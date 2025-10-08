La directora del FMI afirmó que la economía global evoluciona mejor de lo previsto pero “peor de lo que necesitamos”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso antes de las reuniones anuales de otoño del FMI y el Banco Mundial, en el Instituto Milken en Washington, D.C., Estados Unidos, el 8 de octubre de 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló este miércoles que la economía mundial muestra un desempeño más sólido de lo anticipado, aunque aún insuficiente para cubrir las necesidades globales.

La economía mundial “en general ha resistido tensiones agudas” y evoluciona “mejor” de lo que se esperaba “pero peor de lo que necesitamos”, afirmó Georgieva, durante su tradicional discurso inaugural previo a las reuniones del FMI y el Banco Mundial que tendrán lugar la próxima semana en Washington.

Según adelantó la funcionaria, el informe anual sobre la economía mundial, que será publicado el martes, prevé “un crecimiento mundial en torno al 3% a medio plazo”, en línea con los años recientes pero aún inferior al 3,7% promedio registrado antes de la pandemia.

En este sentido, recordó que en abril pasado algunos expertos predijeron una recesión en Estados Unidos, con impacto global, lo cual no se concretó gracias a la solidez de las economías desarrolladas y emergentes. Entre los factores que sostuvieron el crecimiento mencionó menores aranceles de lo previsto, condiciones financieras más favorables, la adaptabilidad del sector privado y fundamentos políticos sólidos.

Aún así, advirtió que “su resistencia todavía no ha sido puesta a prueba plenamente”, y alertó sobre señales de riesgo como la creciente demanda de oro o la persistencia inflacionaria vinculada a aranceles.

Argentina como modelo de ajuste

La directora del FMI también se refirió a América Latina, a la que instó a “aspirar a más” y a aprovechar la reorganización de las cadenas de suministro globales para “examinar lo que constituye un daño autoinfligido”. “Hay mucho de eso en bastantes países”, aseguró Georgieva.

En ese marco, puso como ejemplo a la Argentina, que atraviesa “un programa de ajuste muy dramático”. “El éxito consistirá en lograr que la gente te acompañe”, subrayó Georgieva.

Asimismo, criticó la “lentitud” de algunos países de la región “a la hora de captar lo que está viniendo” y sostuvo que “ya no cabe tolerar” el retraso en adaptarse a los cambios.

Riesgos en el horizonte

Georgieva alertó sobre posibles sobresaltos en los mercados financieros internacionales. Entre ellos mencionó el riesgo de una “corrección violenta” en las cotizaciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial, cuyo crecimiento recuerda a la “burbuja” de internet de hace 25 años.

También insistió en la necesidad de que los Estados “pongan la casa en orden” mediante políticas fiscales más equilibradas. La deuda pública mundial, remarcó, sigue aumentando y podría alcanzar el 100% del PIB global en 2029, presionada por Estados Unidos, China y Europa. Además, mencionó que los mercados de bonos se están tensando y los tipos de interés están aumentando considerablemente en países como Japón, Francia o el Reino Unido.

“Los intereses aumentan, una presión al alza en los costos de financiamiento que pesa sobre otros gastos y reduce la capacidad de los gobiernos para resistir los choques”, alertó.

Finalmente, la jefa del FMI pidió a Estados Unidos preservar el comercio internacional “en tanto motor de crecimiento” y a los países en general a recrear márgenes presupuestarios que les permitan enfrentar futuras crisis.

