EN VIVO: Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

Vista general del lugar donde se celebraba el festival Nova, en el que los asistentes a la fiesta murieron y fueron secuestrados durante el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre (REUTERS/Florion Goga)

Israel conmemora este martes el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza. El ataque ocurrió al término de la festividad judía de Sucot, cuando terroristas de Hamas cruzaron la frontera entre Gaza e Israel, atacaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto, causando la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles.

Además, Hamas se llevó 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 permanecen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, fallecieron.

Este martes se realizan diversos actos conmemorativos en Israel. A las 06:29, hora exacta del ataque, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio por las más de 370 personas asesinadas allí. Otra ceremonia especial se llevará a cabo por la noche en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

Además, se realizarán conmemoraciones no oficiales en los pequeños kibutzim del sur cuyos miembros fueron asesinados o secuestrados, y la ceremonia nacional de recuerdo se efectuará el 16 de octubre en el cementerio nacional Mount Herzl, después de la festividad de Simjat Torá.

En paralelo, delegaciones de Hamas e Israel se reúnen por segundo día consecutivo en Egipto para avanzar en negociaciones destinadas a concretar un acuerdo basado en el plan de alto el fuego en Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.