Quién es la persona más rica del mundo en 2025

Elon Musk lidera el ranking de multimillonarios de Forbes en 2025 con una fortuna estimada en USD 359.500 millones (Patrick Pleul/Pool via REUTERS)

El debate sobre quién ostenta el título de la persona más rica del planeta conserva la atención mundial, especialmente en una época marcada por mercados inciertos y el peso de la industria tecnológica.

En 2025, Elon Musk lidera la lista de fortunas globales según la última edición del ranking de multimillonarios de Forbes. Esto refleja, principalmente, la combinación entre innovación empresarial, diversificación de inversiones y el alcance en distintas industrias.

La persona más rica del mundo según la revista Forbes

Elon Musk mantiene su posición como el individuo más acaudalado, conforme al ranking de multimillonarios publicado por Forbes en marzo de 2025. A pesar de las fluctuaciones recientes en el valor de sus compañías, Musk ha conservado el liderazgo, superando a referentes como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. La estrategia de Musk se basa en aceptar el fracaso, buscar la excelencia y priorizar el talento humano en sus equipos

Este listado confirma la influencia de los grandes líderes tecnológicos en la economía mundial y recalca cómo la diversificación en áreas como inteligencia artificial y exploración espacial fortalece sus posiciones.

El informe puntualiza que, aunque Tesla sufrió caídas bursátiles y otras inversiones tuvieron repuntes, el liderazgo de Musk persiste gracias a la solidez de su portafolio empresarial.

De cuánto es la fortuna de Elon Musk

La riqueza de Musk en 2025 se estima en USD 359.500 millones, según Forbes. Incluso tras la fuerte caída de más del 25% en el valor de las acciones de Tesla en febrero, pérdida que representó aproximadamente USD 62.000 millones, Musk se mantiene en el primer puesto mundial.

A pesar de la caída en el valor de Tesla, Musk mantiene el primer puesto mundial gracias a la diversificación de sus inversiones

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su patrimonio llegó a ser de USD 385.000 millones en el año, aunque reconocen el descenso reciente.

Ambos informes destacan que las oscilaciones bursátiles y las decisiones estratégicas han influido notablemente en el patrimonio de Musk, que además cuenta con potenciales paquetes de compensación vinculados a objetivos en compañías como Tesla, lo que podría aumentar aún más su fortuna en los próximos años.

Qué empresas tiene Elon Musk

La trayectoria de Elon Musk se caracteriza por la fundación y liderazgo en empresas innovadoras:

Tesla: especializada en automóviles eléctricos y soluciones de energía renovable, con presencia global y un valor de mercado de aproximadamente USD 859.000 millones . Musk posee casi el 13% de la compañía.

SpaceX: fundada en 2002, se dedica a cohetes, vehículos espaciales y la constelación Starlink . Musk es propietario de un 42%, y la empresa ha logrado grandes logros en exploración y transporte espacial .

Neuralink: creada en 2016, centra sus investigaciones en la integración de inteligencia artificial en el cerebro humano mediante implantes y ya cuenta con aprobación de la FDA para ensayos en humanos.

El portafolio de Musk abarca empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, X y xAI, consolidando su influencia en tecnología e innovación (REUTERS/James Glover II/File Photo)

The Boring Company: dedicada a la construcción de túneles destinados a mejorar la movilidad urbana en grandes ciudades de Estados Unidos , con proyectos iniciales en Las Vegas.

X (antes Twitter): en 2022, Musk adquirió Twitter por USD 44.000 millones y la rebautizó como X, con la visión de transformarla en una superapp multifuncional. Él es el principal accionista y X ahora forma parte de X Corp.

xAI: su empresa más reciente, con el propósito de desarrollar inteligencia artificial general y productos como el chatbot Grok, alternativa a ChatGPT.

Cómo empezó su carrera Elon Musk

Elon Musk inició su carrera empresarial en la década de 1990, tras migrar desde Sudáfrica y estudiar en Canadá y Estados Unidos. Desde joven mostró interés por la tecnología y los negocios: a los 12 años ya había desarrollado y vendido un videojuego llamado Blastar.

El liderazgo de Musk refleja la importancia de la innovación y la diversificación en el éxito empresarial actual (REUTERS/Daniel Cole)

Su primera gran incursión en el mundo empresarial fue la creación de Zip2, una compañía de software que ofrecía guías de ciudades y mapas en línea para medios de comunicación. Fundada junto a su hermano Kimbal Musk, la empresa fue vendida a Compaq en 1999 por más de 300 millones de dólares, lo que le proporcionó el capital inicial para nuevos proyectos.

Ese mismo año, Musk fundó X.com, una plataforma de servicios financieros en línea que buscaba simplificar las transacciones bancarias digitales. Tras una fusión con Confinity, la empresa pasó a llamarse PayPal, convirtiéndose en pionera en el sector de los pagos electrónicos. En 2002, la venta de PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares le permitió financiar sus apuestas más ambiciosas.

Consejos para el éxito de Elon Musk

A lo largo de los años, Musk ha compartido reflexiones y principios para quienes buscan abrirse paso en los negocios. Entre los más destacados:

Aceptar el fracaso como motor de la innovación : “El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente.”

Buscar feedback negativo de forma constante y aprender de la crítica.

Aspirar a un impacto tangible: todas sus compañías surgen con la intención de transformar realidades.

Apostar por la excelencia: cree que cualquiera puede alcanzar lo extraordinario si se lo propone.

Las oscilaciones bursátiles y los paquetes de compensación podrían aumentar aún más la fortuna de Musk en los próximos años (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Seguir adelante pese a las dificultades: sostiene que hay que avanzar incluso si las probabilidades juegan en contra.

La verdadera innovación debe superar con claridad lo existente.

Construir marcas fuertes y alinear la percepción con los hechos: considera que la percepción pública puede terminar coincidiendo con la realidad.

Priorizar talento y valores humanos: prefiere equipos pequeños integrados por personas muy capacitadas y de buen corazón.

Perseverar frente a la adversidad es fundamental.

Implicarse personalmente y supervisar todos los riesgos en los proyectos.

Fracasar, perseverar y buscar impacto real son principios constantes que atraviesan el pensamiento y el método de Elon Musk.