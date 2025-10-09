Mundo

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El grupo terrorista palestino agradeció a los mediadores y al presidente estadounidense Donald Trump por negociar el fin del conflicto desencadenado por su ataque del 7 de octubre de 2023 contra el territorio israelí

Funcionarios de Hamás, Khalil Al-Hayya
Funcionarios de Hamás, Khalil Al-Hayya y Osama Hamdan (REUTERS/Esa Alexander)

El grupo terrorista Hamas emitió un comunicado confirmando el acuerdo de alto el fuego con Israel, que, según la organización, “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”.

El grupo extremista palestino agradeció a los mediadores y al presidente estadounidense Donald Trump por negociar el fin del conflicto desencadenado por su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Al mismo tiempo, instó a “obligar al gobierno de ocupación a cumplir plenamente las obligaciones del acuerdo y a impedir que eluda o retrase la implementación de lo acordado”.

“Saludamos a nuestro gran pueblo en la Franja de Gaza, en Jerusalén y Cisjordania, dentro de nuestra patria y en el extranjero, que ha demostrado un honor, una valentía y una firmeza inigualables al enfrentarse a los planes fascistas de la ocupación que los atacan a ellos y a sus derechos nacionales”, añade el comunicado.

En el mismo, la organización subrayó: “Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y nos comprometemos a permanecer fieles a nuestra causa y nunca abandonar nuestros derechos nacionales hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación”.

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron el acuerdo con “emoción” y “preocupación”

El anuncio sobre la firma de la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza se difundió rápidamente entre las familias de los rehenes que permanecen cautivos en el enclave palestino.

En Israel, la noticia generó una mezcla de alivio, gratitud y temor, mientras los allegados esperaban detalles precisos sobre la liberación. La posibilidad del regreso de los secuestrados provoca emoción, pero también preocupación por la demora en la aprobación final del tratado.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, principal organización que representa a los parientes de los cautivos, celebró el acuerdo alcanzado en Egipto por Israel y Hamas. El entendimiento prevé la liberación de 48 rehenes, de los cuales una veintena permanecen con vida.

En un comunicado recogido por EFE, el colectivo pidió al gobierno de Benjamin Netanyahu que apruebe de manera urgente la implementación del pacto.

El gobierno israelí debe reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo. Cualquier retraso podría tener graves consecuencias para los rehenes y los soldados”, expresaron los familiares.

La gente celebra después de
La gente celebra después de que Trump anunciara que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la "Plaza de los Rehenes", en Tel Aviv (REUTERS/Ronen Zvulun)

La organización remarcó que la prioridad es el retorno de todos los cautivos, vivos y fallecidos. “El acuerdo devolverá a todos los rehenes, los vivos para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria”, indicaron.

Los allegados también expresaron públicamente sus sentimientos tras confirmarse las primeras fases del acuerdo. En declaraciones citadas por CNN, Moshe Lavi, cuñado de Omri Miran, ciudadano israelí aún retenido en Gaza, destacó la intervención activa de Estados Unidos en el proceso diplomático.

Hoy el presidente Trump lo ha logrado. Acaba de anunciar que nuestros seres queridos, los rehenes, regresan a casa”, afirmó Lavi, acompañado por su cuñada Lishay, esposa de Miran, y otros familiares.

Según EFE, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas manifestó su profunda gratitud al presidente Trump y su equipo “por el liderazgo y la determinación que llevaron a este avance histórico: el fin de la guerra y un acuerdo integral para el retorno de todos los rehenes”.

(Con información de EFE)

El momento en que Donald

Trump afirmó que los rehenes

Estados Unidos incorporó a 15

A días del balotaje, Bolivia

Terror en show de Agua

El duelo como motor de

La razón por la que

