera sureña de Toliara el jueves, según informes.

“Seguimos luchando”, dijo Heritiana Rafanomezantsoa, ​​una de las manifestantes en Antananarivo. “El problema es el sistema. Nuestras vidas no han mejorado desde que nos independizamos de Francia“, declaró a AFP la joven de 35 años.

La estudiante Niaina Ramangason calificó a Rajoelina, quien llegó al poder tras un levantamiento en 2009, como “egoísta”. “Hace promesas, pero no las cumple. Ya no creo en él”, declaró la joven de 20 años.

Tras adoptar inicialmente un tono conciliador y destituir a todo su gobierno, Rajoelina nombró a un militar como primer ministro el 6 de octubre. Afirmó que el país “ya no necesita disturbios” y optó por realizar los primeros nombramientos de su nuevo gabinete en los ministerios de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Policía Armada.

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil manifestaron el jueves su preocupación por una deriva militar en el gobierno del país, en lugar de una búsqueda de apaciguamiento y el fin de la represión.

Número de muertos

Médicos ayudan a una mujer
Médicos ayudan a una mujer herida durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 9 de octubre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Naciones Unidas declaró el 29 de septiembre que al menos 22 personas habían muerto en los primeros días de protestas, cifra que Rajoelina cuestionó el miércoles.

“Se han confirmado 12 muertes, y todas eran saqueadores y vándalos", declaró al canal de televisión francófono Reunion La Première.

La oficina de derechos humanos de la ONU indicó que algunas de las 22 víctimas eran manifestantes o transeúntes asesinados por las fuerzas de seguridad, mientras que otras murieron en la violencia desatada por bandas criminales y saqueadores tras las manifestaciones.

Veintiocho manifestantes han sido remitidos a la fiscalía para presentar cargos formales, según informaron sus abogados el miércoles. Cinco se encuentran en prisión preventiva en la prisión de Tsiafahy, una cárcel descrita por Amnistía Internacional como superpoblada e “infernal”.

El movimiento de protesta ha emitido una lista de demandas para Rajoelina que incluye una disculpa pública por la violencia sufrida, pero no menciona sus anteriores peticiones de dimisión.

A pesar de la riqueza de sus recursos naturales, casi tres cuartas partes de la población de Madagascar, de 32 millones de habitantes, vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2022, según cifras del Banco Mundial. El PIB per cápita de la isla del océano Índico cayó de 812 dólares en 1960 a 461 dólares en 2025, según el Banco Mundial.

Temas Relacionados

Madagascar

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que cada narcolancha destruida llevaba suficiente droga para matar a “25.000 estadounidenses”

El mandatario comparó los cargamentos incautados en el Caribe con “un vagón de metro cargado de drogas” y defendió el despliegue militar frente a Venezuela

Donald Trump aseguró que cada

China sumó nuevos elementos a su lista de control y refuerza las restricciones a la exportación de tierras raras

La iniciativa del gigante asiático afecta a materiales clave usados en la fabricación de dispositivos electrónicos, autos eléctricos, motores de reacción e industrias de defensa, incrementando requisitos para las empresas globales

China sumó nuevos elementos a

Zelensky acusó a Rusia de sembrar el “caos” con ataques a la red energética

Moscú intensificó los bombardeos contra instalaciones energéticas y ferroviarias ucranianas, provocando cortes de electricidad. Kiev ordenó la evacuación de menores de Kramatorsk ante el avance ruso y el aumento de ataques con drones

Zelensky acusó a Rusia de

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

La presidenta de la Comisión Europea salió fortalecida del tercer intento de destitución, al obtener más respaldo que en julio. Ambos pedidos criticaban su gestión de los acuerdos comerciales y de la guerra en Gaza

Von der Leyen superó dos

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La firma británica DEEP planea lanzar Vanguard, su primer refugio subacuático impreso en 3D, como parte de una estrategia para revolucionar la exploración oceánica

Una empresa tecnológica prepara un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Necesitaba plata, necesitaba drogarme”, dijo

“Necesitaba plata, necesitaba drogarme”, dijo el acusado de tapar el pozo donde enterraron a Brenda, Morena y Lara

Un hombre olvidó su mochila en el velorio de un rabino y puso en alerta a la Policía de la Ciudad

¡Sí tembló! Estos son los más de 5 mil sismos que ocurrieron durante septiembre de 2025 en México, según la UNAM

Fico Gutiérrez culpó a Petro de desmanes en protesta del 7 de octubre en Medellín: “Quiere volver a incendiar a Colombia”

La Andi alertó sobre déficit de gas asegurado por empresas para 2026: “Vamos a tener problemas de costos”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que cada

Donald Trump aseguró que cada narcolancha destruida llevaba suficiente droga para matar a “25.000 estadounidenses”

Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza

Tribunal de apelaciones en Texas pausa la ejecución de un hombre por la muerte de su hija

Citi rechaza la oferta del Grupo México para adquirir el 100 % de Banamex

Soldados de Guardia Nacional de Texas se movilizan en centro de detención ICE en Chicago

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas de

Estas son las películas de conciertos más taquilleras de todos los tiempos: Taylor Swift, Michael Jackson y más

La creadora de Grey’s Anatomy confiesa la muerte que más le dolió: “Fue algo muy difícil de hacer”

VIDEO: Una streamer transmitió su parto en vivo y reunió a más de 30.000 espectadores en Twitch

Julia Roberts se sinceró sobre el impacto de “personas crueles” al inicio de su carrera: “La inseguridad puede ser paralizante”

Victoria Beckham y su “época oscura”: la crisis que casi arruina su marca y afectó su matrimonio