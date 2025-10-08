Erdogan afirmó que Trump le pidió persuadir a Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza

Donald Trump pidió a Turquía "convencer" a Hamas de aceptar la paz en Gaza (Europa Press)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que “persuada” al grupo terrorista Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza, según una transcripción difundida el miércoles por su oficina.

“Durante nuestra visita a Estados Unidos y también en nuestra llamada más reciente, explicamos al señor Trump cómo puede lograrse una solución en Palestina. Él pidió específicamente que nos reuniéramos con Hamas y los persuadiéramos”, declaró Erdogan a periodistas turcos el martes por la noche a bordo del avión que lo trasladaba de regreso desde Azerbaiyán.

Las declaraciones del mandatario turco se conocieron mientras negociadores de Israel y Hamas celebraban un tercer día de conversaciones indirectas en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, junto a altos funcionarios de Qatar, Turquía y Estados Unidos, con el objetivo de detener el conflicto que se extiende desde hace dos años.

El proceso de diálogo se basa en un plan de 20 puntos propuesto por Trump el mes pasado, con una delegación turca encabezada por el jefe de inteligencia Ibrahim Kalin, que se incorporará a las conversaciones.

“Hamas respondió diciéndonos que está preparado para la paz y las negociaciones. En otras palabras, no adoptó una postura contraria. Considero esto un paso muy valioso. Hamás está por delante de Israel”, expresó Erdogan.

El presidente turco añadió que sus representantes se encuentran actualmente en Egipto. “Nuestros colegas están en Sharm el Sheij ahora mismo”, indicó.

“Siempre hemos estado en contacto con Hamas durante todo este proceso. Seguimos en contacto. Explicamos cuál es el camino más razonable y qué debe hacerse para que Palestina avance con confianza hacia el futuro”, concluyó.

Noticia en desarrollo...