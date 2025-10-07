EN VIVO: Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

Israel conmemora este martes el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza. El ataque ocurrió al término de la festividad judía de Sucot, cuando terroristas de Hamas cruzaron la frontera entre Gaza e Israel, atacaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto, causando la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles.
Además, Hamas se llevó 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 permanecen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, fallecieron.
Este martes se realizan diversos actos conmemorativos en Israel. A las 06:29, hora exacta del ataque, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio por las más de 370 personas asesinadas allí. Otra ceremonia especial se llevará a cabo por la noche en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv.
Además, se realizarán conmemoraciones no oficiales en los pequeños kibutzim del sur cuyos miembros fueron asesinados o secuestrados, y la ceremonia nacional de recuerdo se efectuará el 16 de octubre en el cementerio nacional Mount Herzl, después de la festividad de Simjat Torá.
En paralelo, delegaciones de Hamas e Israel se reúnen por segundo día consecutivo en Egipto para avanzar en negociaciones destinadas a concretar un acuerdo basado en el plan de alto el fuego en Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del segundo aniversario del ataque de Hamas:
(Con imágenes de Reuters y AP)
Israel conmemora este martes el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza, mientras se llevan a cabo conversaciones indirectas en Egipto para alcanzar un alto el fuego bajo un plan propuesto por Estados Unidos.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró su llamamiento a poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza y a liberar a los rehenes, con motivo del segundo aniversario de los ataques de grupo terrorista Hamas contra territorio israelí, que dejaron alrededor de 1.200 fallecidos y 250 secuestrados.
La imagen de Shiri Bibas abrazando a sus hijos Ariel y Kfir, envueltos en una manta y con el rostro marcado por el terror, se convirtió en uno de los símbolos más potentes del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Esta escena, capturada en video por los propios atacantes y difundida en redes sociales, abre el documental “Bibas: asesinados por ser judíos”, un film dirigido por Mariana Bellini y producido por Alfredo Leuco, que busca reconstruir el horror vivido por la familia argentina Silberman-Bibas y, a través de su historia, narrar la magnitud de la tragedia que sacudió a la comunidad de Nir Oz hace dos años.
Se cumplen dos años del ataque de Hamas en el sur de Israel. La invasión de esa mañana causó 1200 muertos y 251 personas secuestradas en los kibutz y en una fiesta electrónica que se desarrollaba en la zona cercana a la frontera de la Franja de Gaza. Todavía quedan 48 secuestrados, de los cuales tres son argentinos.