Mundo

Erdogan afirmó que Trump le pidió persuadir a Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza

El grupo terrorista “respondió diciéndonos que está preparado para la paz y las negociaciones. En otras palabras, no adoptó una postura contraria. Considero esto un paso muy valioso”, expresó el presidente de Turquía

Guardar
Donald Trump pidió a Turquía
Donald Trump pidió a Turquía "convencer" a Hamas de aceptar la paz en Gaza (Europa Press)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que “persuada” al grupo terrorista Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza, según una transcripción difundida el miércoles por su oficina.

“Durante nuestra visita a Estados Unidos y también en nuestra llamada más reciente, explicamos al señor Trump cómo puede lograrse una solución en Palestina. Él pidió específicamente que nos reuniéramos con Hamas y los persuadiéramos”, declaró Erdogan a periodistas turcos el martes por la noche a bordo del avión que lo trasladaba de regreso desde Azerbaiyán.

Las declaraciones del mandatario turco se conocieron mientras negociadores de Israel y Hamas celebraban un tercer día de conversaciones indirectas en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, junto a altos funcionarios de Qatar, Turquía y Estados Unidos, con el objetivo de detener el conflicto que se extiende desde hace dos años.

El proceso de diálogo se basa en un plan de 20 puntos propuesto por Trump el mes pasado, con una delegación turca encabezada por el jefe de inteligencia Ibrahim Kalin, que se incorporará a las conversaciones.

Hamas respondió diciéndonos que está preparado para la paz y las negociaciones. En otras palabras, no adoptó una postura contraria. Considero esto un paso muy valioso. Hamás está por delante de Israel”, expresó Erdogan.

El presidente turco añadió que sus representantes se encuentran actualmente en Egipto. “Nuestros colegas están en Sharm el Sheij ahora mismo”, indicó.

Siempre hemos estado en contacto con Hamas durante todo este proceso. Seguimos en contacto. Explicamos cuál es el camino más razonable y qué debe hacerse para que Palestina avance con confianza hacia el futuro”, concluyó.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosDonald TrumpGazaIsraelHamasgrupo terrorista

Últimas Noticias

EN VIVO: anuncian el premio Nobel de Química 2025

La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgará el tercer galardón de este año, tras los de Medicina y Física

EN VIVO: anuncian el premio

Tras las huellas de Alejandro Magno: el misterio de Termesos, la ciudad que ningún ejército pudo conquistar

Al suroeste de Turquía, rodeada de pinares y acantilados, esta antigua urbe sobrevive casi intacta lejos de las multitudes. Enigmas y recuerdos de hazañas son claves en este lugar que asombra por su historia y su conservación extraordinaria

Tras las huellas de Alejandro

Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad

En medio de las respuestas estratégicas por parte de Ucrania, el Kremlin causó “daños graves” en una central térmica de la región de Cherníguiv

Rusia atacó una central térmica

Quién es la persona más rica del mundo en 2025

La cúspide del ranking mundial de multimillonarios en 2025 refleja el dominio de la innovación tecnológica y de una gestión empresarial audaz

Quién es la persona más

Plymouth, la ciudad dorada del Caribe que una erupción borró del mapa

La erupción del volcán Soufrière Hills en 1997 obligó al gobierno de Montserrat a trasladar su capital administrativa y enfrentó un éxodo masivo de la población de la isla

Plymouth, la ciudad dorada del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturan en Tuluá a cabecillas

Capturan en Tuluá a cabecillas de ‘Los Duvalier’ buscados en 196 países por “gota a gota” y lavado de dinero

Clima en Cuzco: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Piura: la previsión meteorológica para este 8 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Arequipa

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

INFOBAE AMÉRICA
Pablo Fornals y Pedri, los

Pablo Fornals y Pedri, los mejores centrocampistas del arranque de Liga según 'Arrigo', de 'Driblab'

Marlaska defiende la eficacia en expulsiones, materia "exclusiva del Estado", tras afear Junts que sólo ejecute el 8%

Los 'hackers' vinculados a Corea del Norte ya han robado 2.000 millones de dólares en criptoactivos en lo que va de año

Sabadell cree que BBVA no logrará todas las sinergias de su OPA hasta 2032

La dana Alice dejará desde hoy lluvia intensa en el este del país con riesgo de crecidas súbitas e inundaciones

ENTRETENIMIENTO

Nolan Gould sorprendió con su

Nolan Gould sorprendió con su impactante cambio físico tras “Modern Family”

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica

Taylor Swift respondió a las críticas de su álbum “The Life of a Showgirl”: “No soy la policía del arte”

De Divergente a la revolución de la moda sostenible: cómo Shailene Woodley inspira a una nueva generación con compromiso y originalidad