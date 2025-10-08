Mundo

EN VIVO: El premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi “por el desarrollo de estructuras metalorgánicas”

La Real Academia de Ciencias de Suecia anunció el tercer galardón de este año, ya fueron otorgados los premios de Medicina y Física

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el premio 2025 Nobel en Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi “por el desarrollo de estructuras metalorgánicas”.

Entre 1901 y 2024 se han otorgado 116 premios de química a 195 personas.

El premio Nobel de Química
El premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi “por el desarrollo de estructuras metalorgánicas”

El premio de 2024 fue otorgado a David Baker, bioquímico de la Universidad de Washington en Seattle, y a Demis Hassabis y John Jumper, científicos informáticos de Google DeepMind, un laboratorio de investigación de inteligencia artificial británico-estadounidense con sede en Londres.

Los tres fueron premiados por descubrir técnicas poderosas para decodificar e incluso diseñar nuevas proteínas, los componentes básicos de la vida . Su trabajo empleó tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial , y tiene el potencial de transformar la fabricación de nuevos fármacos y otros materiales.

El primer Nobel de 2025 se anunció el lunes. El premio en medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell y el Dr. Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica.

El premio de física del martes fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su investigación sobre el extraño mundo del efecto túnel cuántico subatómico que impulsa el poder de las comunicaciones y la computación digitales cotidianas.

Los anuncios del Nobel de este año continúan con el premio de literatura el jueves. El Premio Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el de Economía el próximo lunes.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita. Falleció en 1896.

