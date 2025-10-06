Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

El precio del índice bursátil CAC 40 de Francia y la información sobre el precio de las acciones de las empresas se muestran en pantallas colgadas sobre la bolsa de valores de París, operada por Euronext NV, en el distrito financiero de La Defense en París, Francia, el 14 de diciembre de 2016. REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo

Los costos de endeudamiento de Francia se dispararon, la bolsa de París cayó y las acciones bancarias se hundieron el lunes, mientras el país se sumía en una mayor agitación política tras la renuncia del primer ministro Sebastien Lecornu.

El índice CAC 40 de acciones de primera categoría bajó un 1,5 % alrededor de las 10:25 GMT, tras haber caído más de un 2 % poco después del anuncio.

El aumento de los costos de endeudamiento del Gobierno provocó una caída en picado de las acciones bancarias, ya que son grandes tenedores de deuda soberana francesa.

Las acciones del gigante bancario europeo BNP Paribas bajaron más de un 4 %, mientras que Société Générale perdió más de un 5 % y Crédit Agricole más de un 4 %.

Alexandre Baradez, analista de mercado de IG France, afirmó que la caída de las acciones bancarias se debió a la renuncia de Lecornu.

“Con el aumento de los rendimientos a 10 años, los inversionistas están reajustando su riesgo”, afirmó Baradez.

El rendimiento de los bonos del Estado francés a 10 años, o el costo de endeudamiento del país, subió brevemente hasta el 3,61 % antes de bajar al 3,57 %.

Esto supone un aumento con respecto al 3,51 % de la sesión bursátil anterior.

“Si se supera el umbral del 3,60 %, la deuda francesa podría verse expuesta a ataques masivos, lo que aumentaría el nerviosismo de los mercados”, afirmó Antoine Andreani, director de investigación de la plataforma de negociación XTB France.

“Efecto dominó”

El presidente Emmanuel Macron nombró a Lecornu, ex ministro de Defensa, para el cargo el mes pasado, el mandato más corto de un primer ministro en la Francia moderna. (Europa Press)

El diferencial entre los bonos franceses y sus equivalentes alemanes, una medida clave de cómo perciben los inversionistas el riesgo crediticio de Francia en comparación con Alemania, alcanzó su nivel más alto en nueve meses.

La diferencia alcanzó los 89 puntos básicos, frente a los 81 del día anterior.

“La dimisión de Lecornu ha sumido a la arena política en la incertidumbre. Los inversionistas temen un efecto dominó en la política económica y fiscal”, afirmó Andreani.

El presidente Emmanuel Macron nombró a Lecornu, ex ministro de Defensa, para el cargo el mes pasado, el mandato más corto de un primer ministro en la Francia moderna.

El gabinete, prácticamente sin cambios, que dio a conocer el domingo por la noche provocó feroces críticas en todo el espectro político.

Lecornu se enfrentaba a la difícil tarea de conseguir la aprobación de un presupuesto de austeridad para el próximo año en un Parlamento profundamente dividido.

Los dos predecesores inmediatos de Lecornu, François Bayrou y Michel Barnier, fueron destituidos por la cámara legislativa en un enfrentamiento sobre el plan de gastos.

(Con información de AFP)