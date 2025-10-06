Mundo

Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

Sebastien Lecornu llevaba apenas tres semanas en el cargo. El CAC 40 cotiza con pérdidas de 1,5%, los bancos cayeron hasta 5% y los costos de endeudamiento del gobierno alarman a los analistas

Guardar
El precio del índice bursátil
El precio del índice bursátil CAC 40 de Francia y la información sobre el precio de las acciones de las empresas se muestran en pantallas colgadas sobre la bolsa de valores de París, operada por Euronext NV, en el distrito financiero de La Defense en París, Francia, el 14 de diciembre de 2016. REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo

Los costos de endeudamiento de Francia se dispararon, la bolsa de París cayó y las acciones bancarias se hundieron el lunes, mientras el país se sumía en una mayor agitación política tras la renuncia del primer ministro Sebastien Lecornu.

El índice CAC 40 de acciones de primera categoría bajó un 1,5 % alrededor de las 10:25 GMT, tras haber caído más de un 2 % poco después del anuncio.

El aumento de los costos de endeudamiento del Gobierno provocó una caída en picado de las acciones bancarias, ya que son grandes tenedores de deuda soberana francesa.

Las acciones del gigante bancario europeo BNP Paribas bajaron más de un 4 %, mientras que Société Générale perdió más de un 5 % y Crédit Agricole más de un 4 %.

Alexandre Baradez, analista de mercado de IG France, afirmó que la caída de las acciones bancarias se debió a la renuncia de Lecornu.

“Con el aumento de los rendimientos a 10 años, los inversionistas están reajustando su riesgo”, afirmó Baradez.

Las acciones del gigante bancario
Las acciones del gigante bancario europeo BNP Paribas bajaron más de un 4 % (Europa Press)

El rendimiento de los bonos del Estado francés a 10 años, o el costo de endeudamiento del país, subió brevemente hasta el 3,61 % antes de bajar al 3,57 %.

Esto supone un aumento con respecto al 3,51 % de la sesión bursátil anterior.

“Si se supera el umbral del 3,60 %, la deuda francesa podría verse expuesta a ataques masivos, lo que aumentaría el nerviosismo de los mercados”, afirmó Antoine Andreani, director de investigación de la plataforma de negociación XTB France.

“Efecto dominó”

El presidente Emmanuel Macron nombró
El presidente Emmanuel Macron nombró a Lecornu, ex ministro de Defensa, para el cargo el mes pasado, el mandato más corto de un primer ministro en la Francia moderna. (Europa Press)

El diferencial entre los bonos franceses y sus equivalentes alemanes, una medida clave de cómo perciben los inversionistas el riesgo crediticio de Francia en comparación con Alemania, alcanzó su nivel más alto en nueve meses.

La diferencia alcanzó los 89 puntos básicos, frente a los 81 del día anterior.

“La dimisión de Lecornu ha sumido a la arena política en la incertidumbre. Los inversionistas temen un efecto dominó en la política económica y fiscal”, afirmó Andreani.

El presidente Emmanuel Macron nombró a Lecornu, ex ministro de Defensa, para el cargo el mes pasado, el mandato más corto de un primer ministro en la Francia moderna.

El gabinete, prácticamente sin cambios, que dio a conocer el domingo por la noche provocó feroces críticas en todo el espectro político.

Lecornu se enfrentaba a la difícil tarea de conseguir la aprobación de un presupuesto de austeridad para el próximo año en un Parlamento profundamente dividido.

Los dos predecesores inmediatos de Lecornu, François Bayrou y Michel Barnier, fueron destituidos por la cámara legislativa en un enfrentamiento sobre el plan de gastos.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

FranciaSebastien LecornuEmmanuel MacronBolsasCAC 40Mercados financierosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo ataques coordinados en la ciudad de Gaza, neutralizando grupos armados y desmantelando infraestructura que pretendía ser utilizada por el grupo armado

Israel eliminó varias células terroristas

Friedrich Merz habló del sobrevuelo de drones ilegales en Alemania: “Sospechamos que Rusia está detrás”

El canciller alemán aseguró que Berlín está investigando posibles intentos de espionaje por parte del Kremlin tras la detección de dispositivos no autorizados

Friedrich Merz habló del sobrevuelo

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Fueron seleccionados por identificar mecanismos que protegen al organismo de autoinmunidad, abriendo el camino a tratamientos innovadores para cáncer y trasplantes

El premio Nobel de Medicina

Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia un día después del anuncio de su gabinete

En un breve comunicado, el Palacio del Elíseo indicó que el presidente Emmanuel Macron aceptó su dimisión

Sébastien Lecornu renunció como primer

Delegaciones de EEUU, Israel y Hamas se reúnen en Egipto para negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza

El encuentro se desarrollará en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, bajo la mediación de El Cairo. El domingo, el presidente estadounidense exhortó a los negociadores a “moverse rápido” para poner fin a la guerra

Delegaciones de EEUU, Israel y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Andrés, chef español, comparte

José Andrés, chef español, comparte su receta de crema de calabaza sin nata: “El aceite va a emulsionar y le va a dar un toque cremoso”

Advierten que Senado podría corregir la reforma a la Ley de Amparo con “fe de erratas” por polémico transitorio

Así será el viaje exprés de los reyes Felipe y Letizia a Bélgica: encuentro ‘royal’ y Francisco de Goya como protagonista

Sigue la baja de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Reventó el Pozo de La Tinka con más de S/6 millones: esta es la jugada ganadora del sorteo del 5 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Las tres asociaciones mayoritarias de

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón para asistir al 9 d'Octubre

El tratamiento de cáncer de mama vive una "revolución" que permite mayor supervivencia y mejor calidad de vida

LEGO Gaming: The Exhibition aterriza en OXO Museo del Videojuego Madrid

Embajador argentino en EEUU anuncia una inversión "sin precedentes" de empresas estadounidenses en Argentina

El CICR se declara "listo" para mediar en un nuevo canje entre Hamás e Israel

ENTRETENIMIENTO

“We Are the World fue

“We Are the World fue una alianza que marcó mi vida”: Lionel Richie rememoró su trabajo con Michael Jackson

“Verdaderamente aterrador”: El estreno de Netflix que mezcla testimonios reales y recreaciones para asustar hasta a los más valientes

La comedia que lidera el ranking de Netflix ideal para maratonear

Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino comparten cómo viven la sobriedad y la paternidad consciente con sus tres hijos

El explosivo libro del ex esposo de Britney Spears reabre heridas del pasado: “Ella está profundamente preocupada”