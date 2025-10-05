Mundo

La OPEP+ aumentará su producción de crudo en noviembre a 137.000 barriles diarios

Se trata del octavo incremento mensual consecutivo

Guardar
La OPEP anunció un nuevo
La OPEP anunció un nuevo aumento de su producción mensual de crudo (REUTERS/Maxim Shemetov)

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, acordó este domingo un nuevo aumento de la producción de crudo para noviembre, de 137.000 barriles diarios, el octavo incremento mensual consecutivo.

“En vista de la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales y de los sólidos fundamentos actuales del mercado, reflejados en los bajos niveles de inventarios de petróleo, los ocho países participantes decidieron aplicar un ajuste (incremento) de producción de 137.000 barriles diarios (bd)“, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

La decisión la tomaron en una videoconferencia ocho ministros de Energía (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) que en 2023 acordaron recortes voluntarios para apuntalar entonces los precios del crudo.

Este es el octavo incremento mensual desde abril, de entre 137.000 y 548.000 bd cada uno, con un aumento total de las cuotas de producción de más de 2,5 millones de barriles diarios (mbd), lo que equivale a alrededor del 2,4% de la demanda mundial.

Con estos incrementos, la OPEP+ busca revertir dos recortes voluntarios de 2023: uno de 2,2 mbd asumido principalmente por Arabia Saudí y Rusia, y otro de 1,65 mbd repartido entre esos ocho miembros del grupo.

Este es el octavo incremento
Este es el octavo incremento mensual desde abril.

Una vez devueltos al mercado los 2,2 mbd, la OPEP señala que el incremento de noviembre se hace a cuenta del recorte de 1,65 mbd.

Los analistas ven en esta política un giro en la estrategia de la OPEP+, impulsado principalmente por Arabia Saudí, a favor de recuperar cuota de mercado asumiendo precios más bajos, en lugar de la política de apuntalar los precios mediante fuertes recortes de las extracciones.

La OPEP+ ha recibido también presiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, para aumentar la producción y así bajar los precios.

“Los países continuarán vigilando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos constantes por apoyar la estabilidad, reafirmaron la importancia de mantener un enfoque prudente y conservar plena flexibilidad para pausar o revertir los ajustes”, señala la OPEP.

Esta semana, varios medios especularon con un fuerte aumento de la producción para noviembre, de hasta 500.000 barriles diarios, el triple de lo finalmente acordado, una versión que la OPEP+ desmintió por “inexacta y engañosa” en las redes sociales, algo poco habitual.

Varios bombas de extracción de
Varios bombas de extracción de crudo en el yacimiento de Airankol, operado por Caspiy Neft en la región de Atyrau, Kazajistán. REUTERS/Pavel Mikheyev

Crudos de referencia internacional, como el petróleo intermedio de Texas (WTI), que cerró la semana en 6 dólares por barril, han acumulado las mayores bajadas de los últimos meses debido a la perspectiva de una gran subida de la producción del grupo y una ralentización económica en EE. UU. por el cierre parcial del Gobierno federal.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

OPEP+petróleobarrilesproducciónOPEPÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Atacaron una mezquita en el Reino Unido: la policía investiga el incendio como un crimen de odio

Las autoridades británicas abrieron una investigación tras el incendio en un templo islámico, ocurrido la noche del sábado, mientras refuerzan la seguridad en lugares de culto tras recientes ataques en el país

Atacaron una mezquita en el

Siria celebró las primeras elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Bashar Al Assad

Tras una jornada sin incidentes, el país celebró comicios para conformar la nueva Asamblea Popular, proceso que marca el inicio de una etapa política y cuyos resultados se conocerán pronto

Siria celebró las primeras elecciones

Tensión en Georgia: varios dirigentes opositores fueron detenidos tras las protestas contra el Gobierno

Los detenidos están acusados de pedir un cambio violento del orden constitucional del país y de intentar derrocar al Gobierno, así como de organizar, liderar y participar en violencia de grupo

Tensión en Georgia: varios dirigentes

Donald Trump advirtió que Hamas enfrentará una “completa destrucción” si se niega a ceder el poder en Gaza

El presidente de Estados Unidos reiteró que espera conocer pronto la disposición del grupo terrorista palestino para alcanzar la paz en la Franja

Donald Trump advirtió que Hamas

Marco Rubio dijo que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para lograr la liberación de los rehenes

“No puede haber una guerra en medio de todo esto”, afirmó el secretario de Estado norteamericano, mientras se espera el resultado de negociaciones en Egipto entre israelíes y Hamas

Marco Rubio dijo que Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El reencuentro más esperado de

El reencuentro más esperado de las infantas Elena y Cristina: el motivo de su primer acto público conjunto en casi una década

Asesinaron al administrador de reconocido bar en Ataco, Tolima: lo buscaron hasta su sitio de trabajo para ultimarlo

Higo seco, el complemento perfecto para tus ensaladas de otoño

Última hora de los españoles de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, en directo: 21 nacionales están volando desde Tel Aviv rumbo Madrid

Cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición, bajo un régimen de resguardo especial

INFOBAE AMÉRICA
Atacaron una mezquita en el

Atacaron una mezquita en el Reino Unido: la policía investiga el incendio como un crimen de odio

Carlos Sainz: "Hemos podido capitalizar por fin un buen resultado"

Merz expresa a Netanyahu su satisfacción por la inminente negociación del plan de paz para Gaza

Siria celebró las primeras elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Bashar Al Assad

La UE destaca el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

El bailarín que participó como

El bailarín que participó como testigo en el juicio contra Diddy Combs opinó sobre la sentencia: “Siento mucha empatía”

La dura confesión de la primera hija de Martin Scorsese: “Veía a mi papá una o dos veces al año”

El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez

La inteligencia artificial sacude a Hollywood con guiones generados, actores digitales y tráilers automáticos

La broma de Arnold Schwarzenegger que llevó a Sylvester Stallone a protagonizar una mala película